Гарантии безопасности и ПВО: Рютте и Зеленский рассказали, о чем будут говорить с лидерами ЕС

Перед началом переговоров в Брюсселе в среду, 18 декабря, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский рассказали, что ключевыми темами разговора станут гарантии безопасности, укрепление позиций Украины и вопросы экономики.

Об этом Рютте и Зеленский сказали во время брифинга, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Рютте напомнил, что в Брюсселе сначала проведет двустороннюю встречу с Зеленским, после чего к ней присоединятся другие европейские лидеры.

"Очень высоко на повестке дня будет обеспечение того, чтобы президент, его команда, Украина находились в наилучшем положении в день, когда они решат начать мирные переговоры",- сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что союзники должны сделать все возможное для обеспечения Украины необходимыми системами вооружений, в частности противовоздушной обороной.

"Все это будет на повестке дня - плюс как гарантировать, что, когда однажды наступит мир, мы также должны подумать об экономике Украины и сейчас, и также после будущего мирного соглашения",- сказал глава государства.

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В свою очередь президент Зеленский отметил, что встречи в Брюсселе - это "очень хорошая возможность поговорить о гарантиях безопасности для Украины на сегодня и на завтра".

Он также отметил важность общей позиции Европы по поддержке Украины.

"Очень важно использовать эти два дня в Брюсселе, чтобы встретиться со всеми нашими партнерами и иметь общую, не разделенную позицию Европы, о том, как обезопасить Украину, наших граждан. Конечно, будем говорить и о том, как укрепить нашу армию",- заявил Зеленский.

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