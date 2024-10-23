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Новини Війна
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Наразі співвідношення артилерійських снарядів України та РФ на фронті становить 1:2, - Міноборони

Міноборони розповіло про співвідношення артснарядів України та Росії на фронті

Станом на осінь 2024 року співвідношення артилерійських боєприпасів між Україною та армією РФ на фронті становить приблизно 1 до 2.

Про це розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в бліц-інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Забезпечення боєприпасами можна оцінювати так. Якщо говорити, наприклад, про артилерійські боєприпаси, то на початку року співвідношення пострілів (в українських та в окупаційних військ - ред.) становило 1 до 7, 1 до 8, а то й більше в деякі місяці. Станом на початок літа це співвідношення було 1 до 3. Зараз це співвідношення становить приблизно 1 до 2", - розповів він.

За його словами, на сьогодні забезпечення ЗСУ боєприпасами й загалом усіма засобами ураження йде з трьох джерел: внутрішнє виробництво зразків озброєння та боєприпасів, закупівля за імпортом тієї номенклатури, яка не виробляється в Україні або виробляється у недостатній кількості та отримання матеріально-військова допомоги від партнерів.

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Гаврилюк пояснив, що ключову роль у цих показниках відіграло вдале ураження Силами оборони складів з боєприпасами у Росії. 

"Росіяни фактично не мають обмежень у використанні артилерійських боєприпасів. Вони витрачають колосальну кількість снарядів, танків, солдатів. Однак важливу роль відіграє не лише кількісне співвідношення боєприпасів, зокрема артснарядів", - сказав генерал-лейтенант.

На його думку, на результат суттєво впливає навченість розрахунків, їхній бойовий досвід, тактико-технічні характеристики артсистем.

"Західні системи влучніші, далекобійніші. За рахунок цього ми знищуємо цілі, витрачаючи менше снарядів", - резюмував представник Міноборони.

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Автор: 

боєприпаси (2297) Міноборони (7479) Гаврилюк Іван (34)


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Топ коментарі
+8
3,14#дьож
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23.10.2024 10:29 Відповісти
+6
Брехнею по кацапам не вистрелиш!
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23.10.2024 10:36 Відповісти
+4
Роскажіть правду.
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23.10.2024 10:34 Відповісти
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3,14#дьож
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23.10.2024 10:29 Відповісти
Роскажіть правду.
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23.10.2024 10:34 Відповісти
У вас знайомі там є? От у них і спитайте. Якщо зібрати до купи всі відгуки, то скрізь по-різному.
Але щодо "1:2" Враг рода правий на всі 100% - триндьож.
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23.10.2024 10:46 Відповісти
О, так. Це - залізний арнумент.
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23.10.2024 11:30 Відповісти
Вашої "правди" я поки що теж не бачу.
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23.10.2024 11:32 Відповісти
Брехнею по кацапам не вистрелиш!
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23.10.2024 10:36 Відповісти
Краще розкажіть, на скільки відсотків ми забезпечувались власними снарядами в 2022 році, і на скільки зараз. А потім повторіть ще раз красиві презентації оборонних кластерів, дефенстечів та відосики Потужного. А то відчуваю, заслуги наших чиновників в тому, що тепер 1:2, а не 1 :5-7, зовсім небагато.
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23.10.2024 11:10 Відповісти
Співвідношення виправляється на нашу користь, якщо ще точність врахувати. Може не 1х2, но і не 1х20 чи 1х15 як було в 22 му., чи 23 му. році, це факт. Но слабкі духом продовжують свою пісню, в них завжди стакан наполовину пустий, і статевий орган на 17,30...
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23.10.2024 11:11 Відповісти
не тільки точність, але й калібр.

Натівський стандарт 155мм снаряд має 10 кг вибухівки.

Радянсько-російський 152мм снаряд має 6 кг вибухівки.

Але в росіян є перевага у авіабомбах котрі знищують доми, поки не буде вирішене питання ППО росіяни будуть просуватись.
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23.10.2024 12:45 Відповісти
Проблема не в тому, що хтось там говорить проблема в результаті, кожен день втрачається територія.

І причина не тільки в снарядах яких явно стало більше, тому що чехи вже почали передавати, це авіабомби, дрони та прискорене навчання особового складу, поповнення яке специфічним чином рекрутизують у військо, хоча б було б довше начання, то можливо трохи б пройшли злагодження і змінилось ставлення.
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23.10.2024 13:02 Відповісти
Результат, це знищення військ противника, і воно триває, а те що за рік відійшли десь на 10 км, то ролі не грає. Коли супротивник буде знищенний, території повернемо. Статично стояти під градом ударів, терплячи втрати, це тупо, треба маневрувати й наносити максимальне ураження. А де є можливість, контратакувати, і двигатись вперед.
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23.10.2024 14:19 Відповісти
І наші військові нажаль гинуть при тих відходах і досить багато. І знищити ворога у якого навіть не починали загальної мобілізації і є ще великий резерв, буде дуже складно таким способом.
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23.10.2024 14:54 Відповісти
А чого ж вони загальну мобілізацію не починають, тобі не сказали?
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23.10.2024 17:11 Відповісти
Є надія на покращення ,а як би в рашистів не снаряди пів. кореї за різними оцінками було поставлено з корейського гулагу до фашиської росії 2-5 мільйона,що перевершує всі запаси в європейських країнах разом.
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23.10.2024 11:19 Відповісти
Краще розкажіть яке було співвідношення снарядів з 18 лютого 2022 року, і чому.
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23.10.2024 12:55 Відповісти
 
 