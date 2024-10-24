Держспецзв’язок посилив кіберзахист критичної інфраструктури

Державний центр кіберзахисту Держспецзв’язку провів модернізацію комп’ютерних систем Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Національний центр резервування призначений для того, щоб важливі дані за потреби можна було швидко відновити, наприклад, якщо вони були пошкоджені внаслідок кібератаки.

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"Завдяки проведеним удосконаленням системи, які використовуються для надання послуг об’єктам критичної інфраструктури, працюють ефективніше, надійніше та стабільніше. Це сприяє безперервному функціонуванню важливих державних ресурсів та підвищує рівень кіберзахисту критичної інфраструктури України", - розповіли в службі.

Також у Держспецзв’язку зауважили, що модернізація стала можливою завдяки підтримці Проєкту USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України", що охоплювала технічне оснащення і налаштування обладнання та програмного забезпечення.

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