Каждый из союзников по НАТО может поставить цель выделить 0,25% от ВВП для военной помощи Украине, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что каждый из союзников по НАТО может поставить цель выделить 0,25 процента от своего ВВП для военной помощи Украине, и подчеркнул, что важно не позволить РФ очертить новые "красные линии".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом президент Литвы заявил сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Мы согласились, что НАТО должно больше сфокусировать внимание на практической поддержке, чтобы довести до максимума силу Украины к сопротивлению. Мы также понимаем цену такой практической помощи. В Вашингтонских обязательствах мы согласились вокруг 40 миллиардов финансовой помощи для украинских Вооруженных сил, но этого недостаточно. Мы должны работать над более амбициозным финансовым вкладом до саммита в Гааге. Каждый из союзников может поставить цель выделить 0,25 процента от собственного ВВП для такой военной помощи", - отметил Науседа.

Он подчеркнул, что важно не позволить РФ очертить новые "красные линии".

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"Больше кого-либо другого мы понимаем важность каждого дня, который украинцы выигрывают для Европы, сопротивляясь российской агрессии. Также - важность использования каждого дня, чтобы не позволить России чертить новые красные линии или пересекать их", - сказал Науседа.

По его словам, страны НАТО должны предоставить реальные гарантии безопасности для Украины. Относительно России, то подход НАТО должен основываться на том факте, что Россия будет оставаться самой большой угрозой для безопасности Альянса в течение длительного времени. Кремль готовится к длительной конфронтации с Западом и усиливает свой военно-экономический потенциал.

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"Нам нужна стратегия, которая исходит из позиции силы. Попытки оказать давление на Украину, чтобы она вела переговоры на невыгодных условиях, за счет собственного суверенитета и территориальной целостности, не имеют ничего общего со справедливым и устойчивым миром. Поэтому мы должны сфокусировать внимание на победе Украины и на сдерживании России", - подчеркнул Науседа.