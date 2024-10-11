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Новини
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Удари ЗСУ по складах РФ поглиблять нестачу російських боєприпасів, - розвідка Естонії

Розвідка Естонії про атаки України на військові склади РФ

Удари України по складах з артилерійськими боєприпасами Росії ще більше поглиблять брак боєприпасів російських військ. 

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Збройні сили Російської Федерації продовжують утримувати ініціативу на оперативному рівні по всій лінії фронту. Висока інтенсивність боїв, як і раніше, зберігається в Донецькій і Луганській областях", - зазначив він.

За його словами, російські підрозділи, ймовірно, отримали розпорядження підняти бойовий темп для досягнення тактичних цілей до настання "грязьового сезону".

Ківісельг нагадав, що внаслідок високоточного удару ЗСУ 3 жовтня було ліквідовано шість північнокорейських офіцерів, які перебували на російських позиціях у зоні бойових дій.

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Водночас Україна продовжує атаки ударними безпілотниками вглиб російської території по складах із боєприпасами, сказав естонський полковник.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по центральному ракетно-артилерійському складу в населеному пункті Карачев у Брянській області, там зберігалися боєприпаси з Північної Кореї. Це вже четвертий склад з артилерійськими боєприпасами, який було знищено під час атак безпілотниками.

"Атаки на військові склади РФ, вочевидь, триватимуть, що ще більше посилить брак російських боєприпасів", - додав Ківісельг.

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Автор: 

боєприпаси (2290) Брянськ (133) росія (65856) Естонія (1642) зовнішня розвідка (475)


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Топ коментарі
+5
насправді, ці переможні реляції, аля марафон, достатньо прикачали!
кожну ніч мопеди, ракети, каби.
кожен день, відхід з населених пунктів.
брехня, зайобує!
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11.10.2024 14:51
+3
Да это не полковник, и даже не генерал, это фельдмаршал Очевидность!!!
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11.10.2024 15:16
+2
Знищення снарядів - збільшить їх нестачу. Хм... дуже розумна людина, дякуємо, а то ми самі б не здогадались. Просто геній!
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11.10.2024 15:20
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насправді, ці переможні реляції, аля марафон, достатньо прикачали!
кожну ніч мопеди, ракети, каби.
кожен день, відхід з населених пунктів.
брехня, зайобує!
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11.10.2024 14:51 Відповісти
Але знищення складів це факт.
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11.10.2024 15:00 Відповісти
Да это не полковник, и даже не генерал, это фельдмаршал Очевидность!!!
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11.10.2024 15:16 Відповісти
для КНДР не є проблемою штампувати для рашиста ********** в кількості більшій,як їх надають Україні США.НАТО І ЄС разом взяті...не виключено.що і бульборусія де- що підганяє рашисту...
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11.10.2024 15:17 Відповісти
Щодо можливостей КНДР... У вас є якісь пруфи?
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11.10.2024 15:23 Відповісти
можливо Вас влаштують пруфи Південної Кореї???- https://suspilne.media/768165-kndr-mogla-vidpraviti-v-rf-majze-5-mln-artsnaradiv-ministr-oboroni-pivdennoi-korei/
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11.10.2024 18:32 Відповісти
Знищення снарядів - збільшить їх нестачу. Хм... дуже розумна людина, дякуємо, а то ми самі б не здогадались. Просто геній!
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11.10.2024 15:20 Відповісти
Капітана Очевідность підвищили в званні. Тепер він Генерал *******)
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11.10.2024 15:24 Відповісти
не треба бути розвідником щоб дійти до такого висновку
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11.10.2024 15:39 Відповісти
Эстонская, британская. Я тоже умею констатировать очевидные вещи из открытых источников, при чем тут разведка? Разведка СМИ?🤣
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11.10.2024 16:05 Відповісти
естонська розвідка прогресує, і вже стала на голову вище британської.
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11.10.2024 18:08 Відповісти
 
 