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беспилотник (3138) россия (92999)

Беспилотники атаковали Орловскую базу РФ: пожар на нефтебазе. ВИДЕО

В ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область России, в частности нефтебазу "Стальной Конь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь", - заявил в Telegram губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Орловська область

Сам момент взрыва выглядит завораживающе.

Это уже не первая атака беспилотников на данную нефтебазу. В ночь на 14 ноября 2022 года дроны ВСУ уже атаковали этот объект - на предприятии был поврежден резервуар. Это подтвердили в Генштабе ВСУ.

"Стальной Конь" - часть АО "Орелнефтепродукт", входящего в состав одной из крупнейших в мире компаний-производителей нефти ПАО "Роснефть".

Нефтебаза класса IIIб, количество резервуаров - семь единиц, объем резервуарного парка 10 000 м³. Находится в 170 км от границы с Украиной.

Основной вид продукции - бензин и дизельное топливо, поставляемые российской армии.

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Топ комментарии
+17
Я не люблю нашу владу, але такі ось *******, які все знають на своїй канапі - ще гірші. В'***** - то й добре.
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22.12.2024 08:02
+13
НАТО закрой небо!
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22.12.2024 07:43
+9
Какое красивое зрелище, не зря говорят, что на огонь можно смотреть бесконечно, особенно, когда горит вонючий быдлостан!

Слава вам, героические украинские воины!
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22.12.2024 09:00
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Змішалися коні - люди
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22.12.2024 07:40 Ответить
Маєте на увазі ростовську чи то орловську помийку?
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22.12.2024 12:45 Ответить
у сталевого коня закінчились сталеві яйця
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22.12.2024 14:11 Ответить
НАТО закрой небо!
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22.12.2024 07:43 Ответить
Ну і назви в цих нащадків орди, якісь збоченці)
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22.12.2024 07:47 Ответить
шайгугерасімава бегом на железного коня для збочень - отмалівать страданіямі за відсутність ПіВО
гойда!
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22.12.2024 12:16 Ответить
Хахли вінавати... (с)
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22.12.2024 07:49 Ответить
Птахи Добра!
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22.12.2024 07:52 Ответить
Я не люблю нашу владу, але такі ось *******, які все знають на своїй канапі - ще гірші. В'***** - то й добре.
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22.12.2024 08:02 Ответить
А ти шось для цього зробив?
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22.12.2024 10:23 Ответить
Дуже гарно палає Орловзька база рф 🔥🔥🔥
супер😀
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22.12.2024 08:01 Ответить
Круто, путен же сказал, что хватит быть сырьевым придатком, ну тут бандеровцы помогают как могут
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22.12.2024 08:16 Ответить
Був ''сталевий кінь'', став ''горілий кінь''.
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22.12.2024 08:47 Ответить
Какое красивое зрелище, не зря говорят, что на огонь можно смотреть бесконечно, особенно, когда горит вонючий быдлостан!

Слава вам, героические украинские воины!
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22.12.2024 09:00 Ответить
Заіржавіла кляча .
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22.12.2024 09:01 Ответить
Пєдальний ,,стальной конь ,, дуже яскраво засяяв. Бути добру.
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22.12.2024 09:48 Ответить
Был конь, стала Хромая Лошадь
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22.12.2024 10:14 Ответить
На "Орешник" очень похоже
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22.12.2024 10:28 Ответить
Росия просит НАТО закрыть небо над Краснодарськой Народной республикой, Бєлгородськой Народной республикой, Брянськой Народной республикой, Воронезькой Народной республикой, Курськой Народной республикой и Ростовськой Народной республикой.
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22.12.2024 10:38 Ответить
Стальной, *****, конь… 3.14дець 🫣 цікаво як його мешканців звуть? Коні та кобили із жеребцями? 😂 а замість імен із прізвищами - клички
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22.12.2024 11:24 Ответить
стальнокончанє
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22.12.2024 14:51 Ответить
https://youtu.be/IwAuCdO62UU?t=138
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22.12.2024 12:00 Ответить
Конь стальной....................
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22.12.2024 12:00 Ответить
В первом абзаце ошибка. "Стальной конь" находится не в Ростовской области, а в Орловской.
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22.12.2024 13:52 Ответить
какая разніца
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22.12.2024 18:50 Ответить
І фсьо ідьот папланууууу,
фсьо ідьот папланууу...
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22.12.2024 15:10 Ответить
Мєтєорізм?
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22.12.2024 15:24 Ответить
от невезе "стальному коню". Тільки встигли загасити пожежу, так знову прилетіло півтора десятка "абломкав", і схоже що там особливо і нема сенсу тушити. Хай вже само загасне.
А "абломкі" виявились якімісь шустрими, аж півтора десятка долетіло.
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22.12.2024 15:26 Ответить
Україна має спалити всі орківські НПЗ !
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22.12.2024 16:38 Ответить
в нас ракет менше чим у них нафтобаз-заводів
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22.12.2024 18:51 Ответить
КІНЬ ВАТНИЙ..
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22.12.2024 18:12 Ответить
даремно вони раділи та насміхались весь час
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22.12.2024 22:26 Ответить
Чудовий краєвид - блискавиці з громовицями!
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23.12.2024 06:22 Ответить
 
 