Захід збудував стіну обмежень навколо України, - президент Естонії Каріс

Захід наклав обмеження у підтримці України, їх необхідно зняти.

Про це у колонці для Politico написав президент Естонії Алар Каріс, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що після падіння Берлінської стіни низка країн Східної Європи отримали незалежність.

"Але наші надії на тривалий мир і наша віра в неможливість війни в Європі зазнали краху. Нині здається, що пекло спорожніло, а дияволи вийшли на волю, як і злі тіні 20-го століття – упирі, що втілюють тугу за сталінськими таємними пактами, сферами впливу та грубою силою замість міжнародного права – виринули на поверхню", - наголосив Каріс.

За його словами, у цей складний час Захід сам намалював лінії, які лише загострюють проблему.

Читайте також: Путін не переживе поразки Росії, - глава естонської розвідки Розін

"У цій геополітичній кризі – найбільшій за останні десятиліття – ми повинні тримати голову високо піднятою і бути далекоглядними. Війна Росії проти України є чорно-білою: Росія – агресор, Україна – жертва", - додав лідер Естонії.

"Ми провели лінію, вважаючи, що її перетин означатиме ескалацію. Це неправда! Наш страх невиправданий. ... Обмеження, які ми самі собі встановили, неодноразово дискредитувалися. Вони лише відображають наш страх, слабкість і нерішучість – все це підживлює агресора, підбадьорює його, збільшує його апетит", - додав Каріс.

Також читайте: Естонія закликала ПАРЄ скласти план порятунку вивезених до РФ українських дітей: "Наслідки від русифікації будуть незворотні"

Водночас, сказав президент Естонії, було встановлено обмеження на те, як Україна може використовувати західну зброю для власного захисту.

"Ми заборонили країні обстрілювати військові бази та цілі в Росії, які є джерелом ракетних ударів по дитячих лікарнях. Ці обмеження є несправедливими, аморальними та шкідливими. Застосувавши їх, ми збудували стіну, де, з одного боку, ми відважно допомагаємо Україні, а з іншого – перешкоджаємо повноцінному використанню власної допомоги. Ми за своєю суттю змушуємо Україну вести оборонні бої із зав’язаною за спиною рукою.

Знімімо зараз ці обмеження", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ були вимушені відійти з Вугледару через чисельну перевагу росіян - глава Генштабу Естонії Вялі