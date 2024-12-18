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армия РФ (18059) Донецкая область (8786) Зеленовка (7) война в Украине (1209)

Усложнилась ситуация возле Зеленовки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Возле поселка Зеленовка Покровского района Донецкой области осложнилась ситуация.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

По словам аналитиков, 15 декабря колонна противника в составе трех БМП выдвинулась из Максимовки в направлении Зеленовки. Согласно информации DeepState, не встретив серьезного сопротивления, колонна зашла в Зеленовку и высадила около 30 человек пехоты.

Ускладнилася ситуація біля Зеленівки на Донеччині

"На откате уже по ним (оккупантам, - ред.) начали работать", - пишет DeepState.

Уже на следующий день 16 декабря колонна россиян выдвинулась из Максимовки в направлении Константинополя.

"По дороге высадила пару групп пехоты западнее Зеленовки. Информации о ликвидации вражеских групп так и не было", - пишет паблик.

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Сьогодні 16 грудня? Якась замаскована інфа про просування ворога!
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18.12.2024 19:36 Ответить
Я вам на пальцях розясню що Зеленський або дибіл або ворог.
На курщину поперлися бо ворог мав там десь наступати, а коли там були лише тік-токери та срочнікі, то хто мав там наступати?
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18.12.2024 19:55 Ответить
Від того що наші сили стиралися в Бахмуті і Авдіївці - результату це не змінило.
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18.12.2024 20:13 Ответить
По-твоему нах вообще воевать с кацапами, это бесполезно, так гнида?
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18.12.2024 21:46 Ответить
Не ускладнилася, а все згідно оманського плану..
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18.12.2024 20:12 Ответить
 
 