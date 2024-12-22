Усик победил Фьюри в бою-реванше и защитил чемпионские титулы

В ночь на 22 декабря боксер Александр Усик победил своего соперника Тайсона Фьюри в матче-реванше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Поединок прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Украинский боксер защитил титулы чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и (The Ring) в тяжелом весе (хевивейт).

Победу боксер посвятил своей маме и всем матерям Украины.

Напомним, что перед взвешиванием боксер развернул флаг "Освободите защитников Азовстали".

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