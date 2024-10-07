РУС
Запад построил стену ограничений вокруг Украины, - президент Эстонии Карис

Президент Естонії Каріс закликав зняти обмеження для України на удари по РФ

Запад наложил ограничения в поддержке Украины, их необходимо снять.

Об этом в колонке для Politico написал президент Эстонии Алар Карис, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что после падения Берлинской стены ряд стран Восточной Европы получили независимость.

"Но наши надежды на длительный мир и наша вера в невозможность войны в Европе потерпели крах. Сейчас кажется, что ад опустел, а дьяволы вышли на волю, как и злые тени 20-го века - упыри, воплощающие тоску по сталинским тайным пактам, сферам влияния и грубой силе вместо международного права - вынырнули на поверхность", - подчеркнул Карис.

По его словам, в это сложное время Запад сам нарисовал линии, которые только обостряют проблему.

Читайте также: Путин не переживет поражения России, - глава эстонской разведки Розин

"В этом геополитическом кризисе - крупнейшем за последние десятилетия - мы должны держать голову высоко поднятой и быть дальновидными. Война России против Украины является черно-белой: Россия - агрессор, Украина - жертва", - добавил лидер Эстонии.

"Мы провели линию, считая, что ее пересечение будет означать эскалацию. Это неправда! Наш страх неоправданный. ... Ограничения, которые мы сами себе установили, неоднократно дискредитировались. Они лишь отражают наш страх, слабость и нерешительность - все это подпитывает агрессора, подбадривает его, увеличивает его аппетит", - добавил Карис.

Также читайте: Эстония призвала ПАСЕ составить план спасения вывезенных в РФ украинских детей: "Последствия от русификации будут необратимы"

В то же время, сказал президент Эстонии, были установлены ограничения на то, как Украина может использовать западное оружие для собственной защиты.

"Мы запретили стране обстреливать военные базы и цели в России, которые являются источником ракетных ударов по детским больницам. Эти ограничения являются несправедливыми, аморальными и вредными. Применив их, мы построили стену, где, с одной стороны, мы отважно помогаем Украине, а с другой - препятствуем полноценному использованию собственной помощи. Мы по своей сути заставляем Украину вести оборонительные бои с завязанной за спиной рукой.

Давайте снимем сейчас эти ограничения", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ были вынуждены отойти из Угледара из-за численного превосходства россиян - глава Генштаба Эстонии Вяли

оружие (10406) Эстония (1495) Алар Карис (54)
+11
Дякуємо за розуміння
07.10.2024 10:04 Ответить
+10
Ось гуттереш зібрався на якийсь форум у Казань , тому що головний терорист світу не виїзний.
Пора малювати карикатури на руки у крові гуттереша
07.10.2024 10:06 Ответить
+8
Так и есть. Запад своими руками всю жизнь подкарпливал тараканов надеясь что они молча будут жрать и сидеть у себя под веником в углу. Но тараканы расплодились и им стало и скучно и тесно и полезли по столам.
07.10.2024 10:08 Ответить
З такими друзями й вороги не потрібні...
07.10.2024 10:03 Ответить
Та да, це напевно не союзники, а Чуднівець надав військової і прямої грошової допомоги Україні на майже 200 млрд.USD, це саме Чуднівці, основні спосори України, почнуть із сьогоднішнього дня фінансувати 60 відсотків українсьського бюджету.
За Україну можна бути спокійним, за нею стоять ЧУДНІВЦІ!
07.10.2024 10:17 Ответить
мова не про допомогу а про страх слабкість та нерішучість...
07.10.2024 10:20 Ответить
Які проблєми, Чуднівці-Диванні, дуже рішучі, зараз Чуднівці спини із диванів виймуть і " рішуче" зроблять кульбіт через що Україна завтра розіб'є весь ядерний арсенал рф.
07.10.2024 10:24 Ответить
Ну - так - обклали нас червоними прапорцями - як вовків на охоті
07.10.2024 10:03 Ответить
Угу...Наступним кроком буде заборона бити кацапів своєю зброєю.
показать весь комментарий
Дякуємо за розуміння
07.10.2024 10:04 Ответить
Ось гуттереш зібрався на якийсь форум у Казань , тому що головний терорист світу не виїзний.
Пора малювати карикатури на руки у крові гуттереша
07.10.2024 10:06 Ответить
Поки йому Нобелівську премію миру малюють. Куколди!
07.10.2024 10:33 Ответить
Украіна і ряд країн мають виразити протест Нобілевському комітету заблаговременно , а не після
07.10.2024 10:51 Ответить
Так и есть. Запад своими руками всю жизнь подкарпливал тараканов надеясь что они молча будут жрать и сидеть у себя под веником в углу. Но тараканы расплодились и им стало и скучно и тесно и полезли по столам.
07.10.2024 10:08 Ответить
А де в цей час були ми і чим займалися?
07.10.2024 14:47 Ответить
а чому Ви пане Каріс поодинці всі розумні, а разом, отара овець????
чому мадяри роблять погоду в НАТО, перешкоджають у всьому і ви не виключаєте їх з того нато.
07.10.2024 10:12 Ответить
Коли в тебе немає далекобійних ракет, можна скільки завгодно закликати когось прийняти якесь рішення за яке потім хтось(а не ти) буде нести відповідальність.
07.10.2024 10:18 Ответить
"Запад наложил ограничения в поддержке Украины, их необходимо снять"

Если бы сперва в штаны не наложил, то и не пришлось бы ограничения накладывать...
А ведь казался с виду такой могучий Альянс, непобедимая мега структура. Дракон оказался курицей.
07.10.2024 10:24 Ответить
 
 