РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9638 посетителей онлайн
Новости
4 049 22
Зеленский (19064) саммит (1113) Евросоюз (16691) Макрон (1173)

Из-за стихийного бедствия во Франции Макрон пропустит саммит ЕС, встреча с Зеленским не отменена, - Politico

Макрон пропустить зустріч лідерів ЄС

Президент Франции Эмманюэль Макрон пропустит встречу с европейскими лидерами и саммит ЕС. Причиной стало стихийное бедствие в заморских территориях Франции.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Макрон не будет участвовать во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии, Польши, Дании и Нидерландов, которую в среду, 18 декабря, организует генеральный секретарь НАТО в Брюсселе.

Макрона на саммите будет представлять канцлер Германии Олаф Шольц.

"В соответствии с устоявшейся практикой между Францией и Германией", - говорится в заявлении президента Франции.

В то же время, по данным источника, Макрон примет участие в саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе и проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон встретится с Зеленским на саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
У нас мудрий нарід вигрібає свою мудрість!
показать весь комментарий
18.12.2024 22:04
+1
Ну ось, бідоносик приніс проблему.
показать весь комментарий
18.12.2024 21:25
+1
Шторм зніс спірну територію між Францією та Коморами. Є певна аналогія з нашими спірними територіями з кацапією.
показать весь комментарий
18.12.2024 21:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.12.2024 21:23 Ответить
Ну ось, бідоносик приніс проблему.
показать весь комментарий
18.12.2024 21:25 Ответить
відголоски з відкриття нотр-дам ((
показать весь комментарий
18.12.2024 21:28 Ответить
Очевидці порівнюють наслідки стихії зі сценою після ядерного вибуху!🤥
показать весь комментарий
18.12.2024 21:43 Ответить
А шо трапилось у Франції?
показать весь комментарий
18.12.2024 21:43 Ответить
Не в самій Франції в Європі, а на заморських територіях в Індійському океані.
показать весь комментарий
18.12.2024 21:44 Ответить
А шо там?
показать весь комментарий
18.12.2024 21:47 Ответить
Шторм зніс спірну територію між Францією та Коморами. Є певна аналогія з нашими спірними територіями з кацапією.
показать весь комментарий
18.12.2024 21:52 Ответить
ОК. Дякую
показать весь комментарий
18.12.2024 21:54 Ответить
У нас є окуповані території, спірних немає
показать весь комментарий
19.12.2024 01:02 Ответить
Є і спірні, наприклад, вже відвойовані території Курщини.
показать весь комментарий
19.12.2024 10:17 Ответить
Цікаво ,у Шольца є якісь Заморськи території?! Може теж знайде відмазку ?!
показать весь комментарий
18.12.2024 21:47 Ответить
- Шольц: нема!
- А еслi знайду?!!!!
показать весь комментарий
18.12.2024 21:55 Ответить
Пошуки німцями своїх "заморських територій" призвели до двох Світових воєн... І ініціаторами їх були саме ВОНИ...
показать весь комментарий
19.12.2024 03:31 Ответить
Аяяй! Ішаку вчергове дали зрозуміти, що воно чмо і з ним не мають бажаня зустрічатись.
показать весь комментарий
18.12.2024 21:50 Ответить
Не думаю. Там реально біда. Приблизно за населенням наш обласний центр, шторм зніс майже все.
показать весь комментарий
18.12.2024 21:56 Ответить
Що, у Макарона дачу змило?
показать весь комментарий
18.12.2024 22:15 Ответить
Найбільше постраждали халабуди незаконних мігрантів, збудовані з гімна і палок. Мігранти становлять 30% населення острова, - 100 тисяч зі 320 тисяч.

https://www.bbc.com/russian/articles/c70ex7n0z42o

показать весь комментарий
18.12.2024 22:20 Ответить
Цiкаво, як що у Францii це лихо, а в нас тодi що? Але Зелень там буде.
показать весь комментарий
18.12.2024 21:52 Ответить
У нас мудрий нарід вигрібає свою мудрість!
показать весь комментарий
18.12.2024 22:04 Ответить
Ой, якби! В них все одно: зелена шмаркля - бубочка-гарнюня і ні в чому "не уиноуатий", а винен у всьому Порошенко, бо він барига, все покрав в апшори і брата з'їв!
показать весь комментарий
19.12.2024 09:18 Ответить
 
 