Закупка рекордно дешевых Mavic 3 – это дембельский аккорд "федоровцев" в Госспецсвязи, - журналист Николов
Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (ГСССЗИ) в течение ноября заключил четыре соглашения на покупку 2000 комплектов дронов DJI Mavic 3E Enterprise на общую сумму 190,48 млн грн. Журналист Юрий Николов назвал это "дембельским аккордом "федоровцев" в ГСССЗИ.
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Новость хорошая. Но к сожалению, это кажется дембельским аккордом "федоровцев" в ГСССЗИ. Они дотягивают до конца начатые процедуры, а им уже готовится смена. Вслед за заместителем Резникова Замлинским в Госспецсвязи состоялось еще более эпохальное назначение. Туда вернули малоизвестного широкой общественности полковника Владимира Мокренко", - написал Николов.
Он также добавил, что Мокренко "звезда в узких кругах".
"И не потому, что в 2017 году он декларировал пару квартир в оккупированной Ялте. А потому, что именно он возглавлял Департамент обеспечения ГСССЗИ в 2023 году в период первых закупок "аутелей" по квадратной цене. Он работал со Щиголем, которого НАБУ приняло за коррупцию. Но Щиголь так в тюрьму и не сел, найдя себе возможность устроиться к Буданову", - пояснил журналист.
По его словам, во власти Украины фиксируется "глобальный разворот".
"Окно возможностей 2023 года закрылось. Теперь там дочищают хвосты. И лишь вопрос времени, когда Ермак добьет недобитков, которые пытались изменить страну", - резюмировал Николов.
Напомним, в октябре 2023 года Госспецсвязи закупило для ВСУ беспилотников Autel на 1,5 миллиарда по завышенным на 40% ценам.
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Тільки Єрмак?
Рішень ЗЄ не прмймає але наслідки та відповідальність за них цілком і повністю на ньому.
І через це ВМИРАЮТЬ ЛЮДИ. А нові не йдуть бо знають що їх навіть дронами не прикриють.
А В ЦИХ ВСЕ ПОСТІЙНИЙ ДЕРЕБАН...