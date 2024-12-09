Кабмін виділив "Агенції оборонних закупівель" 10 мільярдів. Тижнем раніше у неї забрали 23 млрд грн (оновлено)

Кабінет Міністрів України виділив із державного бюджету 10 млрд грн на потреби "Агенції оборонних закупівель" Міністерства оборони.

Про це йдеться в розпорядженні №1217 від 6 грудня.

"З метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони (для державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" як одержувача бюджетних коштів) 10 млрд грн для придбання обладнання оборонного призначення", – сказано в розпорядженні.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Водночас на відповідну суму було зменшено бюджетні призначення Міністерству фінансів на обслуговування державного боргу.

Як писав Цензор.НЕТ, 29 листопада, Кабінет міністрів за пропозицією Міноброни своїм розпорядженням №1191-р передав Держприкордонній службі 23 мільярди гривень, які призначалися "Агенції оборонних закупівель". Ці кошти планують спрямувати на закупівлю боєприпасів у польської компанії-прокладки, яка вже зривала збройні контракти для України.

Міноборони неофіційно пояснило це тим, що АОЗ не взяло бюджетні зобов'язання на ці гроші і тому їх вирішили витратити перед кінцем року.

Натомість в "Агенції оборонних закупівель" це офіційно спростували, заявивши, що ці 23 млрд гривень планували використати на фінансування вже підготовлених контрактів із закупівлі критичних боєприпасів для ЗСУ. Відповідні контракти на закупівлю боєприпасів уже були готові, більшість снарядів навіть пройшли інспекцію, частина товару вже мала експортні ліцензії, решта мала отримати їх найближчим часом, стверджував закупівельник Міноборони.

Наприкінці вересня міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що Міністерство оборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – "Агенцію оборонних закупівель" (АОЗ) і "Державний оператор тилу" (ДОТ) – в одне підприємство.

На початку жовтня Кабінет Міністрів України погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони – "‎Агенції оборонних закупівель"‎ та "‎Державного оператора тилу"‎.