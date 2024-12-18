Для достройки Хмельницкой АЭС планируют использовать российские реакторы и потратить сотни миллиардов гривен, - Совсун

Министерство энергетики предлагает достроить 2 блока Хмельницкой АЭС, но правительство до сих пор не предоставило в Верховную Раду никаких реальных расчетов по проекту. Однако уже сейчас понятно, что строительство продлится годами и будет стоить бюджету сотни миллиардов гривен.

Об этом заявила народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун, сообщает Цензор.НЕТ.

"На голосование Верховной Рады в очередной раз пытаются толкать законопроект о достройке атомных блоков на ХАЭС. Предлагают начать строить что-то огромное, дорогое, устаревшее, и пусть это длится десятилетиями. Это все равно, что начать строительство новых египетских пирамид. Этот жалкий День сурка от министра энергетики Галущенко никак не закончится. Неизменным остается одно - мы до сих пор не знаем, СКОЛЬКО атомные энергоблоки будут стоить. Правительство не представило НИ ОДНИХ реальных расчетов по деньгам для такого гигантского проекта.

Конечно, через полгода Кабмин и Энергоатом показали документацию на проект достройки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС. Но, во-первых, это была документация семилетней давности, цены за эти годы изменились, не так ли? Во-вторых, документация касалась не тех атомных реакторов, которые хотят купить теперь, - они вообще-то разные бывают", - написала Совсун в фейсбуке.

По словам депутата, достройка ХАЭС будет стоить сотни миллиардов гривен, за которые заплатят граждане. "Ядерная энергетика - стоит дороже всего - около $6 млрд за 1 ГВт, если строить с нуля. На ХАЭС хотят достроить 2 ГВт. Даже если использовать уже построенные 30 лет назад конструкции (которые непонятно, в каком состоянии), такое строительство будет стоить 250 млрд грн", - отмечает она.

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Совсун считает, что из-за убыточности "Энергоатома" средства на строительство возьмут с поднятия тарифов на электроэнергию для населения, или за счет налогов. Также она напоминает о постоянных коррупционных скандалах в Энергоатоме и Минэнерго, будущих распорядителях средств на достройку ХАЭС.

Также нардеп утверждает, что достроить ХАЭС хотят на основе технологии Росатома, с их реакторами ВВЭР-1000. "То есть, пока Росатом оккупирует Запорожскую АЭС, мы на правительственном уровне пытаемся выкупить произведенные ими реакторы в Болгарии. Можно будет сразу забыть о любых дальнейших санкциях против ядерной энергетики России", - отмечает она.

По мнению Совсун, 250 млрд грн было бы гораздо эффективнее потратить на развитие децентрализованной генерации.

"250 млрд грн - это примерно половина наших потребностей в инвестициях, чтобы построить 18 ГВт децентрализованной генерации. Не 2 ГВт, как даст ХАЭС, а 18 ГВт! Децентрализованной - то есть по определению менее уязвимой к пакетам и обвалам. Если бы в Министерстве энергетики меньше думали о собственном обогащении, давно бы привлекали в Украину сотни и тысячи частных инвесторов, строили малые электростанции на газе, ветровые и солнечные электростанции, накопители электроэнергии, когенерационные установки.

По этому пути идет цивилизованный мир, а нашей энергетике с соседом-Росией, - это просто необходимо для выживания. Иначе будем топтаться годами на месте, проверяя раз в несколько месяцев, в какие часы графика будем сидеть без электричества. Зато Галущенко и его друзья будут довольны. С нетерпением жду выступлений в парламенте в защиту их интересов", - написала нардеп.

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