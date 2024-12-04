Закупка рекордно дешевых Mavic 3 – это дембельский аккорд "федоровцев" в Госспецсвязи, - журналист Николов

Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (ГСССЗИ) в течение ноября заключил четыре соглашения на покупку 2000 комплектов дронов DJI Mavic 3E Enterprise на общую сумму 190,48 млн грн. Журналист Юрий Николов назвал это "дембельским аккордом "федоровцев" в ГСССЗИ.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Новость хорошая. Но к сожалению, это кажется дембельским аккордом "федоровцев" в ГСССЗИ. Они дотягивают до конца начатые процедуры, а им уже готовится смена. Вслед за заместителем Резникова Замлинским в Госспецсвязи состоялось еще более эпохальное назначение. Туда вернули малоизвестного широкой общественности полковника Владимира Мокренко", - написал Николов.

Он также добавил, что Мокренко "звезда в узких кругах".

Читайте также: Поставка бракованных мин: Минобороны проигнорировало проблемы и отправило боеприпасы на фронт, - СМИ

"И не потому, что в 2017 году он декларировал пару квартир в оккупированной Ялте. А потому, что именно он возглавлял Департамент обеспечения ГСССЗИ в 2023 году в период первых закупок "аутелей" по квадратной цене. Он работал со Щиголем, которого НАБУ приняло за коррупцию. Но Щиголь так в тюрьму и не сел, найдя себе возможность устроиться к Буданову", - пояснил журналист.

По его словам, во власти Украины фиксируется "глобальный разворот".

"Окно возможностей 2023 года закрылось. Теперь там дочищают хвосты. И лишь вопрос времени, когда Ермак добьет недобитков, которые пытались изменить страну", - резюмировал Николов.

Напомним, в октябре 2023 года Госспецсвязи закупило для ВСУ беспилотников Autel на 1,5 миллиарда по завышенным на 40% ценам.

Читайте также: Госспецсвязь усилила киберзащиту критической инфраструктуры