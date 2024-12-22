Общие боевые потери РФ с начала войны – около 774 100 человек (+1820 за сутки), 9609 танков, 21284 артсистемы, 19 870 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 774 100 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.12.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 774100 (+1820) человек,
танков - 9609 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 19870 (+29) ед,
артиллерийских систем - 21284 (+32) ед,
РСЗО - 1256 (+0) ед,
средства ППО - 1030 (+3) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 20735 (+50),
крылатые ракеты - 2947 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 31972 (+81) ед,
специальная техника - 3662 (+0).
Пожалуйста, подождите...
Саме тому як раз в курській області і викотили техніку на ЛБЗ з останніх заспасів...
Фантазёр - довбойоб...
І хай депмісії пояснюють що воно таке, ***** якось втлумачили