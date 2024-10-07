Запад построил стену ограничений вокруг Украины, - президент Эстонии Карис

Запад наложил ограничения в поддержке Украины, их необходимо снять.

Об этом в колонке для Politico написал президент Эстонии Алар Карис, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что после падения Берлинской стены ряд стран Восточной Европы получили независимость.

"Но наши надежды на длительный мир и наша вера в невозможность войны в Европе потерпели крах. Сейчас кажется, что ад опустел, а дьяволы вышли на волю, как и злые тени 20-го века - упыри, воплощающие тоску по сталинским тайным пактам, сферам влияния и грубой силе вместо международного права - вынырнули на поверхность", - подчеркнул Карис.

По его словам, в это сложное время Запад сам нарисовал линии, которые только обостряют проблему.

"В этом геополитическом кризисе - крупнейшем за последние десятилетия - мы должны держать голову высоко поднятой и быть дальновидными. Война России против Украины является черно-белой: Россия - агрессор, Украина - жертва", - добавил лидер Эстонии.

"Мы провели линию, считая, что ее пересечение будет означать эскалацию. Это неправда! Наш страх неоправданный. ... Ограничения, которые мы сами себе установили, неоднократно дискредитировались. Они лишь отражают наш страх, слабость и нерешительность - все это подпитывает агрессора, подбадривает его, увеличивает его аппетит", - добавил Карис.

В то же время, сказал президент Эстонии, были установлены ограничения на то, как Украина может использовать западное оружие для собственной защиты.

"Мы запретили стране обстреливать военные базы и цели в России, которые являются источником ракетных ударов по детским больницам. Эти ограничения являются несправедливыми, аморальными и вредными. Применив их, мы построили стену, где, с одной стороны, мы отважно помогаем Украине, а с другой - препятствуем полноценному использованию собственной помощи. Мы по своей сути заставляем Украину вести оборонительные бои с завязанной за спиной рукой.

Давайте снимем сейчас эти ограничения", - подытожил он.

