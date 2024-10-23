Наразі співвідношення артилерійських снарядів України та РФ на фронті становить 1:2, - Міноборони

Станом на осінь 2024 року співвідношення артилерійських боєприпасів між Україною та армією РФ на фронті становить приблизно 1 до 2.

Про це розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в бліц-інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Забезпечення боєприпасами можна оцінювати так. Якщо говорити, наприклад, про артилерійські боєприпаси, то на початку року співвідношення пострілів (в українських та в окупаційних військ - ред.) становило 1 до 7, 1 до 8, а то й більше в деякі місяці. Станом на початок літа це співвідношення було 1 до 3. Зараз це співвідношення становить приблизно 1 до 2", - розповів він.

За його словами, на сьогодні забезпечення ЗСУ боєприпасами й загалом усіма засобами ураження йде з трьох джерел: внутрішнє виробництво зразків озброєння та боєприпасів, закупівля за імпортом тієї номенклатури, яка не виробляється в Україні або виробляється у недостатній кількості та отримання матеріально-військова допомоги від партнерів.

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Гаврилюк пояснив, що ключову роль у цих показниках відіграло вдале ураження Силами оборони складів з боєприпасами у Росії.

"Росіяни фактично не мають обмежень у використанні артилерійських боєприпасів. Вони витрачають колосальну кількість снарядів, танків, солдатів. Однак важливу роль відіграє не лише кількісне співвідношення боєприпасів, зокрема артснарядів", - сказав генерал-лейтенант.

На його думку, на результат суттєво впливає навченість розрахунків, їхній бойовий досвід, тактико-технічні характеристики артсистем.

"Західні системи влучніші, далекобійніші. За рахунок цього ми знищуємо цілі, витрачаючи менше снарядів", - резюмував представник Міноборони.

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