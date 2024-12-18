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Совсун (76) Галущенко (244) Минэнерго (359) Хмельницкая АЭС (36)

Для достройки Хмельницкой АЭС планируют использовать российские реакторы и потратить сотни миллиардов гривен, - Совсун

аес,хмельницька

Министерство энергетики предлагает достроить 2 блока Хмельницкой АЭС, но правительство до сих пор не предоставило в Верховную Раду никаких реальных расчетов по проекту. Однако уже сейчас понятно, что строительство продлится годами и будет стоить бюджету сотни миллиардов гривен.

Об этом заявила народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун, сообщает Цензор.НЕТ.

"На голосование Верховной Рады в очередной раз пытаются толкать законопроект о достройке атомных блоков на ХАЭС. Предлагают начать строить что-то огромное, дорогое, устаревшее, и пусть это длится десятилетиями. Это все равно, что начать строительство новых египетских пирамид. Этот жалкий День сурка от министра энергетики Галущенко никак не закончится. Неизменным остается одно - мы до сих пор не знаем, СКОЛЬКО атомные энергоблоки будут стоить. Правительство не представило НИ ОДНИХ реальных расчетов по деньгам для такого гигантского проекта.

Конечно, через полгода Кабмин и Энергоатом показали документацию на проект достройки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС. Но, во-первых, это была документация семилетней давности, цены за эти годы изменились, не так ли? Во-вторых, документация касалась не тех атомных реакторов, которые хотят купить теперь, - они вообще-то разные бывают", - написала Совсун в фейсбуке.

По словам депутата, достройка ХАЭС будет стоить сотни миллиардов гривен, за которые заплатят граждане. "Ядерная энергетика - стоит дороже всего - около $6 млрд за 1 ГВт, если строить с нуля. На ХАЭС хотят достроить 2 ГВт. Даже если использовать уже построенные 30 лет назад конструкции (которые непонятно, в каком состоянии), такое строительство будет стоить 250 млрд грн", - отмечает она.

Читайте также: Достройка Хмельницкой АЭС будет способствовать сотрудничеству США и Украины в атомной энергетике, - Хербст

Совсун считает, что из-за убыточности "Энергоатома" средства на строительство возьмут с поднятия тарифов на электроэнергию для населения, или за счет налогов. Также она напоминает о постоянных коррупционных скандалах в Энергоатоме и Минэнерго, будущих распорядителях средств на достройку ХАЭС.

Также нардеп утверждает, что достроить ХАЭС хотят на основе технологии Росатома, с их реакторами ВВЭР-1000. "То есть, пока Росатом оккупирует Запорожскую АЭС, мы на правительственном уровне пытаемся выкупить произведенные ими реакторы в Болгарии. Можно будет сразу забыть о любых дальнейших санкциях против ядерной энергетики России", - отмечает она.

По мнению Совсун, 250 млрд грн было бы гораздо эффективнее потратить на развитие децентрализованной генерации.

"250 млрд грн - это примерно половина наших потребностей в инвестициях, чтобы построить 18 ГВт децентрализованной генерации. Не 2 ГВт, как даст ХАЭС, а 18 ГВт! Децентрализованной - то есть по определению менее уязвимой к пакетам и обвалам. Если бы в Министерстве энергетики меньше думали о собственном обогащении, давно бы привлекали в Украину сотни и тысячи частных инвесторов, строили малые электростанции на газе, ветровые и солнечные электростанции, накопители электроэнергии, когенерационные установки.

По этому пути идет цивилизованный мир, а нашей энергетике с соседом-Росией, - это просто необходимо для выживания. Иначе будем топтаться годами на месте, проверяя раз в несколько месяцев, в какие часы графика будем сидеть без электричества. Зато Галущенко и его друзья будут довольны. С нетерпением жду выступлений в парламенте в защиту их интересов", - написала нардеп.

Также читайте: Рада сняла с рассмотрения законопроект о достройке Хмельницкой АЭС
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Топ комментарии
+14
Всі гроші зараз повинні бути витрачені на зброю. Все інше - зрада.
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18.12.2024 21:13
+12
воно в курсі шо в країні розбиті майже усі тес? і без аес сьогодні світла небуло навіть у неї, чи срати на ту країну коли грант треба відробляти
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18.12.2024 21:28
+10
Потужно бюджет пиляють
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18.12.2024 21:21
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18.12.2024 21:07 Ответить
Всі гроші зараз повинні бути витрачені на зброю. Все інше - зрада.
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18.12.2024 21:13 Ответить
Частка енергії, отриманої в Німеччині з відновлюваних джерел, досягла рекордно високого рівня в 58,4 відсотка в першому кварталі 2024 року, повідомило Федеральне статистичне управління. У першому кварталі минулого року цей показник становив 48,5 відсотка від усієї енергії, виробленої в Німеччині.

У першому кварталі 2024 року в Німеччині було вироблено 46,8 млрд кВт·год струму за рахунок енергії вітру. Це відповідає частці 38,5 відсотка всієї електроенергії, виробленої в Німеччині за цей період.
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18.12.2024 21:13 Ответить
А озвучить, что в ФРГ одни из самых высоких цен на электроэнергию в Европе что, религия не позволяет?
В Северной Европе планируют строительство нескольких АЭС под поставки в Германию. Франция тоже хочет, аж слюни текут, и проект готов - у них проблемы охлаждать это все летом.
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18.12.2024 21:44 Ответить
На півночі Німеччини розпочалася реалізація масштабного енергетичного проєкту.

Лінія Suedlink транспортуватиме електроенергію від вітрових електростанцій на півночі Німеччини на південь до Баварії та Баден-Вюртемберга.
Лінія Suedlink транспортуватиме електроенергію від вітряних електростанцій на узбережжі Північного моря в Шлезвіг-Гольштейні на відстань 700 кілометрів.
Весь маршрут розрахований на потужність чотири гігавати, що відповідає приблизно десяти відсоткам потреб Німеччини в електроенергії, зазначає AFP.
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18.12.2024 21:53 Ответить
Німеччина зіткнулася з різким стрибком цін на електроенергію. Через слабкий вітер наприкінці листопада обсяги генерації впали з піку в 46,6 гігават до п'яти. Такі низькі темпи видобутку змушують Німеччину продовжувати залежати від забруднюючих вугілля, нафти та газу, пише Bloomberg. Через це ціна на електроенергію «на добу наперед» зросла на 49 відсотків, до 144,25 євро за мегават-годину.

Тому і будують лінію Suedlink, від моря, там стабільно сильні вітри.
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18.12.2024 22:04 Ответить
Та хай вже трохи прибарахляться хлопці, господи! Це ж не Роттердам+!
А до речі, шо там з Ротердамом?
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18.12.2024 21:18 Ответить
Потужно бюджет пиляють
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18.12.2024 21:21 Ответить
воно в курсі шо в країні розбиті майже усі тес? і без аес сьогодні світла небуло навіть у неї, чи срати на ту країну коли грант треба відробляти
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18.12.2024 21:28 Ответить
ТЕС - це маневрова генерація, яку треба заміняти маневровою (тес, гес) але аж ніяк не АЕС. але проплаченим байдуже, чи не так?)
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18.12.2024 21:50 Ответить
Коли онуки крадіів Зеленьського і Галущенка нарешті добудують ті реактори, тобі вже буде все рівно, ти років 20 як будеш у кращому світі.
Чи ти думав, що наступного року все буде чікі- пікі ?
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18.12.2024 21:56 Ответить
і знову одні спєци по енергетиці зібралися.
одне лише запитання до вас "енергетики" - які потужності наразі потрібні Україні аби забезпечити її потреби в електроенергії в цілому і які є в наявності? 🤓👀
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18.12.2024 22:00 Ответить
А це ще не фінансування агресора українською владою, чи вона не українська?
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18.12.2024 21:29 Ответить
Реакторы уже давно собственность Болгарии. А она как я помню, против нас агрессивную войне не ведет.
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18.12.2024 21:39 Ответить
якщо реактори вже давно власність Болгарії-------то ця країна з радістю продасть цей мотлох нам.
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19.12.2024 05:07 Ответить
Зелёные мародеры.
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18.12.2024 21:33 Ответить
Вони вже смарагдові .
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18.12.2024 21:42 Ответить
ну ми поняли, так
На думку сосуна нам треба пукати в сонячні понелі і вітрячки гроші, які буквально дають майже *****, і то це ***** мегадороге, бо вітряки ламаються, панелі портяться і потребують утилізації(якої не буває) і ще газ, так. Газ як відомо у нас не руснявий. ну ну
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18.12.2024 21:41 Ответить
Пані Совсун просто не хоче жити "правильно", як живе вся корупційна нечисть країни, адже якщо будувати щось масштабне, то і красти легко. А кому в чорта треба ота децентралізована енергосистема? Лише біомасі, а відколи зешобли думали про народ?, хіба що , коли асфальт стелили заради рейтингів і піару.
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18.12.2024 21:42 Ответить
Як думаєте, така забезпечить завод, або велике місто ??
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18.12.2024 21:51 Ответить
Фу. Уберите это опудало. От него углеродный след.
Солнечная батарея и ветряк спасут отца Рус Украину.
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19.12.2024 00:21 Ответить
Не хвилюйся ти так Інна. Головне правильно танцюйте і з вами поділяться.)
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18.12.2024 21:42 Ответить
Клави мучають з цієї теми вже років 7.

Існуючі реактори старіють. Їх треба буде реально закривати. А нові будувати років 3-5.
Наразі атомна енергетика під час війни нас сильно виручила.
Болгарські куплені у росіян, давно вже лежать запаковані. Можна дешевше купити, швидше ввести в експлуатацію. Схожі, ВВЕР, у нас вже експлуатують.

На взамін пропонують амерські, дорогі, іншої конструкції. Тре людей вчити - на один мінімум 30 інженерів. Довго будувати.

Це коротко.
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18.12.2024 21:49 Ответить
Можно ещё короче. Для нам, в мире, нет строителей которые смогут построит и запустить новые реакторы.
Россия и Китай нам не подходят. А больше а мире никто не строит.
Желающих поспорить, прошу апеллировать цифрами. Последний сданный объект, и срок строительства
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19.12.2024 00:27 Ответить
Финляндия. АЭС "Олкилуото". Ввод в эксплуатацию 15.04.2023. Строили долго. Главная причина - утрата опыта, но как раз на этом энергоблоке его и восстановили (опыт в смысле). Реактор совсем не российский.
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19.12.2024 10:49 Ответить
Концерна Siemens AG; «Сименс» прекратил ядерную деятельность в 2011 году
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19.12.2024 11:11 Ответить
Да, и все достраивали французы, уже без Siemens. Достроили и запустили.
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19.12.2024 11:26 Ответить
Французам хто будував ?
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19.12.2024 13:13 Ответить
25 декабря - на подходе к аэропорту Валенсия, после 40-минутного ожидания посадки, самолёт «ЯК-42Д» кубинской компании «Cubana», следующий по маршруту Гавана - Валенсия, врезался в горы Токуито и взорвался в 5 милях от аэропорта. Все 22 человека, бывших на борту, погибли.
Это 1999-й год. Во Франции, днём раннее, запустили последний реактор.
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19.12.2024 15:15 Ответить
80 % ел. енергії у Франціїї виробляється на АЕС.

Про літак не зрозумів.
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21.12.2024 14:33 Ответить
Літак впав на другий день після запуску останнього реактора у Франції.
В 21 веке они уже не строят реакторы. Вы думаете не умеют? Просто не хотят
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21.12.2024 15:28 Ответить
Уперше за 25 років. У Франції запустили новий ядерний реактор

https://biz.nv.ua/ukr/markets/atomna-energetika-u-franciji-vpershe-za-25-rokiv-pobuduvali-noviy-yaderniy-reaktor-50447992.html
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24.12.2024 19:30 Ответить
С 2007 года на АЭС велись работы по строительству реактора третьего поколения EPR, разработанного компанией Areva на основании франко-германской программы научно-технического сотрудничества. Его запуск был запланирован на 2012 год, однако из-за технических проблем и выявления недочетов конструкции срок введения в эксплуатацию неоднократно переносился
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24.12.2024 21:40 Ответить
Чергова локшина, так само як і з відключеннями, розпил грошей, що так необхідно перед тим як здати країну, а потім подалі звідси а ви тримайтесь… пора стирати!
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18.12.2024 22:10 Ответить
А з якого дива ці реактори стали болгарам непотрібні, невже щось краще знайшли?
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18.12.2024 22:17 Ответить
Да. Для импорт из стран лидеров ЕС. Не для того мама квиточ Болгарию в ЕС принимали, чтоб она могла свою энергетику иметь. То же касается закрытия АЭС в Прибалтике.
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19.12.2024 00:31 Ответить
рада хоче фінансувати армію рашистів. Стінка повина бути дуже довгою.
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18.12.2024 22:38 Ответить
Мабуть оці що вдалині, за ЛЕВОМ, що сидить на жовто-блакитному? Якщо ви їх збудуєте довбойоби, я вам пам,ятник віділлю із золота! Тож, трішки АСа Пушкіна, якого заказала церква Дантесу , дитяча казочка, для дядь з сивими яйцями, та для дядьКА ПУТІНА : "Три девицы под окном(на Великій, три жіночі пірамиди поряд) молча ткали "VECHER.COM". Ти ба *****, - виткали!!! Если б я была царицей молвила одна девица, я б на целый свет одна наткала бы полотны(во *** нарожала ткачиха), если б я была царицей тихо молвила девица, я б на целый белый свет наварила бы обед(че суки голодаете?), если б я была царице третья молвила девица(а чево сказонула откройте и прочтите). -Как то оно таково, и ведь шо интеггесно - ЛЕВ работу закончил и домой собралси, так шо - пустыня и манна будет.
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18.12.2024 22:53 Ответить
Словесное недержание?
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19.12.2024 07:59 Ответить
Ні, трішки знань тим, кого дві тисячі років красиво обйобували, - тільки тим, кому доходить, тобто - не всім.
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19.12.2024 18:32 Ответить
Відчуваючи програш на наступних виборах, вирішили ******** " трохи " грошенят!!!
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18.12.2024 23:01 Ответить
Пп-п-п-пп-п-потужно. А передати кошти на виробництво дронів і протипіхотних мін нє? Вони або якісь лунатики, або крадуть.
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19.12.2024 00:42 Ответить
У другу світову радянський союз тяг з США станки для виробництва стволів артилерії і т.д., а у нас пилять на російських реакторах, схудли за два роки війни, треба наганяти втрачене
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19.12.2024 00:47 Ответить
 
 