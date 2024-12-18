Зеленский прибыл в Брюссель: Состоятся встречи с европейскими партнерами

В среду, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Европейского Совета. Запланированы переговоры с главами европейских государств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Телеграме.

Зеленский отметил, что запланированы встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, генеральным секретарем НАТО, президентом Евросовета и президентом Еврокомиссии, представителями Великобритании и других стран.

Европе нужна сильная позиция ради надежного мира. И каждый фундаментальный вопрос, который касается Европы, - а окончание войны России против Украины, безусловно, является таким вопросом - требует скоординированной и эффективной работы европейских стран", - подчеркнул президент.

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Он примет участие в заседании Европейского совета.

"Укрепляем Украину и всю нашу Европу. Благодарен всем, кто помогает", - добавил Зеленский.