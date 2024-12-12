РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10941 посетитель онлайн
Новости
13 751 40

Минобороны отдало 23 млрд грн польской компании, хотя АОЗ докладывала о рисках, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Міноборони передасть 23 млрд грн Держприкордонслужбі

Агентство оборонных закупок докладывало Минобороны о рисках с компанией PHULechmar Sp.z.o.o, однако министерство все же решило отправить ей 23 млрд грн со 100% авансом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"А помните неделю назад историю, как резко почему-то перебросили на пограничников закупку 23 млрд грн для ВСУ? .... Отправил сразу запросы с какой стати Правительство слило польской кампании? Что это за компания, на что были деньги?" - отметил парламентарий.

По словам Железняка, название компании - PHULechmar Sp.z.o.o. Прошлое руководство АОЗ в декабре 2023-го уже заключало с ней контракт на закупку снарядов на 70,6 млн евро (это 3 млрд гривен), однако снаряды она - не поставила.

Читайте: Министерством обороны Украины руководит группа людей, связанных общим бизнесом, - СМИ

"Благо, в АОЗ за это время сменили руководство и никаких денег "полякам" мы не заплатили.

В целом PHULechmar Sp.z.o.o. засылала АОЗ 4 коммерческих предложения. По одному АОЗ обращался с уточнением стоимости, однако компания за 8 месяцев не смогла ответить", - продолжил парламентарий.

Он отметил, что обо всех этих рисках с этой компанией знали (Безрукова докладывала), но "все же решили вот отправить 23 млрд и таким путем и с....стопроцентным авансом".

"Под эти 23 млрд были уже готовы другие для подписания контракты в АОЗ", - подытожил нардеп.

Міноборони передасть 23 млрд грн Держприкордонслужбі
Міноборони передасть 23 млрд грн Держприкордонслужбі
Міноборони передасть 23 млрд грн Держприкордонслужбі

Читайте: Кабмин выделил "Агентству оборонных закупок" 10 миллиардов. Неделей ранее у него забрали 23 млрд грн (обновлено)

Минобороны передает ГПСУ 23 млрд грн на контрактирование боеприпасов

Напомним, ранее сообщалось, что 29 ноября, Кабинет Министров Украины принял распоряжение №1191-р, которым передал 23 миллиарда гривен на закупку снарядов Государственной пограничной службе. Инициатором выступило Министерство обороны.

В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали делегирование ей полномочий на осуществление закупки товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны Украины и призвали не спекулировать на этой теме и избегать манипуляций.

Читайте: Умеров так и не объяснил, как военпреды Минобороны "случайно" пропустили 24 тыс. бракованных мин, - Шабунин

Автор: 

Госпогранслужба (6416) Минобороны (9316) закупки (752) Железняк Ярослав (422)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Зелені риги крадуть як в останній день, просто як сарана.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:21
+7
Зеленському потрібні грощі на вибори, ви ж за нього за дякую не проголосуєте.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:24
+6
23 млрд грн зі 100% авансом..?
показать весь комментарий
12.12.2024 11:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелені риги крадуть як в останній день, просто як сарана.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:21 Ответить
Заговорили про вибори під час перемир'я, то як іти за когось голосувати, треба мати добру пам'ять і розум, ні один із партій бариг-корупціонерів, ворогів із 5ї колони, зло охоронної системи не повинен потрапити до влади, під якого б голуба, ягня, орла-патріота вони не наряджалися..., бо буде біда, знищення українського народу і України !! Досить! Наїлися!
показать весь комментарий
12.12.2024 11:22 Ответить
По цьому оборонцю видно шо з ним все тіп - топ
показать весь комментарий
12.12.2024 11:21 Ответить
По його "неспотвореному інтелектом"обличчю видно, що йому все по-феншую.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:50 Ответить
Один плюс шо не віддали лярди Вовану і Лексусу
показать весь комментарий
12.12.2024 11:55 Ответить
23 мільярда?! Які дрібниці, та забирайте...
показать весь комментарий
12.12.2024 11:22 Ответить
Зеленському потрібні грощі на вибори, ви ж за нього за дякую не проголосуєте.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:24 Ответить
Умеров - це таке ж "порожньє місце", як і Шмигаль. Потрібен тільки, щоб ставити підписи під документами, які йому піднесуть.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:26 Ответить
Це не слуга наріда а якийсь бунтівник.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:28 Ответить
Железняк з Голосу, а не зі Слуг.
показать весь комментарий
12.12.2024 15:10 Ответить
Голос посіпаки Слуг та підспівує Слугам, то яка різниця?
показать весь комментарий
12.12.2024 15:20 Ответить
Харе маячню нести.
показать весь комментарий
12.12.2024 15:53 Ответить
А шо не так? Обгрунтуй.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:02 Ответить
Тобто ти несеш повну маячню без жодного обгрунтування, а я маю обгрунтоввувати те,що ти несеш маячню? Голос - окрема політична сила, яка нікому не підспівує. Так, Голос іноді голосує за законопроекти Слуг так само, як і ЕС, колі ці законопроекти на користь Україні - і не більше того.
показать весь комментарий
12.12.2024 18:16 Ответить
Анекдоти не вигадуєш?
показать весь комментарий
12.12.2024 19:29 Ответить
Колегу шукаєш?
показать весь комментарий
12.12.2024 22:38 Ответить
Ні, казкаря як ти.
показать весь комментарий
12.12.2024 23:38 Ответить
Так казки про посіпак тут саме ти вигадуєш. Я так розумію, що ти з примітивів, для яких є тільки ПЕС, а всі інші - вони нібито посіпаки один одного.
показать весь комментарий
12.12.2024 23:45 Ответить
ПЕС, як ви висловились, є єдиною проукраїнською партією. Решта дуже ситуативні і продажні, як їхні виборці.
Який я зробила висновок за останні роки.
Частина українців хотіла і зараз хоче домовитись з рашкою, так щоб туди вступити і знову бути її частиною, тому вони обрали медвечуківщину і дещо зелень.
Найбільша частина хотіла миру, не понятно якого, але щоб він був. Бо та війна, реформи порошенківські, жити заважають. Їм було по факту все одно, у них свої справи. Це основна маса зеленої партії клованів і мародерів.
І ще одна частина виборців, так звані полум'яні патріоти, в яких горіли сраки повоювати з московщиною. І байдуже що тили то голі, а дуплі порох покрився зеленою пліснявою.
Довоювались уже що віддали більше територій на невимовну радість переможця хутлєра
показать весь комментарий
13.12.2024 07:58 Ответить
А за що ж голосували ненависні вам всім виборці ПЕС
За розвиток, за євроінгтеграцію , нарощення економіки і військового потенціалу, збереження територій і людей, і плану повернути втрачене декількома способами, не лише військовими.
показать весь комментарий
13.12.2024 08:00 Ответить
Це солодке слово "відкат"...
Підлеглі татарина і він сам чудово знають, що скоро їм пи.з.дець, тож дуууже поспішають вкрасти.
Тому що, маючи відкат в 10-20% від цієї суми, вони любий суд "зацікавлять"...
показать весь комментарий
12.12.2024 11:34 Ответить
Прощавайте, грошики для ЗСУ!
показать весь комментарий
12.12.2024 11:37 Ответить
23 млрд грн зі 100% авансом..?
показать весь комментарий
12.12.2024 11:40 Ответить
Чому в Україні міністри оборони є "вори"? Чому влада покидьків, завжди набирає ще гірших покидьків?
показать весь комментарий
12.12.2024 11:41 Ответить
В чому відмінність терпіл Українськіх від сросійських,з яких Українці так сміялися? Українцям 10000 раз насрали на голову,даю 10000 % що далі гнівних коментів у соц мережах далі діло не піде😆😆😆,їжТЕ !!!
показать весь комментарий
12.12.2024 11:57 Ответить
А ти де живеш, андрєй андрєєв? В російській ботофермі?
показать весь комментарий
12.12.2024 12:23 Ответить
Железняк може ще нагадати по списках якої партії цей злодюга пробрався у владу-аби виборці знали кому "дякувати"!
показать весь комментарий
12.12.2024 12:04 Ответить
Яйца по 17 гривен отдыхают...😁бывший министр обороны Украины слабак...
показать весь комментарий
12.12.2024 12:07 Ответить
Зеленого гадьониша геть. Вибори(офлайн)
показать весь комментарий
12.12.2024 12:21 Ответить
500 000 000 $ тільки вдумайтесь в цю цифру. Півмільярда долларів тупо вкрали нічого не роблячи.
Коли зараз дивишся якийсь кінобойовик, де щоб вкрасти пару мільйонів крадії розфігачили півміста та майже всі померли, дивуєшся лише одному, чому вони не поїхали до України...
показать весь комментарий
12.12.2024 12:40 Ответить
ненажерливі зелені гниди....на гилляку падлюк
показать весь комментарий
12.12.2024 13:25 Ответить
Золотий парашут Зеленського.
показать весь комментарий
12.12.2024 17:52 Ответить
хм, а як так вийшло:
"все ж таки вирішили ось відправити 23 млрд і таким шляхом і з….стовідсотковим авансом".
" Під ці 23 млрд були вже готові інші для підписання контракти у АОЗ"
показать весь комментарий
18.12.2024 19:41 Ответить
 
 