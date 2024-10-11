Удары ВСУ по складам РФ усугубят нехватку российских боеприпасов, - разведка Эстонии
Удары Украины по складам с артиллерийскими боеприпасами России еще больше углубят нехватку боеприпасов российских войск.
Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают удерживать инициативу на оперативном уровне по всей линии фронта. Высокая интенсивность боев по-прежнему сохраняется в Донецкой и Луганской областях", - отметил он.
По его словам, российские подразделения, вероятно, получили распоряжение поднять боевой темп для достижения тактических целей до наступления "грязевого сезона".
Кивисельг напомнил, что в результате высокоточного удара ВСУ 3 октября были ликвидированы шесть северокорейских офицеров, которые находились на российских позициях в зоне боевых действий.
В то же время Украина продолжает атаки ударными беспилотниками вглубь российской территории по складам с боеприпасами, сказал эстонский полковник.
Напомним, ВСУ нанесли удар по центральному ракетно-артиллерийскому складу в населенном пункте Карачев в Брянской области, там хранились боеприпасы из Северной Кореи. Это уже четвертый склад с артиллерийскими боеприпасами, который был уничтожен во время атак беспилотниками.
"Атаки на военные склады РФ, очевидно, будут продолжаться, что еще больше усилит нехватку российских боеприпасов", - добавил Кивисельг.
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