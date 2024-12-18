Усложнилась ситуация возле Зеленовки на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Возле поселка Зеленовка Покровского района Донецкой области осложнилась ситуация.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
По словам аналитиков, 15 декабря колонна противника в составе трех БМП выдвинулась из Максимовки в направлении Зеленовки. Согласно информации DeepState, не встретив серьезного сопротивления, колонна зашла в Зеленовку и высадила около 30 человек пехоты.
"На откате уже по ним (оккупантам, - ред.) начали работать", - пишет DeepState.
Уже на следующий день 16 декабря колонна россиян выдвинулась из Максимовки в направлении Константинополя.
"По дороге высадила пару групп пехоты западнее Зеленовки. Информации о ликвидации вражеских групп так и не было", - пишет паблик.
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На курщину поперлися бо ворог мав там десь наступати, а коли там були лише тік-токери та срочнікі, то хто мав там наступати?