РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6652 посетителя онлайн
Новости
847 0

Госспецсвязь усилила киберзащиту критической инфраструктуры

Посилено кіберзахист критичної інфраструктури

Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи провел модернизацию компьютерных систем Национального центра резервирования государственных информационных ресурсов.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Национальный центр резервирования предназначен для того, чтобы важные данные при необходимости можно было быстро восстановить, например, если они были повреждены в результате кибератаки.

Также читайте: В структуре ВСУ хотят создать отдельный род войск - Киберсилы

"Благодаря проведенным усовершенствованиям системы, которые используются для предоставления услуг объектам критической инфраструктуры, работают эффективнее, надежнее и стабильнее. Это способствует непрерывному функционированию важных государственных ресурсов и повышает уровень киберзащиты критической инфраструктуры Украины", - рассказали в службе.

Также в Госспецсвязи отметили, что модернизация стала возможной благодаря поддержке Проекта USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины", которая охватывала техническое оснащение и настройку оборудования и программного обеспечения.

Также читайте: Минобороны создало Центр реагирования на киберинциденты

Автор: 

Госспецсвязь (181) инфраструктура (253) кибербезопасность (675)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 