Минобороны РФ заявило об атаке 42 БпЛА на пять регионов

Министерство обороны РФ заявило, что ночью 22 декабря силы ПВО сбили 42 беспилотника над Орловской, Брянской, Ростовской, Курской областями и Краснодарским краем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны РФ.

"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 БПЛА якобы были уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА - над территориями Ростовской и Брянской областей, пять - над Курской областью и один - над территорией Краснодарского края.

Напомним, в ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область России, в частности нефтебазу "Стальной Конь". Также местные жители сообщили о взрывах в Казани и Ростове.

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