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беспилотник (3138) Воздушные силы (1997)

Украину с утра атакуют вражеские беспилотники (обновлено)

ппо,шахеди

Российские захватчики почти круглосуточно атакуют территорию Украины беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В 3 часа ночи 22 декабря военные объявили об отбое угрозы ударных БпЛА. Тогда вражеские беспилотники атаковали Киев, центральные и южные области.

Однако уже в 5 утра стало известно об угрозе ударных БпЛА для Сумской области.

5:04 - Несколько групп ударных БпЛА движутся в северной части Сумской области, в направлении Черниговщины.

В 7:29 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БПЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы
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https://ua.korrespondent.net/world/russia/4742180-v-orlovskii-oblasti-znovu-palaie-naftobaza В Орловській області знову палає нафтобаза

https://ua.korrespondent.net/world/russia/4742180-v-orlovskii-oblasti-znovu-palaie-naftobaza
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22.12.2024 07:23 Ответить
ніколи такого не було і ось знову
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22.12.2024 07:30 Ответить
Не давали дивитись матч з Саудівської Аравії. В Одесі 5 годин була повітряна тривога.
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22.12.2024 08:42 Ответить
 
 