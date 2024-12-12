Минобороны отдало 23 млрд грн польской компании, хотя АОЗ докладывала о рисках, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Агентство оборонных закупок докладывало Минобороны о рисках с компанией PHULechmar Sp.z.o.o, однако министерство все же решило отправить ей 23 млрд грн со 100% авансом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"А помните неделю назад историю, как резко почему-то перебросили на пограничников закупку 23 млрд грн для ВСУ? .... Отправил сразу запросы с какой стати Правительство слило польской кампании? Что это за компания, на что были деньги?" - отметил парламентарий.

По словам Железняка, название компании - PHULechmar Sp.z.o.o. Прошлое руководство АОЗ в декабре 2023-го уже заключало с ней контракт на закупку снарядов на 70,6 млн евро (это 3 млрд гривен), однако снаряды она - не поставила.

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"Благо, в АОЗ за это время сменили руководство и никаких денег "полякам" мы не заплатили.

В целом PHULechmar Sp.z.o.o. засылала АОЗ 4 коммерческих предложения. По одному АОЗ обращался с уточнением стоимости, однако компания за 8 месяцев не смогла ответить", - продолжил парламентарий.

Он отметил, что обо всех этих рисках с этой компанией знали (Безрукова докладывала), но "все же решили вот отправить 23 млрд и таким путем и с....стопроцентным авансом".

"Под эти 23 млрд были уже готовы другие для подписания контракты в АОЗ", - подытожил нардеп.







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Минобороны передает ГПСУ 23 млрд грн на контрактирование боеприпасов

Напомним, ранее сообщалось, что 29 ноября, Кабинет Министров Украины принял распоряжение №1191-р, которым передал 23 миллиарда гривен на закупку снарядов Государственной пограничной службе. Инициатором выступило Министерство обороны.

В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали делегирование ей полномочий на осуществление закупки товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны Украины и призвали не спекулировать на этой теме и избегать манипуляций.

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