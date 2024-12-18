Минобороны совершенствует контроль за тыловыми закупками

Минобороны совершенствует контроль за использованием бюджетных средств в сфере оборонных закупок, вводя новые правила предварительной оплаты по государственным контрактам.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Кабмин внес изменения в порядок использования средств Государственным оператором тыла (ДОТ), утвержденного постановлением от 03.11.2023 № 1142.

Что изменилось

Согласно документу, предварительная оплата по контрактам будет осуществляться на специальные небюджетные счета исполнителей работ, поставщиков товаров и услуг, открытые в органах Казначейства на их имя, по согласованию Министерства обороны. Обновленный порядок отдельно регулирует вопросы открытия и закрытия таких счетов.

исполнителей работ, поставщиков товаров и услуг, открытые в органах Казначейства на их имя, по согласованию Министерства обороны. Обновленный порядок отдельно регулирует вопросы открытия и закрытия таких счетов. Для закупки продуктов питания и обеспечения воинских частей предусмотрен срок предварительной оплаты до трех месяцев, а для других товаров, работ и услуг - до шести месяцев.

до трех месяцев, а для других товаров, работ и услуг - до шести месяцев. Нововведения также вводят усиленный механизм контроля за расходами. Средства можно будет использовать только по целевому назначению, предусмотренному контрактом, и только при наличии подтверждающих документов, таких как акты приемки-передачи товаров, работ или услуг. Кроме того, неиспользованные суммы предварительной оплаты будут возвращаться заказчику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны отдало 23 млрд грн польской компании, хотя АОЗ докладывала о рисках, - Железняк. ДОКУМЕНТ

В Минобороны отметили, что утвержденные изменения позволят повысить прозрачность и эффективность использования государственных средств в сфере обороны, уменьшить риски нецелевого использования финансовых ресурсов и усилить контроль со стороны государственных органов. Нововведения также будут способствовать более четкому взаимодействию между поставщиками, исполнителями работ и государственными заказчиками.

"Работаем над тем, чтобы обеспечить максимально эффективное использование средств, выделяемых на закупки для ВСУ. Благодаря усилению контроля и заблаговременному планированию, мы не только обеспечиваем прозрачность процессов, но и стремимся достичь высоких результатов в управлении бюджетными ресурсами. В 2025 году на тыловое имущество запланировано направить более 67 миллиардов гривен. Уже объявлены закупки на более половины этого бюджета", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров так и не объяснил, как военпреды Минобороны "случайно" пропустили 24 тыс. бракованных мин, - Шабунин

В свою очередь директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский добавил, что одной из главных задач является обеспечение максимальной прозрачности на всех этапах закупок, в частности через открытые конкурсы и постоянный мониторинг расходов.

"Важной частью этого процесса является сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения эффективного и своевременного выполнения каждого контракта", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны выделит 1,1 млрд грн на закупку БПЛА. Средства пойдут непосредственно бригадам, - Шмыгаль