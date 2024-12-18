РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9716 посетителей онлайн
Новости
926 12
Брюссель (606) визит (2990) Зеленский (19064) Евросоюз (16691)

Зеленский прибыл в Брюссель: Состоятся встречи с европейскими партнерами

Зеленський прибув у Брюссель 18 грудня

В среду, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Европейского Совета. Запланированы переговоры с главами европейских государств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Телеграме.

Зеленский отметил, что запланированы встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, генеральным секретарем НАТО, президентом Евросовета и президентом Еврокомиссии, представителями Великобритании и других стран.

Европе нужна сильная позиция ради надежного мира. И каждый фундаментальный вопрос, который касается Европы, - а окончание войны России против Украины, безусловно, является таким вопросом - требует скоординированной и эффективной работы европейских стран", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетит Брюссель: расскажет о ситуации на поле боя и дальнейших шагах, - СМИ

Он примет участие в заседании Европейского совета.

"Укрепляем Украину и всю нашу Европу. Благодарен всем, кто помогает", - добавил Зеленский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
А толку??? З"їздив за державний кошт поторгувати неголеним хлєбалом, пофоткаться та зняти стопітсот потужних відосиків для зе-шмарафону? Дешеве шоу замість реальних справ. Наобирали нікчему-імітатора замість якого рулить країною дєрьмак "по давєрєності" кремля. Хавай-те, не обляпайтесь, фанати Голобородька, незабаром потужні незламні відосики від неголеного хрипатого лідОра **********.
показать весь комментарий
18.12.2024 19:10
+3
На розтягнуту футболку. 😁
показать весь комментарий
18.12.2024 19:37
+2
Коли в нього днюха? Бритву хочу подарувати. джілєт.
показать весь комментарий
18.12.2024 18:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли в нього днюха? Бритву хочу подарувати. джілєт.
показать весь комментарий
18.12.2024 18:53 Ответить
А краватку одягнув?
показать весь комментарий
18.12.2024 18:56 Ответить
На розтягнуту футболку. 😁
показать весь комментарий
18.12.2024 19:37 Ответить
ну якщо футболку не міняє - то може хоча би спіднє там свіже!
показать весь комментарий
18.12.2024 19:41 Ответить
най скуфія на голова і ділда нагородний браунінг на попка
показать весь комментарий
18.12.2024 20:53 Ответить
До Покровська прибути не хоче?
показать весь комментарий
18.12.2024 19:00 Ответить
... "не на часі"
показать весь комментарий
18.12.2024 19:01 Ответить
Чуть не прочитал так: "Зеленський прибув у Буковель"
показать весь комментарий
18.12.2024 19:03 Ответить
А толку??? З"їздив за державний кошт поторгувати неголеним хлєбалом, пофоткаться та зняти стопітсот потужних відосиків для зе-шмарафону? Дешеве шоу замість реальних справ. Наобирали нікчему-імітатора замість якого рулить країною дєрьмак "по давєрєності" кремля. Хавай-те, не обляпайтесь, фанати Голобородька, незабаром потужні незламні відосики від неголеного хрипатого лідОра **********.
показать весь комментарий
18.12.2024 19:10 Ответить
Чим більше зелене Шапіто їздить на гастролі до західних країн, тим менша підтримка України. Висновок: потрібно терміново міняти застарілий репертуар, з набридлим усім блазнем та його репризами або на дверях цирку вішати замок.
показать весь комментарий
18.12.2024 19:57 Ответить
Неголене хрипате чмо у светерку і зелених штанцях приїхало поскаржитись на життя....головне щоб колінця не протер
показать весь комментарий
18.12.2024 22:36 Ответить
 
 