БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 326 13

Кабмін виділив "Агенції оборонних закупівель" 10 мільярдів. Тижнем раніше у неї забрали 23 млрд грн (оновлено)

гроші,снаряди

Кабінет Міністрів України виділив із державного бюджету 10 млрд грн на потреби "Агенції оборонних закупівель" Міністерства оборони.

Про це йдеться в розпорядженні №1217 від 6 грудня.

"З метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони (для державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" як одержувача бюджетних коштів) 10 млрд грн для придбання обладнання оборонного призначення", – сказано в розпорядженні.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Водночас на відповідну суму було зменшено бюджетні призначення Міністерству фінансів на обслуговування державного боргу.

Як писав Цензор.НЕТ, 29 листопада, Кабінет міністрів за пропозицією Міноброни своїм розпорядженням №1191-р передав Держприкордонній службі 23 мільярди гривень, які призначалися "Агенції оборонних закупівель". Ці кошти планують спрямувати на закупівлю боєприпасів у польської компанії-прокладки, яка вже зривала збройні контракти для України. 

 Міноборони неофіційно пояснило це тим, що АОЗ не взяло бюджетні зобов'язання на ці гроші і тому їх вирішили витратити перед кінцем року.

Натомість в "Агенції оборонних закупівель" це офіційно спростували, заявивши, що ці 23 млрд гривень планували використати на фінансування вже підготовлених контрактів із закупівлі критичних боєприпасів для ЗСУ. Відповідні контракти на закупівлю боєприпасів уже були готові, більшість снарядів навіть пройшли інспекцію, частина товару вже мала експортні ліцензії, решта мала отримати їх найближчим часом, стверджував закупівельник Міноборони.

Наприкінці вересня міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що Міністерство оборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – "Агенцію оборонних закупівель" (АОЗ) і "Державний оператор тилу" (ДОТ) – в одне підприємство.

На початку жовтня Кабінет Міністрів України погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони – "‎Агенції оборонних закупівель"‎ та "‎Державного оператора тилу"‎.

Автор: 

Міноборони (956) Мінфін (2930) фінансування (2025) закупівлі (2605)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+4
а 23 млрд із прикордонних військ не повернуть туди ж...???
показати весь коментар
09.12.2024 17:08
+3
Бо треба циркуль купить?
показати весь коментар
09.12.2024 16:53
+3
То може куплять дрони хлопцям з ''Хартії ''? Чи це тільки на офшори зеленим!
показати весь коментар
09.12.2024 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо треба циркуль купить?
показати весь коментар
09.12.2024 16:53 Відповісти
😂😂😂😂😂+100500
показати весь коментар
09.12.2024 17:19 Відповісти
Ребрендтинг "Закаталі в асфальт"
показати весь коментар
09.12.2024 16:55 Відповісти
То може куплять дрони хлопцям з ''Хартії ''? Чи це тільки на офшори зеленим!
показати весь коментар
09.12.2024 16:56 Відповісти
а 23 млрд із прикордонних військ не повернуть туди ж...???
показати весь коментар
09.12.2024 17:08 Відповісти
Зелені покидьки так поспішають вкрасти, що навіть не встигають узгодити спільну брехню на публіку між усіма крадіями і брехунами. Через це постійно виникає обсер на обсері, але зеленим жабам як з гуся вода - хоч в очі з брандспойта сци, совісті ні на грам.
показати весь коментар
09.12.2024 20:25 Відповісти
Це ж про зелених гнид----------------Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять..---------Ох, не однаково мені.
показати весь коментар
09.12.2024 22:01 Відповісти
може не обєднати,а щось скасувати за непотребом наприклад ДОТ
показати весь коментар
09.12.2024 20:50 Відповісти
Вона жодним чином не вимагала нічого. Чоловіки бояться йти на війну. Витягає кожен доляри, лиш покажіть, кому дати. А, отій! І він запхе їй в кишеню, за пазуху, на голову кине і втече, руку їй скрутить або поламає і вкине ті гроші і що? має та лікарка вибігати в коридор, кричати ґвалт, викидати ті гроші, щоб сміялися? Як казав один лікар: ти просто заложник: "претендент" коле кабана і два бідони меду приїжджає машиною і викидає тобі на порозі. І що? Ти не будеш забирати? воно засмердиться, мухи будуть повзати, ти затягуєш то до хати, бо сусіди дивляться. І ти вже не можеш не написати тої групи, бо всі один одного знають. Брала, брала, брала. Але ж несли, несли і несли!
показати весь коментар
09.12.2024 21:14 Відповісти
З метою шоб ви нам дали тихо прикурить с контракта 23 млрд грн мы вам выделим 10
показати весь коментар
09.12.2024 22:33 Відповісти
умеров в деле
показати весь коментар
10.12.2024 00:16 Відповісти
Які брихуни і хапуги- просто жах!!!поранені по 700-800 грн одержують.фортифікацій мало,а прокурорам,суддям,поліції підняли зарплату,і тцекашнікам.
показати весь коментар
10.12.2024 14:29 Відповісти
Де це я читав, МО України за рік витрачає 800 млрд. грн на купівлю зброї. Купляє через свій Департамент закупівель. Так що ці 10 млрд, які вони надали Агенції оборонних закупівель, це копійки.
А Основні гроші, 790 млрд МО витратить само, без усяких агенцій.
Що куплять, в кого, вирішують специ Департамента закупівель МО, підписує Умеров.
Тобто як розпорядитись цими 800 млрд ( а насправді повністю іх 2 триліона гривень, це витрати на військових за рік), вирішує особисто Міністр Оборони Умеров.
Пан Умеров керує, куда йому витратити 2 трлн грн/рік.
Кабінет Міністрів підписує любий папір, який скаже підписати Умеров. Усі видатки грошей.
Подивимось, як скерує гроші (2 трлн) Умеров. Чи не попаде йому в кишеню хочаб 20%, а це 400 млрд. Така схема була в усіх раніше.
Я Міністру Оборони довіряю. Але такі гроші великі, невже три татарина не замутять схему?
показати весь коментар
12.12.2024 23:01 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 