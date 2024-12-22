Минобороны РФ заявило об атаке 42 БпЛА на пять регионов
Министерство обороны РФ заявило, что ночью 22 декабря силы ПВО сбили 42 беспилотника над Орловской, Брянской, Ростовской, Курской областями и Краснодарским краем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны РФ.
"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата, - говорится в сообщении.
Отмечается, что 20 БПЛА якобы были уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА - над территориями Ростовской и Брянской областей, пять - над Курской областью и один - над территорией Краснодарского края.
Напомним, в ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область России, в частности нефтебазу "Стальной Конь". Также местные жители сообщили о взрывах в Казани и Ростове.
Пожалуйста, подождите...
Порівнюючи з двома сотнями шахедів, які рашисти скерували на Україну перед черговим ракетним ударом - це просто мізер. Тим більше, починаючи з жовтня, практично не було жодної ночі, щоб не відбувались масові пуски шахедів. Тому запуск раз два тижні навіть сотні українських безпілотників по лаптєрейху - це жалюгідний мізер.
Де трупи цивільних москало-****** на вулицях бєлґарада, які здохли у своїх квартирах під завалами? Де зруйновані дитсадки і школи, лікарні (бажано, з дохлими малолітніми і хворими рашистами всередині)?
А "абломкі" виявились якімісь шустрими, аж півтора десятка долетіло.