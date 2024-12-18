Для достройки Хмельницкой АЭС планируют использовать российские реакторы и потратить сотни миллиардов гривен, - Совсун
Министерство энергетики предлагает достроить 2 блока Хмельницкой АЭС, но правительство до сих пор не предоставило в Верховную Раду никаких реальных расчетов по проекту. Однако уже сейчас понятно, что строительство продлится годами и будет стоить бюджету сотни миллиардов гривен.
Об этом заявила народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун, сообщает Цензор.НЕТ.
"На голосование Верховной Рады в очередной раз пытаются толкать законопроект о достройке атомных блоков на ХАЭС. Предлагают начать строить что-то огромное, дорогое, устаревшее, и пусть это длится десятилетиями. Это все равно, что начать строительство новых египетских пирамид. Этот жалкий День сурка от министра энергетики Галущенко никак не закончится. Неизменным остается одно - мы до сих пор не знаем, СКОЛЬКО атомные энергоблоки будут стоить. Правительство не представило НИ ОДНИХ реальных расчетов по деньгам для такого гигантского проекта.
Конечно, через полгода Кабмин и Энергоатом показали документацию на проект достройки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС. Но, во-первых, это была документация семилетней давности, цены за эти годы изменились, не так ли? Во-вторых, документация касалась не тех атомных реакторов, которые хотят купить теперь, - они вообще-то разные бывают", - написала Совсун в фейсбуке.
По словам депутата, достройка ХАЭС будет стоить сотни миллиардов гривен, за которые заплатят граждане. "Ядерная энергетика - стоит дороже всего - около $6 млрд за 1 ГВт, если строить с нуля. На ХАЭС хотят достроить 2 ГВт. Даже если использовать уже построенные 30 лет назад конструкции (которые непонятно, в каком состоянии), такое строительство будет стоить 250 млрд грн", - отмечает она.
Совсун считает, что из-за убыточности "Энергоатома" средства на строительство возьмут с поднятия тарифов на электроэнергию для населения, или за счет налогов. Также она напоминает о постоянных коррупционных скандалах в Энергоатоме и Минэнерго, будущих распорядителях средств на достройку ХАЭС.
Также нардеп утверждает, что достроить ХАЭС хотят на основе технологии Росатома, с их реакторами ВВЭР-1000. "То есть, пока Росатом оккупирует Запорожскую АЭС, мы на правительственном уровне пытаемся выкупить произведенные ими реакторы в Болгарии. Можно будет сразу забыть о любых дальнейших санкциях против ядерной энергетики России", - отмечает она.
По мнению Совсун, 250 млрд грн было бы гораздо эффективнее потратить на развитие децентрализованной генерации.
"250 млрд грн - это примерно половина наших потребностей в инвестициях, чтобы построить 18 ГВт децентрализованной генерации. Не 2 ГВт, как даст ХАЭС, а 18 ГВт! Децентрализованной - то есть по определению менее уязвимой к пакетам и обвалам. Если бы в Министерстве энергетики меньше думали о собственном обогащении, давно бы привлекали в Украину сотни и тысячи частных инвесторов, строили малые электростанции на газе, ветровые и солнечные электростанции, накопители электроэнергии, когенерационные установки.
По этому пути идет цивилизованный мир, а нашей энергетике с соседом-Росией, - это просто необходимо для выживания. Иначе будем топтаться годами на месте, проверяя раз в несколько месяцев, в какие часы графика будем сидеть без электричества. Зато Галущенко и его друзья будут довольны. С нетерпением жду выступлений в парламенте в защиту их интересов", - написала нардеп.
Пожалуйста, подождите...
У першому кварталі 2024 року в Німеччині було вироблено 46,8 млрд кВт·год струму за рахунок енергії вітру. Це відповідає частці 38,5 відсотка всієї електроенергії, виробленої в Німеччині за цей період.
В Северной Европе планируют строительство нескольких АЭС под поставки в Германию. Франция тоже хочет, аж слюни текут, и проект готов - у них проблемы охлаждать это все летом.
Лінія Suedlink транспортуватиме електроенергію від вітрових електростанцій на півночі Німеччини на південь до Баварії та Баден-Вюртемберга.
Лінія Suedlink транспортуватиме електроенергію від вітряних електростанцій на узбережжі Північного моря в Шлезвіг-Гольштейні на відстань 700 кілометрів.
Весь маршрут розрахований на потужність чотири гігавати, що відповідає приблизно десяти відсоткам потреб Німеччини в електроенергії, зазначає AFP.
Тому і будують лінію Suedlink, від моря, там стабільно сильні вітри.
А до речі, шо там з Ротердамом?
Чи ти думав, що наступного року все буде чікі- пікі ?
одне лише запитання до вас "енергетики" - які потужності наразі потрібні Україні аби забезпечити її потреби в електроенергії в цілому і які є в наявності? 🤓👀
На думку сосуна нам треба пукати в сонячні понелі і вітрячки гроші, які буквально дають майже *****, і то це ***** мегадороге, бо вітряки ламаються, панелі портяться і потребують утилізації(якої не буває) і ще газ, так. Газ як відомо у нас не руснявий. ну ну
Солнечная батарея и ветряк спасут
отца РусУкраину.
Існуючі реактори старіють. Їх треба буде реально закривати. А нові будувати років 3-5.
Наразі атомна енергетика під час війни нас сильно виручила.
Болгарські куплені у росіян, давно вже лежать запаковані. Можна дешевше купити, швидше ввести в експлуатацію. Схожі, ВВЕР, у нас вже експлуатують.
На взамін пропонують амерські, дорогі, іншої конструкції. Тре людей вчити - на один мінімум 30 інженерів. Довго будувати.
Це коротко.
Россия и Китай нам не подходят. А больше а мире никто не строит.
Желающих поспорить, прошу апеллировать цифрами. Последний сданный объект, и срок строительства
Это 1999-й год. Во Франции, днём раннее, запустили последний реактор.
Про літак не зрозумів.
В 21 веке они уже не строят реакторы. Вы думаете не умеют? Просто не хотят
https://biz.nv.ua/ukr/markets/atomna-energetika-u-franciji-vpershe-za-25-rokiv-pobuduvali-noviy-yaderniy-reaktor-50447992.html
мама квиточБолгарию в ЕС принимали, чтоб она могла свою энергетику иметь. То же касается закрытия АЭС в Прибалтике.