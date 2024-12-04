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Закупка рекордно дешевых Mavic 3 – это дембельский аккорд "федоровцев" в Госспецсвязи, - журналист Николов

mavic,мавік

Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (ГСССЗИ) в течение ноября заключил четыре соглашения на покупку 2000 комплектов дронов DJI Mavic 3E Enterprise на общую сумму 190,48 млн грн. Журналист Юрий Николов назвал это "дембельским аккордом "федоровцев" в ГСССЗИ.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Новость хорошая. Но к сожалению, это кажется дембельским аккордом "федоровцев" в ГСССЗИ. Они дотягивают до конца начатые процедуры, а им уже готовится смена. Вслед за заместителем Резникова Замлинским в Госспецсвязи состоялось еще более эпохальное назначение. Туда вернули малоизвестного широкой общественности полковника Владимира Мокренко", - написал Николов.

Он также добавил, что Мокренко "звезда в узких кругах".

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"И не потому, что в 2017 году он декларировал пару квартир в оккупированной Ялте. А потому, что именно он возглавлял Департамент обеспечения ГСССЗИ в 2023 году в период первых закупок "аутелей" по квадратной цене. Он работал со Щиголем, которого НАБУ приняло за коррупцию. Но Щиголь так в тюрьму и не сел, найдя себе возможность устроиться к Буданову", - пояснил журналист.

По его словам, во власти Украины фиксируется "глобальный разворот".

"Окно возможностей 2023 года закрылось. Теперь там дочищают хвосты. И лишь вопрос времени, когда Ермак добьет недобитков, которые пытались изменить страну", - резюмировал Николов.

Напомним, в октябре 2023 года Госспецсвязи закупило для ВСУ беспилотников Autel на 1,5 миллиарда по завышенным на 40% ценам.

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Автор: 

Госспецсвязь (176) Юрий Николов (96) Федоров Михаил (504)


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Топ комментарии
+9
У цьому то і є його тупість.

Рішень ЗЄ не прмймає але наслідки та відповідальність за них цілком і повністю на ньому.
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04.12.2024 20:45
+8
Он Бутусов в стрімі каже, що на передовій в багатьох бригадах ДРОНІВ ТУПО НЕМАЄ.
І через це ВМИРАЮТЬ ЛЮДИ. А нові не йдуть бо знають що їх навіть дронами не прикриють.
А В ЦИХ ВСЕ ПОСТІЙНИЙ ДЕРЕБАН...
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04.12.2024 21:03
+7
Ермак НЕ от себя принимает решения . За всем происходящим пиз..ом стоит Зеленский . Не стоит нам рассказывать что Вовочко хороший , это всё плохое окружение.
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04.12.2024 20:28
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04.12.2024 20:20 Ответить
А царь Зелений нє в курсє?
Тільки Єрмак?
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04.12.2024 20:23 Ответить
Царь відпочиває в сауні яку йому підготував ермак.
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04.12.2024 20:40 Ответить
На златом крильце сідєлі Зе-царєвічь, Єрмак-каралєвічь...скажи хто ти будєш скарєй, нє задєрживай добрих і чєсних...судєй...
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04.12.2024 20:51 Ответить
Матраци кешем самі себе не наб'ють, є потреба у толкових хлопах, які вміють це робити...
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04.12.2024 20:26 Ответить
Ермак НЕ от себя принимает решения . За всем происходящим пиз..ом стоит Зеленский . Не стоит нам рассказывать что Вовочко хороший , это всё плохое окружение.
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04.12.2024 20:28 Ответить
ВовОчко взагалі ніяких рішень не приймає.
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04.12.2024 20:34 Ответить
У цьому то і є його тупість.

Рішень ЗЄ не прмймає але наслідки та відповідальність за них цілком і повністю на ньому.
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04.12.2024 20:45 Ответить
Ще й їздить на татковому ЛУАЗі та приймакує куточок на Липках у тещі... Жербакує гнидота...
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04.12.2024 20:33 Ответить
Российская оккупационная армия несет потери из-за собственных ударных беспилотников ВТ-40, разработанных в рамках проекта Судоплатов. Российский Z-военный блогер Романов рассказал, что "детонация взрывчатки происходит в момент запуска беспилотника в последние месяцы. Есть большое количество погибших и раненых, учитывая, что нужно много времени на обучение хорошего оператора FPV, среди погибших есть операторы очень серьезного уровня."
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04.12.2024 20:39 Ответить
То може пора д'єрмака прибити! Чим небуть, хоть цеглиною з-за рогу.
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04.12.2024 20:45 Ответить
Тварини!
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04.12.2024 20:58 Ответить
Зермак- це така істота?
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04.12.2024 21:01 Ответить
Он Бутусов в стрімі каже, що на передовій в багатьох бригадах ДРОНІВ ТУПО НЕМАЄ.
І через це ВМИРАЮТЬ ЛЮДИ. А нові не йдуть бо знають що їх навіть дронами не прикриють.
А В ЦИХ ВСЕ ПОСТІЙНИЙ ДЕРЕБАН...
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04.12.2024 21:03 Ответить
Що ще не ясно кому ? Це не дерибан. Це САБОТАЖ влади проти ЗСУ ! Звільнили Залужного. А ЗСУ вже другий рік добивають. Ось чому міста-фортеці під КАБи підставляють. Ось звідки всі їхні корупційні схеми ростуть. Україна у мріях Лідора має загинути ! А ми все слухаємо експертів, які пропонують ... у повітря. Бо все робиться з порад експертів навпаки. Невже ми, українці, змирились з поразкою цій камарильї ? І нам Україна вже не мати.
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04.12.2024 21:32 Ответить
 
 