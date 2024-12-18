Усложнилась ситуация возле Зеленовки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Возле поселка Зеленовка Покровского района Донецкой области осложнилась ситуация.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

По словам аналитиков, 15 декабря колонна противника в составе трех БМП выдвинулась из Максимовки в направлении Зеленовки. Согласно информации DeepState, не встретив серьезного сопротивления, колонна зашла в Зеленовку и высадила около 30 человек пехоты.

"На откате уже по ним (оккупантам, - ред.) начали работать", - пишет DeepState.

Уже на следующий день 16 декабря колонна россиян выдвинулась из Максимовки в направлении Константинополя.

"По дороге высадила пару групп пехоты западнее Зеленовки. Информации о ликвидации вражеских групп так и не было", - пишет паблик.

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