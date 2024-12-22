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бокс (565) Усик (76)

Усик победил Фьюри в бою-реванше и защитил чемпионские титулы

Усик переміг на ринзі

В ночь на 22 декабря боксер Александр Усик победил своего соперника Тайсона Фьюри в матче-реванше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Поединок прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Украинский боксер защитил титулы чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и (The Ring) в тяжелом весе (хевивейт).

Победу боксер посвятил своей маме и всем матерям Украины.

Напомним, что перед взвешиванием боксер развернул флаг "Освободите защитников Азовстали".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский пожелал Усику перед боем не сильно бить Фьюри, чтобы "нам не запретили Storm Shadow". ВИДЕО
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Топ комментарии
+61
Усик Усик Усмк!!! Уявіть, як кацарилим прийшлося розтоптати свою гордість, щоб вболівати проти Усик за англосакса, а Усик їхню гордість дотоптав!!! Красава!!!
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22.12.2024 01:44
+47
Слава Україні!
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22.12.2024 01:39
+43
Заслужена перемога, вітаю. Думав, що судді будуть рахувати з розрахунком на прибутковий третій бій, але Сашко не дав їм шансу на це своїм переконливим виступом.
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22.12.2024 01:39
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Правила форума Совет форумчан
респект!!
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22.12.2024 01:38 Ответить
Респект то респект, але це якась дурня - бійці хрестяться, носять здоровенні хрести на пузі ... і б"ють один-одного на ринзі !!! Дурдом !
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22.12.2024 12:30 Ответить
Мізків там і до початку занять боксом не особливо в цих людей є і було. Бо психічно нормальна людина в бокс, де тобі з мізків та внутрощів коктейль роблять - не піде. А після десятиріч заняття цією справою - там про здоровий глузд і логіку (ну, щодо відповідності биття кулаками в пики та релігійних заповідей) взагалі мова не йде. Чим думати? Коктейлем з нейронів, відбитих об стінки черепа?
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22.12.2024 12:58 Ответить
Посттравматична енцефалопатія. Згадайте Кассіуса Клея в останні роки життя: мозгів - нуль, ходив ривками і мичав.
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22.12.2024 13:36 Ответить
енцефалопатія поширене захворювання, буває у гострій формі, схоже на інсульт
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24.12.2024 19:31 Ответить
Це емоції. Наприклад, брати Клички демонструють соціальну, суспільну, політичну і бізнесову активність.
Молодший навіть викладає десь у Європах, наче.

Освіта:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 Училище олімпійського резерву в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8 Бровари (1992 рік)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Klychko-1-14 [14];https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%C2%BB Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут (1996 рік)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Klychko-1-14 [14].
Alma mater https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 КНУ імені Тараса Шевченка (https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 18 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001) і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 ЗНУ
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22.12.2024 22:05 Ответить
З багатьох правил і явищ бувають виключення. До того ж не треба забувати, що в будь-якому суспільстві на планеті віранутих (а значить - вже з когнітивними порушеннями, вірогідно від народження) приблизно половина або навіть три чверті.
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22.12.2024 23:37 Ответить
Ну, про "молодшого" я би змовчав...
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23.12.2024 08:44 Ответить
УСИК ЧЕМП!!!
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22.12.2024 01:38 Ответить
Заслужена перемога, вітаю. Думав, що судді будуть рахувати з розрахунком на прибутковий третій бій, але Сашко не дав їм шансу на це своїм переконливим виступом.
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22.12.2024 01:39 Ответить
браво !!!!
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22.12.2024 09:56 Ответить
На третій бій у Ф'юрі труселя були б попідруки, а у Усика ліва рука за спиною.
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22.12.2024 11:24 Ответить
Слава Україні!
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22.12.2024 01:39 Ответить
Героям слава !!
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22.12.2024 01:41 Ответить
Надзвичайно важлива і потрібна перемога для нашої краіни ,
це перемога нашого боксера Усика 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Вітаємо !!
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22.12.2024 01:40 Ответить
Усик Усик Усмк!!! Уявіть, як кацарилим прийшлося розтоптати свою гордість, щоб вболівати проти Усик за англосакса, а Усик їхню гордість дотоптав!!! Красава!!!
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22.12.2024 01:44 Ответить
Англи і Сакси мешкали в Німеччині де зараз і ти. А Ф'юрі циган.
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22.12.2024 06:57 Ответить
Він з етно-соціальної групи британців, яку по аналогії називають циганами за бродячий спосіб життя. Швидше за все це перекати поле які з середніх віків жили з ярмарок, маскарадів і балаганів. З ромами ніякої спорідненості не мають.
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22.12.2024 08:38 Ответить
Я теж дивлячись на відомий британський серіал "Гострі кашкети" думав чому вони називають себе циганами,а на наших циган,тих миршавого зросту,чорноволосих смаглявих,які вже з трирічного віку збирають гроші по маршруткам а дозрівають в десять-дванадцять років - зовсім не подібні...Тобто англійські цигани то ті самі наші козаки,тільки менш войовничі...
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22.12.2024 12:55 Ответить
та я знаю...
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22.12.2024 13:38 Ответить
А ти уяви таку ситуацію.
Кацарилі)) кажуть, що Усік з Криму, і що насправді він росіянин, а в Україну потрапив випадково і вболівають за нього.
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22.12.2024 09:46 Ответить
Тоді б він був Усіков.
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22.12.2024 10:11 Ответить
В московії була проблема за кого вболівати бо вони ненавидять і українців і британців. Впевнений вони про себе сказали що Усик "рузкій" просто бандеровці йому промили мозг - це їх ідея фікс - всі рузкіе просто австрійський генштаб всім промиває мозг
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22.12.2024 01:45 Ответить
Тут трохи інакше, бо Фьюрі тренувався з узкім.
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22.12.2024 01:47 Ответить
Є такий боксер Дж.Камбосос, перед боєм з рпцешніком Васьою запросив до табору кацапа і також програв поєдинок. Висновок - руцкіє в таборі є запорукою отріцатєльного успіху
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22.12.2024 02:04 Ответить
... з наступним перегрупуванням на більш вигідні позиції...
Зараз так маневрує рупь.
Вже навесні 1 дєрєвянна бамажка буде коштувати півцента.
Зі. Всі, хто в цій гілці прийшли ганити Українського боксера Усика -- смердючі каzanopuлі підараси.
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23.12.2024 00:31 Ответить
😅😂🤣та вирішили за поветкіна))))
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22.12.2024 01:50 Ответить
На болотах вболівали за Павєткіна).
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22.12.2024 06:03 Ответить
хай вболівають за північних корейців
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22.12.2024 07:14 Ответить
УсікЪ ніколи й не покидав парадигму "рюZZкава міра". Як і Ломаченко. Типова рпц-на консерва, що перефарбувалась в звичний для малороса аватар "за всьо харошеє протіф всєво плахова". Крим - Божий, братья і сьостри.
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22.12.2024 10:11 Ответить
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22.12.2024 01:45 Ответить
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22.12.2024 01:45 Ответить
О!!! Пропажа)))
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22.12.2024 02:03 Ответить
😂
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22.12.2024 08:04 Ответить
Мабуть давно поводів не було...
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22.12.2024 09:56 Ответить
Ти поєдинок сідалом дивився? Чиста перемога, незгодні з якою лише табір Тайсона та кацапи.
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22.12.2024 01:56 Ответить
А де можна побачити цю статистику?
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22.12.2024 01:58 Ответить
на кацапських болотах , звідки цей троль пише .
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22.12.2024 02:02 Ответить
А німецькі есперти DAZN в 12-му раунді давали 6-5 на користь Усика.
А британці, звичайно, вболювали за Фьюрі, тому малювали йому 4-7.
Але Фьюрі бив в повітря, а британці на ТВ рахували за влучні удари - ось і все.
А судді бачили, що більшість Ударів Фьюрі - в блок, або в молоко.
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22.12.2024 02:10 Ответить
Ну судячи з підсумку бою ці всі "експерти з прямокутниками" до сраки.
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22.12.2024 02:32 Ответить
У тебе не тільки увага відсутня , а навіть уява , кацапе Джамала йому не сподобалася (( скучив за повалійшою ? ((
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22.12.2024 02:00 Ответить
То кацапська статистика була, що Фьюрі перемагає.
Тобі чітко дали зрозуміти, що в суддів одностайна позиція: Усик взяв 8 раундів, а Фьюрі - 4.
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22.12.2024 02:06 Ответить
Там навіть штучний інтелект показав рахунок 8-4 на користь Усика. І Джошуа також у два очки показав перевагу - його взагалі важко звинуватити в упередженості, враховуючи, що Усик його двічі набив
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22.12.2024 02:24 Ответить
Зе-поздоровлення не забариться примазаться.
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22.12.2024 01:51 Ответить
ВІн вже пропіарився на побажаннях , тепер просто напишуть що це було вирішальним у перемозі
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22.12.2024 02:03 Ответить
І потужно...
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22.12.2024 06:43 Ответить
Більш негативно, ніж позитивно ставлюсь до Усика...
Але ***** Гетьмана Мазепи після поєдинку та присвята перемоги всім Матерям України - тут Усик молодець, респект йому.
І не забуваймо слова Святого Письма - ''Не сотвори собі кумира''.
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22.12.2024 02:07 Ответить
Дуже коротка памʼять у людей. На нього працює купа людей які роблять йому імідж. Кажуть як себе вести, що говорити і кому то все присвячувати. А він як був «Крим божий та защищать монахов лаври», так там все і залишилось. Але піпл хаває, тепер він супер патріот.
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22.12.2024 10:00 Ответить
Операція "Буратіно 2.0" "Пріємнік 2.0", ДТЕК спонсор і гасло гб-шних московських попів, грецькою, на футболці "православіє ілі смєрть". Піпл схаває (?)
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23.12.2024 08:44 Ответить
ТЕ САМЕ...інтерес втратив до Усіка, коли він грозився попів гундяївських захистити та інтервю давав Венкє Бондаренко.. А от вчора він позитиву піддав!!!!! У ка..апів кришу несло від шаблі Мазепи!!! Присвята матерям це дуже потужно...Слава Україні!!
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22.12.2024 10:12 Ответить
Особливо, якщо врахувати, що масковський пархат досі не зняв з Мазепи анафему... Онуфрій Усіка хоч не відчитає за це?))
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22.12.2024 12:15 Ответить
Думаю що до Онуфрія в Лавру він і ходив за благословенням. Бачив його халат = 1:1 московська попівська ряса.
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22.12.2024 13:42 Ответить
Все ждали что фьюрик набросится на Усика,как лев на зебру,а он просто осторожничал и мандражировал,этого оказалось мало для того,что бы отобрать пояса у чемпиона.
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22.12.2024 02:11 Ответить
Ну, видно було, що Усік теж не кидається, як лев, а обережненько-обережненько. Але коли фьюрік щось таки починав лізти - майже одразу отримував кроси в довбешку. Чітко видно, що Усік відпрацьовував ці кроси до автоматизму. Цим і виграв бій.
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22.12.2024 14:17 Ответить
Фьюрик претендент,его задача была избить чемпиона и отобрать пояса так,что бы всем,зрителям,судьям,комментаторам,было предельно ясно кто тут чемпион,как в свою время сделал Усик с ним.У фьюрика огромное преимущество в росте,весе,размахе рук,ударной мощи, это он должен был реализовывать в стиле атакующего льва,зебра на львов не бросается,она маневрирует и заставляет тупого хищника ошибаться и уставать.
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22.12.2024 16:40 Ответить
Я дивився бій. Я кажу про що бачив. Хто там що кому винен - то ваші вигадки.
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22.12.2024 20:53 Ответить
Але з 127,5 кг ваги дуже важко 12 раундів стрибати. Тому в другій половині бою після вдалих атак Усика він почав активно клинчувати - а це був знак для суддів, що Усик влучно бʼє, а Фьюрі не встигає захищатися. Тому майже всі раунди другої половини бою - за Усиком.
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23.12.2024 16:21 Ответить
Тепер або завершувати кар'єру, або забрати четвертий пояс і ... завершувати кар'єру.
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22.12.2024 02:16 Ответить
lock stock and one smoking pikey 😬
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22.12.2024 04:49 Ответить
Отак нещадно, на людях, побити цигана? Ну нє, це вже махєровий расизм...
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22.12.2024 04:54 Ответить
Цікаві в Британії цигани! Геть не схожі на наших чи, наприклад, на румунських, мадярських та словацьких.
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22.12.2024 08:35 Ответить
Ф'юрі з етно-соціальної групи британців, яку по аналогії називають циганами за бродячий спосіб життя. Швидше за все це перекати поле які з середніх віків жили з ярмарок, маскарадів і балаганів. З ромами ніякої спорідненості не мають.
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22.12.2024 08:42 Ответить
...а за побитье цыганского короля так вообще кацапы в нацисты запишут.
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23.12.2024 06:48 Ответить
Цікаво, Усик побив би кацапського троглодита Валуєва?
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22.12.2024 08:33 Ответить
Звісно, що так. Валуєва били багато раз набагато менші боксери. https://www.youtube.com/watch?v=R5uuudsHbIU
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22.12.2024 09:42 Ответить
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22.12.2024 08:37 Ответить
Якби він на зворотному шляху ще Казань узяв загалом ціни йому не було
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22.12.2024 09:03 Ответить
Molodec Usyk,javnoje pobeda vse 3 sudji otdali emu pobedu.Boleje ubeditelno vygral Usyk cem pervy mac jesli sudit po ocenkam
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22.12.2024 09:26 Ответить
Дуже рівний бій. Але за кількістю точних влучань у голову Усік був попереду. Причому кілька разів він цього здорованя навіть добряче похитнув.
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22.12.2024 09:57 Ответить
Фюра навіть балахон нап'ялив, щоб брюхо видно не було. Як колись говорив Мохамед Алі - я буду порхать возле него как бабочка і жаліть как пчела.
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22.12.2024 11:24 Ответить
Змінила думку про Усика ...після того як зрозуміла , шо той ще той Козак, біля мп ! А зеленського він взув дуже елегансько ..на проханя ,не дуже бити англійця ...Усик показав плакат , з вимогою звільнити Азовців ! Це вже навіть і не натяк ,хто здав їх ,а це констактація факту , Браво Усик , ти справжня Велика Людина !!!
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22.12.2024 11:41 Ответить
Все змінили. Тому що Усик єдиний хто приносить радість своїми перемогами.
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22.12.2024 12:43 Ответить
Усик як спортсмен звичайно великий чемпіон і хороший спортсмен!
АЛЕ ..................................................!
Український Народ має коротку пам"ять і навіть війна цю коротку пам!ять не лікує.
Цей перевзутий Усик , як Лобода і всякі "патріоти" типу Зеленського, який висміював Україну у своїх Кварталах95 та інших, відчувають ситуацію, пристосовуються до неї і використовують її на угоду Кірілу Гундяєву, расії і всьому що не є Українським!
Українці швидко забувають "не Олександр, а Алєксандр", "Чий Крим...", напис на футболці "Правосл"я або смерть", " мой радной рускій язик, я уважаю Кіріла (Гундяєва)" і т.д.
Українцю досить впарити трошки патріотизму з вишиванкою, почати говорити українською, написати пісеньку українською і українець вирішить шо то вже не перевзутий орк, а істинний патрійот перед ними. Українець вірить всьому шо показує телевізор, українець негірше орка, який вірить телевізору.
Потім ці перевзуті орки - шоумени поповнюють списки політичних партій і як розкручені патрійоти вже виграють вибори................... Потім у Верховній Раді України голосують"як треба" всяким путінам, кірілам і алєксєям... І знову хохол нерозуміє, де його тут розвели і чому при владі прихильники руССкой православной церкві Кіріла і Новінського..........
Хохли нічому не вчаться! Хохли вірять у патріотизм перевзутих орків але головне щов ці перевзуті були у вишиванці і з прапором на грудях. Троянські коні актуальні завжди!
Цікаво яку партію підтримає Усик, а може і піде на вибори поповнивши список однієї із "патріотичних" партій.............. Сумно, що в Україні навіть під час війни стільки є ще ХОХЛІВ...
А шо там кум і брат по вірі Усика "патрійот" Ломаченко ... ?! Той зрозумів тренд, що можна гарно заробити на патріотизмі чи ні ...............?
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22.12.2024 14:27 Ответить
Вуйку, все нормально. Так і має бути - поволі перетягувати на свою сторону. Не хотіли мирно ставати українцями, то життя заставило.
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22.12.2024 17:51 Ответить
Згадується "слуга" Василько Вірастюк - ганьба Станіславщини...
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22.12.2024 19:29 Ответить
Лицар!! Слава Україні! Героям слава!! До Перемоги!!
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22.12.2024 16:37 Ответить
Лицарі України на фронті, де б'ються за нашу країну, а не в саудітах. усік для мене це нікчема з церкви мп.
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22.12.2024 20:25 Ответить
За два поєдинки Усик заробив сумарно 159 мільйонів доларів, Ф'юрі - 181 мільйонів доларів.
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22.12.2024 17:50 Ответить
Усик -- дійсно.вартий найвищої похвали...Думаю.що його опоненти в Україні. які намагалися його звинуватити у промосковській орієнтації і навіть викликали на двобій .без правил.--мали б вибачитися...
Натомість НЕ перестає дивувати зрадо-фільська позиція ЗЕ-шпани...
Знаючи. що патріотична Україна буде ревно вболівати за свого кумира--переможця-- зробила все. щоб униможливити перегляд двобою: мінялись оголошення із часом поєдинку та завуальовувся транслятор... Цілковита аналогія до ганьби із збірною з футболу. коли незмінно. призначався головним тренером-- рашист...дружбан орбана ребров.. . І всі ми стали свідками. як на чемпіонаті Європ.--нам забивали голи цигани (румин.) із центра поля... Як же ця ЗЕ-шпана . панічно . боїться національно--патріотичного піднесення українців!!!
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22.12.2024 19:47 Ответить
Зелені допомогали..дали право вивезти шаблю Гетьмана за кордон..Тепер він може з'явиться десь в партії зелених чортів чи бойка..
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22.12.2024 21:44 Ответить
Головне, що з призових можна немало дронів придбати. Ще б Ф'юрі задонатив! )
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22.12.2024 20:12 Ответить
ага. так прямо усік віддасть ці мільони на дрони, як 95 кривий квартал і зеленою пліснявою.
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22.12.2024 20:29 Ответить
Цілував руки Онуфрію,давав йому грошіЮбагацько грошів..Донатив))..в цей час наші хлопці гинули за країну..Тепер ця мпцешна обізяна ваш герой...
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22.12.2024 21:41 Ответить
За неофіційними даними, Усик отримав для себе рекордні $114 млн за реванш, а Ф'юрі - близько $76 млн.

Штучний інтелект, який вперше в історії боксу був використаний як експеримент на цьому поєдинку, також визнав Усикa переможцем, з перевагою - 118-112.
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22.12.2024 21:57 Ответить
 
 