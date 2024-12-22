Украину с утра атакуют вражеские беспилотники (обновлено)
Российские захватчики почти круглосуточно атакуют территорию Украины беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В 3 часа ночи 22 декабря военные объявили об отбое угрозы ударных БпЛА. Тогда вражеские беспилотники атаковали Киев, центральные и южные области.
Однако уже в 5 утра стало известно об угрозе ударных БпЛА для Сумской области.
5:04 - Несколько групп ударных БпЛА движутся в северной части Сумской области, в направлении Черниговщины.
В 7:29 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БПЛА.
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https://ua.korrespondent.net/world/russia/4742180-v-orlovskii-oblasti-znovu-palaie-naftobaza