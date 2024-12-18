Из-за стихийного бедствия во Франции Макрон пропустит саммит ЕС, встреча с Зеленским не отменена, - Politico
Президент Франции Эмманюэль Макрон пропустит встречу с европейскими лидерами и саммит ЕС. Причиной стало стихийное бедствие в заморских территориях Франции.
Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Макрон не будет участвовать во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии, Польши, Дании и Нидерландов, которую в среду, 18 декабря, организует генеральный секретарь НАТО в Брюсселе.
Макрона на саммите будет представлять канцлер Германии Олаф Шольц.
"В соответствии с устоявшейся практикой между Францией и Германией", - говорится в заявлении президента Франции.
В то же время, по данным источника, Макрон примет участие в саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе и проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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https://www.bbc.com/russian/articles/c70ex7n0z42o