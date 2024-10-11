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Удары ВСУ по складам РФ усугубят нехватку российских боеприпасов, - разведка Эстонии

Розвідка Естонії про атаки України на військові склади РФ

Удары Украины по складам с артиллерийскими боеприпасами России еще больше углубят нехватку боеприпасов российских войск.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают удерживать инициативу на оперативном уровне по всей линии фронта. Высокая интенсивность боев по-прежнему сохраняется в Донецкой и Луганской областях", - отметил он.

По его словам, российские подразделения, вероятно, получили распоряжение поднять боевой темп для достижения тактических целей до наступления "грязевого сезона".

Кивисельг напомнил, что в результате высокоточного удара ВСУ 3 октября были ликвидированы шесть северокорейских офицеров, которые находились на российских позициях в зоне боевых действий.

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В то же время Украина продолжает атаки ударными беспилотниками вглубь российской территории по складам с боеприпасами, сказал эстонский полковник.

Напомним, ВСУ нанесли удар по центральному ракетно-артиллерийскому складу в населенном пункте Карачев в Брянской области, там хранились боеприпасы из Северной Кореи. Это уже четвертый склад с артиллерийскими боеприпасами, который был уничтожен во время атак беспилотниками.

"Атаки на военные склады РФ, очевидно, будут продолжаться, что еще больше усилит нехватку российских боеприпасов", - добавил Кивисельг.

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Автор: 

боеприпасы (2354) Брянск (117) россия (96018) Эстония (1449) внешняя разведка (384)


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Топ комментарии
+5
насправді, ці переможні реляції, аля марафон, достатньо прикачали!
кожну ніч мопеди, ракети, каби.
кожен день, відхід з населених пунктів.
брехня, зайобує!
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11.10.2024 14:51
+3
Да это не полковник, и даже не генерал, это фельдмаршал Очевидность!!!
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11.10.2024 15:16
+2
Знищення снарядів - збільшить їх нестачу. Хм... дуже розумна людина, дякуємо, а то ми самі б не здогадались. Просто геній!
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11.10.2024 15:20
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Правила форума Совет форумчан
насправді, ці переможні реляції, аля марафон, достатньо прикачали!
кожну ніч мопеди, ракети, каби.
кожен день, відхід з населених пунктів.
брехня, зайобує!
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11.10.2024 14:51 Ответить
Але знищення складів це факт.
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11.10.2024 15:00 Ответить
Да это не полковник, и даже не генерал, это фельдмаршал Очевидность!!!
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11.10.2024 15:16 Ответить
для КНДР не є проблемою штампувати для рашиста ********** в кількості більшій,як їх надають Україні США.НАТО І ЄС разом взяті...не виключено.що і бульборусія де- що підганяє рашисту...
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11.10.2024 15:17 Ответить
Щодо можливостей КНДР... У вас є якісь пруфи?
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11.10.2024 15:23 Ответить
можливо Вас влаштують пруфи Південної Кореї???- https://suspilne.media/768165-kndr-mogla-vidpraviti-v-rf-majze-5-mln-artsnaradiv-ministr-oboroni-pivdennoi-korei/
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11.10.2024 18:32 Ответить
Знищення снарядів - збільшить їх нестачу. Хм... дуже розумна людина, дякуємо, а то ми самі б не здогадались. Просто геній!
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11.10.2024 15:20 Ответить
Капітана Очевідность підвищили в званні. Тепер він Генерал *******)
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11.10.2024 15:24 Ответить
не треба бути розвідником щоб дійти до такого висновку
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11.10.2024 15:39 Ответить
Эстонская, британская. Я тоже умею констатировать очевидные вещи из открытых источников, при чем тут разведка? Разведка СМИ?🤣
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11.10.2024 16:05 Ответить
естонська розвідка прогресує, і вже стала на голову вище британської.
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11.10.2024 18:08 Ответить
 
 