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армия РФ (18012) Генштаб ВС (5763) ликвидация (3128) уничтожение (6229)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 774 100 человек (+1820 за сутки), 9609 танков, 21284 артсистемы, 19 870 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 774 100 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 774100 (+1820) человек,

танков - 9609 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 19870 (+29) ед,

артиллерийских систем - 21284 (+32) ед,

РСЗО - 1256 (+0) ед,

средства ППО - 1030 (+3) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20735 (+50),

крылатые ракеты - 2947 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 31972 (+81) ед,

специальная техника - 3662 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пополняют потери и подтягивают резерв путем привлечения гражданских лиц, - ОТГ "Луганск"

інфографіка
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Топ комментарии
+22
Орківське лайно зніщується ударними темпами. Слава ЗСУ !
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22.12.2024 07:54
+19
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.12.2024 08:17
+16
ого... и танки, и броня, и арта, и ПВО... все порадовали
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22.12.2024 08:39
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Орківське лайно зніщується ударними темпами. Слава ЗСУ !
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22.12.2024 07:54 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.12.2024 08:17 Ответить
ого... и танки, и броня, и арта, и ПВО... все порадовали
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22.12.2024 08:39 Ответить
Пишуть в інтернетах, що в курській області сєвкорейці дуже засмутились декільком сотням забаранених жовтопиких любителів чучхе. І виказали засрашинцям "фє" щодо використання корейців так же, як вагнерівського "матеріалу" із зон, тобто щодо надсилання висококласних корейськіх десантників як "м'яса" - просто з стрілковкою.

Саме тому як раз в курській області і викотили техніку на ЛБЗ з останніх заспасів...
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22.12.2024 12:45 Ответить
+1820 красивих москаликів , дуже добре . Такими темпами до інавгурації Трампа 800000 буде.
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22.12.2024 08:56 Ответить
Буде більше орківської мерзоти.
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22.12.2024 10:48 Ответить
Навіть "скромніші" червень, липень з 35 тисячами за місяць в перші 20 діб намолачували по 20 тисяч чумардосів. До 800 000 потрібно 26 тисяч, козаки до Нового року ще тисяч 15 намолотять, так що таки да, навіть 810+ тисяч на 20 січня буде.
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22.12.2024 10:57 Ответить
1 800+ гарна тендеція. Броні хоч і побільшало, проте вже 50 тушок на одиницю.
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22.12.2024 11:05 Ответить
З бронею, сподіватимемось, це один з останніх великих "спалахів бронеактивності". Спричинено некислими втратами жовтопиких любителів чучхє в курській області - от там і викотили з останніх запасів танчики та броневички.
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22.12.2024 12:53 Ответить
Сама темна ніч перед ранком.

Фантазёр - довбойоб...
І хай депмісії пояснюють що воно таке, ***** якось втлумачили
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22.12.2024 23:39 Ответить
 
 