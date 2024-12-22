Правительство урегулировало порядок закупки беспилотных систем и РЭБ

Кабинет Министров урегулировал порядок закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составляющих, действующий в течение военного положения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в ВР Тарас Мельничук.

"Дополнено постановление КМУ от 11.11.2022 № 1275 "Некоторые вопросы осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения" Порядком закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей, действующим в течение военного положения", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Госспецсвязи отметили, что благодаря изменениям в постановление будет повышена эффективность закупок БПЛА и РЭБ тактического уровня для военных, укрепления обороноспособности страны и поддержки украинского производства.

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Отмечается, что правительством урегулирован порядок закупок беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня и их составных частей на замену экспериментального проекта для нужд Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ, Национальной полиции и других составляющих сил безопасности и обороны в условиях военного положения.



"С сегодняшнего дня для обеспечения непрерывности поставок беспилотников и средств РЭБ Кабинет Министров разрешил закупки дронов и РЭБ до завершения военного положения в Украине. До этого оборонные закупки осуществлялись в рамках утвержденного Правительством экспериментального проекта, утвержденного Кабинетом Министров Украины постановлением от 24 марта 2023 № 256, которое позволяло осуществлять оборонные закупки беспилотных систем и средств РЭБ с целью усиления обороноспособности страны для сил безопасности и обороны до 27 марта 2025 года", - добавили в Госспецсвязи

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