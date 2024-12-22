Украину с утра атакуют вражеские беспилотники (обновлено)

Российские захватчики почти круглосуточно атакуют территорию Украины беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В 3 часа ночи 22 декабря военные объявили об отбое угрозы ударных БпЛА. Тогда вражеские беспилотники атаковали Киев, центральные и южные области.

Однако уже в 5 утра стало известно об угрозе ударных БпЛА для Сумской области.

5:04 - Несколько групп ударных БпЛА движутся в северной части Сумской области, в направлении Черниговщины.

В 7:29 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БПЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы