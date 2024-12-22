Беспилотники атаковали Орловскую базу РФ: пожар на нефтебазе. ВИДЕО

В ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область России, в частности нефтебазу "Стальной Конь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь", - заявил в Telegram губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Сам момент взрыва выглядит завораживающе.

Это уже не первая атака беспилотников на данную нефтебазу. В ночь на 14 ноября 2022 года дроны ВСУ уже атаковали этот объект - на предприятии был поврежден резервуар. Это подтвердили в Генштабе ВСУ.

"Стальной Конь" - часть АО "Орелнефтепродукт", входящего в состав одной из крупнейших в мире компаний-производителей нефти ПАО "Роснефть".

Нефтебаза класса IIIб, количество резервуаров - семь единиц, объем резервуарного парка 10 000 м³. Находится в 170 км от границы с Украиной.

Основной вид продукции - бензин и дизельное топливо, поставляемые российской армии.

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