Беспилотники атаковали Орловскую базу РФ: пожар на нефтебазе. ВИДЕО
В ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область России, в частности нефтебазу "Стальной Конь".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
"В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь", - заявил в Telegram губернатор Орловской области Андрей Кличков.
Сам момент взрыва выглядит завораживающе.
Это уже не первая атака беспилотников на данную нефтебазу. В ночь на 14 ноября 2022 года дроны ВСУ уже атаковали этот объект - на предприятии был поврежден резервуар. Это подтвердили в Генштабе ВСУ.
"Стальной Конь" - часть АО "Орелнефтепродукт", входящего в состав одной из крупнейших в мире компаний-производителей нефти ПАО "Роснефть".
Нефтебаза класса IIIб, количество резервуаров - семь единиц, объем резервуарного парка 10 000 м³. Находится в 170 км от границы с Украиной.
Основной вид продукции - бензин и дизельное топливо, поставляемые российской армии.
Пожалуйста, подождите...
гойда!
супер😀
Слава вам, героические украинские воины!
фсьо ідьот папланууу...
А "абломкі" виявились якімісь шустрими, аж півтора десятка долетіло.