РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12756 посетителей онлайн
Новости
2 071 7
беспилотник (3138) россия (92999) Удары по РФ (94)

Минобороны РФ заявило об атаке 42 БпЛА на пять регионов

Министерство обороны РФ заявило, что ночью 22 декабря силы ПВО сбили 42 беспилотника над Орловской, Брянской, Ростовской, Курской областями и Краснодарским краем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны РФ.

Міноборони РФ про збиття українських безпілотників

"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 БПЛА якобы были уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА - над территориями Ростовской и Брянской областей, пять - над Курской областью и один - над территорией Краснодарского края.

Напомним, в ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область России, в частности нефтебазу "Стальной Конь". Также местные жители сообщили о взрывах в Казани и Ростове.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили о ракетной атаке на Рыльск Курской области: 15 "прилетов", якобы есть погибшие. ВИДЕО+ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.12.2024 08:38 Ответить
Чому не 142? Недопрацьовують пропагандони.
показать весь комментарий
22.12.2024 08:43 Ответить
Чого завиваєте? Не ми цю бійню почали!
показать весь комментарий
22.12.2024 08:45 Ответить
42 на п'ять регіонів? Навіть якщо прибрехали, і кількість БПЛА насправді була вдвічі більшою.
Порівнюючи з двома сотнями шахедів, які рашисти скерували на Україну перед черговим ракетним ударом - це просто мізер. Тим більше, починаючи з жовтня, практично не було жодної ночі, щоб не відбувались масові пуски шахедів. Тому запуск раз два тижні навіть сотні українських безпілотників по лаптєрейху - це жалюгідний мізер.

Де трупи цивільних москало-****** на вулицях бєлґарада, які здохли у своїх квартирах під завалами? Де зруйновані дитсадки і школи, лікарні (бажано, з дохлими малолітніми і хворими рашистами всередині)?
показать весь комментарий
22.12.2024 09:01 Ответить
Якщо запустити в кілька хвиль з ріними напрямками підльоту 200 безпілотників на одне місто, умовний курск, бєлґарад, растоф, жодне рашистське ПіВіО не справиться, і в одному з обраних міст буде вогняний апокаліпсис. Відповідальність за таке перед стурбованими "партнерами"? Завжи можна спиляти напильником серійний номер і назву моделі двигуна на українському БПЛА, наліпити натомість шильдик "сдєлано в расіі", голограмку "правєрєно ЭфЭсбЭ", і заявити, що расіянє "апстрелялі самі сєбйа", або це були місцеві шахтьори-антипутіністи, що купили деталі і вибухівку у місцевому господарському магазині.
показать весь комментарий
22.12.2024 09:13 Ответить
От тупі москалі, нащо вони збивають ті БПЛА? Невже ще не зрозуміли що " нє так страшни БПЛА как іх абломкі"...
показать весь комментарий
22.12.2024 09:30 Ответить
от невезе "стальному коню". Тільки встигли загасити пожежу, так знову прилетіло півтора десятка "абломкав", і схоже що там особливо і нема сенсу тушити. Хай вже само загасне.
А "абломкі" виявились якімісь шустрими, аж півтора десятка долетіло.
показать весь комментарий
22.12.2024 14:06 Ответить
 
 