Минобороны отдало 23 млрд грн польской компании, хотя АОЗ докладывала о рисках, - Железняк. ДОКУМЕНТ
Агентство оборонных закупок докладывало Минобороны о рисках с компанией PHULechmar Sp.z.o.o, однако министерство все же решило отправить ей 23 млрд грн со 100% авансом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"А помните неделю назад историю, как резко почему-то перебросили на пограничников закупку 23 млрд грн для ВСУ? .... Отправил сразу запросы с какой стати Правительство слило польской кампании? Что это за компания, на что были деньги?" - отметил парламентарий.
По словам Железняка, название компании - PHULechmar Sp.z.o.o. Прошлое руководство АОЗ в декабре 2023-го уже заключало с ней контракт на закупку снарядов на 70,6 млн евро (это 3 млрд гривен), однако снаряды она - не поставила.
"Благо, в АОЗ за это время сменили руководство и никаких денег "полякам" мы не заплатили.
В целом PHULechmar Sp.z.o.o. засылала АОЗ 4 коммерческих предложения. По одному АОЗ обращался с уточнением стоимости, однако компания за 8 месяцев не смогла ответить", - продолжил парламентарий.
Он отметил, что обо всех этих рисках с этой компанией знали (Безрукова докладывала), но "все же решили вот отправить 23 млрд и таким путем и с....стопроцентным авансом".
"Под эти 23 млрд были уже готовы другие для подписания контракты в АОЗ", - подытожил нардеп.
Минобороны передает ГПСУ 23 млрд грн на контрактирование боеприпасов
Напомним, ранее сообщалось, что 29 ноября, Кабинет Министров Украины принял распоряжение №1191-р, которым передал 23 миллиарда гривен на закупку снарядов Государственной пограничной службе. Инициатором выступило Министерство обороны.
В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали делегирование ей полномочий на осуществление закупки товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны Украины и призвали не спекулировать на этой теме и избегать манипуляций.
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Який я зробила висновок за останні роки.
Частина українців хотіла і зараз хоче домовитись з рашкою, так щоб туди вступити і знову бути її частиною, тому вони обрали медвечуківщину і дещо зелень.
Найбільша частина хотіла миру, не понятно якого, але щоб він був. Бо та війна, реформи порошенківські, жити заважають. Їм було по факту все одно, у них свої справи. Це основна маса зеленої партії клованів і мародерів.
І ще одна частина виборців, так звані полум'яні патріоти, в яких горіли сраки повоювати з московщиною. І байдуже що тили то голі, а дуплі порох покрився зеленою пліснявою.
Довоювались уже що віддали більше територій на невимовну радість переможця хутлєра
За розвиток, за євроінгтеграцію , нарощення економіки і військового потенціалу, збереження територій і людей, і плану повернути втрачене декількома способами, не лише військовими.
Підлеглі татарина і він сам чудово знають, що скоро їм пи.з.дець, тож дуууже поспішають вкрасти.
Тому що, маючи відкат в 10-20% від цієї суми, вони любий суд "зацікавлять"...
Коли зараз дивишся якийсь кінобойовик, де щоб вкрасти пару мільйонів крадії розфігачили півміста та майже всі померли, дивуєшся лише одному, чому вони не поїхали до України...
"все ж таки вирішили ось відправити 23 млрд і таким шляхом і з….стовідсотковим авансом".
" Під ці 23 млрд були вже готові інші для підписання контракти у АОЗ"