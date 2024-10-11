Удари ЗСУ по складах РФ поглиблять нестачу російських боєприпасів, - розвідка Естонії

Удари України по складах з артилерійськими боєприпасами Росії ще більше поглиблять брак боєприпасів російських військ.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Збройні сили Російської Федерації продовжують утримувати ініціативу на оперативному рівні по всій лінії фронту. Висока інтенсивність боїв, як і раніше, зберігається в Донецькій і Луганській областях", - зазначив він.

За його словами, російські підрозділи, ймовірно, отримали розпорядження підняти бойовий темп для досягнення тактичних цілей до настання "грязьового сезону".

Ківісельг нагадав, що внаслідок високоточного удару ЗСУ 3 жовтня було ліквідовано шість північнокорейських офіцерів, які перебували на російських позиціях у зоні бойових дій.

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Водночас Україна продовжує атаки ударними безпілотниками вглиб російської території по складах із боєприпасами, сказав естонський полковник.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по центральному ракетно-артилерійському складу в населеному пункті Карачев у Брянській області, там зберігалися боєприпаси з Північної Кореї. Це вже четвертий склад з артилерійськими боєприпасами, який було знищено під час атак безпілотниками.

"Атаки на військові склади РФ, вочевидь, триватимуть, що ще більше посилить брак російських боєприпасів", - додав Ківісельг.

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