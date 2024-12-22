Общие боевые потери РФ с начала войны – около 774 100 человек (+1820 за сутки), 9609 танков, 21284 артсистемы, 19 870 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 774 100 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 774100 (+1820) человек,

танков - 9609 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 19870 (+29) ед,

артиллерийских систем - 21284 (+32) ед,

РСЗО - 1256 (+0) ед,

средства ППО - 1030 (+3) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20735 (+50),

крылатые ракеты - 2947 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 31972 (+81) ед,

специальная техника - 3662 (+0).

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