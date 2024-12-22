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Правительство урегулировало порядок закупки беспилотных систем и РЭБ

Закупівлі безпілотних систем та РЕБ

Кабинет Министров урегулировал порядок закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составляющих, действующий в течение военного положения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в ВР Тарас Мельничук.

"Дополнено постановление КМУ от 11.11.2022 № 1275 "Некоторые вопросы осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения" Порядком закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей, действующим в течение военного положения", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Госспецсвязи отметили, что благодаря изменениям в постановление будет повышена эффективность закупок БПЛА и РЭБ тактического уровня для военных, укрепления обороноспособности страны и поддержки украинского производства.

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Отмечается, что правительством урегулирован порядок закупок беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня и их составных частей на замену экспериментального проекта для нужд Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ, Национальной полиции и других составляющих сил безопасности и обороны в условиях военного положения.

"С сегодняшнего дня для обеспечения непрерывности поставок беспилотников и средств РЭБ Кабинет Министров разрешил закупки дронов и РЭБ до завершения военного положения в Украине. До этого оборонные закупки осуществлялись в рамках утвержденного Правительством экспериментального проекта, утвержденного Кабинетом Министров Украины постановлением от 24 марта 2023 № 256, которое позволяло осуществлять оборонные закупки беспилотных систем и средств РЭБ с целью усиления обороноспособности страны для сил безопасности и обороны до 27 марта 2025 года", - добавили в Госспецсвязи

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Топ комментарии
+1
для того щоб щось розвалити, його просто треба врегулювати.
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21.12.2024 23:51
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Типа кто, на чем и сколько будет *издить,
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21.12.2024 23:30 Ответить
Кароч, нє пронєсут ні мімо носа чачу, ні мімо рота аличу!
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21.12.2024 23:44 Ответить
для того щоб щось розвалити, його просто треба врегулювати.
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21.12.2024 23:51 Ответить
Це ті, що не годні для використання й потребують переробки? Кожна постанова покращує їх бойовий потенціал настільки, що скоро кацапи розбіжаться. Владні шмигалі принесуть нам перемогу!
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21.12.2024 23:55 Ответить
Уряд не може "врегулювати" закупівлю комплексів Ай-Петрі СВ, їм Єрмак забороняє та "релігія"...
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22.12.2024 00:00 Ответить
А що, і весільні мавіки також будуть купувати? Рєзнік незадоволений...
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22.12.2024 05:01 Ответить
Регулювання того чого немає, а де ж мульон обіцяний головним зебілом...
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22.12.2024 06:03 Ответить
Дуже багато тексту , ефективність ніяка .
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22.12.2024 06:51 Ответить
Все має закуповуватися через ж-ОПу д'єрмака з відкатами
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22.12.2024 09:17 Ответить
Ну якщо уряд врегулював, то скоро чекаємо на черговий шкандаль
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22.12.2024 11:46 Ответить
 
 