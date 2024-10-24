Госспецсвязь усилила киберзащиту критической инфраструктуры
Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи провел модернизацию компьютерных систем Национального центра резервирования государственных информационных ресурсов.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Национальный центр резервирования предназначен для того, чтобы важные данные при необходимости можно было быстро восстановить, например, если они были повреждены в результате кибератаки.
"Благодаря проведенным усовершенствованиям системы, которые используются для предоставления услуг объектам критической инфраструктуры, работают эффективнее, надежнее и стабильнее. Это способствует непрерывному функционированию важных государственных ресурсов и повышает уровень киберзащиты критической инфраструктуры Украины", - рассказали в службе.
Также в Госспецсвязи отметили, что модернизация стала возможной благодаря поддержке Проекта USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины", которая охватывала техническое оснащение и настройку оборудования и программного обеспечения.
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