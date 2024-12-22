Усик победил Фьюри в бою-реванше и защитил чемпионские титулы
В ночь на 22 декабря боксер Александр Усик победил своего соперника Тайсона Фьюри в матче-реванше.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Поединок прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.
Украинский боксер защитил титулы чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и (The Ring) в тяжелом весе (хевивейт).
Победу боксер посвятил своей маме и всем матерям Украины.
Напомним, что перед взвешиванием боксер развернул флаг "Освободите защитников Азовстали".
Топ комментарии
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Пожалуйста, подождите...
Молодший навіть викладає десь у Європах, наче.
Освіта:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 Училище олімпійського резерву в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8 Бровари (1992 рік)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Klychko-1-14 [14];https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%C2%BB Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут (1996 рік)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Klychko-1-14 [14].
Alma mater https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 КНУ імені Тараса Шевченка (https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 18 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001) і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 ЗНУ
це перемога нашого боксера Усика 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Вітаємо !!
Кацарилі)) кажуть, що Усік з Криму, і що насправді він росіянин, а в Україну потрапив випадково і вболівають за нього.
Зараз так маневрує рупь.
Вже навесні 1 дєрєвянна бамажка буде коштувати півцента.
Зі. Всі, хто в цій гілці прийшли ганити Українського боксера Усика -- смердючі каzanopuлі підараси.
А британці, звичайно, вболювали за Фьюрі, тому малювали йому 4-7.
Але Фьюрі бив в повітря, а британці на ТВ рахували за влучні удари - ось і все.
А судді бачили, що більшість Ударів Фьюрі - в блок, або в молоко.
Тобі чітко дали зрозуміти, що в суддів одностайна позиція: Усик взяв 8 раундів, а Фьюрі - 4.
Але ***** Гетьмана Мазепи після поєдинку та присвята перемоги всім Матерям України - тут Усик молодець, респект йому.
І не забуваймо слова Святого Письма - ''Не сотвори собі кумира''.
"Буратіно 2.0""Пріємнік 2.0", ДТЕК спонсор і гасло гб-шних московських попів, грецькою, на футболці "православіє ілі смєрть". Піпл схаває (?)
АЛЕ ..................................................!
Український Народ має коротку пам"ять і навіть війна цю коротку пам!ять не лікує.
Цей перевзутий Усик , як Лобода і всякі "патріоти" типу Зеленського, який висміював Україну у своїх Кварталах95 та інших, відчувають ситуацію, пристосовуються до неї і використовують її на угоду Кірілу Гундяєву, расії і всьому що не є Українським!
Українці швидко забувають "не Олександр, а Алєксандр", "Чий Крим...", напис на футболці "Правосл"я або смерть", " мой радной рускій язик, я уважаю Кіріла (Гундяєва)" і т.д.
Українцю досить впарити трошки патріотизму з вишиванкою, почати говорити українською, написати пісеньку українською і українець вирішить шо то вже не перевзутий орк, а істинний патрійот перед ними. Українець вірить всьому шо показує телевізор, українець негірше орка, який вірить телевізору.
Потім ці перевзуті орки - шоумени поповнюють списки політичних партій і як розкручені патрійоти вже виграють вибори................... Потім у Верховній Раді України голосують"як треба" всяким путінам, кірілам і алєксєям... І знову хохол нерозуміє, де його тут розвели і чому при владі прихильники руССкой православной церкві Кіріла і Новінського..........
Хохли нічому не вчаться! Хохли вірять у патріотизм перевзутих орків але головне щов ці перевзуті були у вишиванці і з прапором на грудях. Троянські коні актуальні завжди!
Цікаво яку партію підтримає Усик, а може і піде на вибори поповнивши список однієї із "патріотичних" партій.............. Сумно, що в Україні навіть під час війни стільки є ще ХОХЛІВ...
А шо там кум і брат по вірі Усика "патрійот" Ломаченко ... ?! Той зрозумів тренд, що можна гарно заробити на патріотизмі чи ні ...............?
Натомість НЕ перестає дивувати зрадо-фільська позиція ЗЕ-шпани...
Знаючи. що патріотична Україна буде ревно вболівати за свого кумира--переможця-- зробила все. щоб униможливити перегляд двобою: мінялись оголошення із часом поєдинку та завуальовувся транслятор... Цілковита аналогія до ганьби із збірною з футболу. коли незмінно. призначався головним тренером-- рашист...дружбан орбана ребров.. . І всі ми стали свідками. як на чемпіонаті Європ.--нам забивали голи цигани (румин.) із центра поля... Як же ця ЗЕ-шпана . панічно . боїться національно--патріотичного піднесення українців!!!
Штучний інтелект, який вперше в історії боксу був використаний як експеримент на цьому поєдинку, також визнав Усикa переможцем, з перевагою - 118-112.