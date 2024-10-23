Наразі співвідношення артилерійських снарядів України та РФ на фронті становить 1:2, - Міноборони
Станом на осінь 2024 року співвідношення артилерійських боєприпасів між Україною та армією РФ на фронті становить приблизно 1 до 2.
Про це розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в бліц-інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Забезпечення боєприпасами можна оцінювати так. Якщо говорити, наприклад, про артилерійські боєприпаси, то на початку року співвідношення пострілів (в українських та в окупаційних військ - ред.) становило 1 до 7, 1 до 8, а то й більше в деякі місяці. Станом на початок літа це співвідношення було 1 до 3. Зараз це співвідношення становить приблизно 1 до 2", - розповів він.
За його словами, на сьогодні забезпечення ЗСУ боєприпасами й загалом усіма засобами ураження йде з трьох джерел: внутрішнє виробництво зразків озброєння та боєприпасів, закупівля за імпортом тієї номенклатури, яка не виробляється в Україні або виробляється у недостатній кількості та отримання матеріально-військова допомоги від партнерів.
Гаврилюк пояснив, що ключову роль у цих показниках відіграло вдале ураження Силами оборони складів з боєприпасами у Росії.
"Росіяни фактично не мають обмежень у використанні артилерійських боєприпасів. Вони витрачають колосальну кількість снарядів, танків, солдатів. Однак важливу роль відіграє не лише кількісне співвідношення боєприпасів, зокрема артснарядів", - сказав генерал-лейтенант.
На його думку, на результат суттєво впливає навченість розрахунків, їхній бойовий досвід, тактико-технічні характеристики артсистем.
"Західні системи влучніші, далекобійніші. За рахунок цього ми знищуємо цілі, витрачаючи менше снарядів", - резюмував представник Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але щодо "1:2" Враг рода правий на всі 100% - триндьож.
Натівський стандарт 155мм снаряд має 10 кг вибухівки.
Радянсько-російський 152мм снаряд має 6 кг вибухівки.
Але в росіян є перевага у авіабомбах котрі знищують доми, поки не буде вирішене питання ППО росіяни будуть просуватись.
І причина не тільки в снарядах яких явно стало більше, тому що чехи вже почали передавати, це авіабомби, дрони та прискорене навчання особового складу, поповнення яке специфічним чином рекрутизують у військо, хоча б було б довше начання, то можливо трохи б пройшли злагодження і змінилось ставлення.