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беспилотник (3138) Удары по РФ (94)

Ночью в Казани и Ростове раздались взрывы. ВИДЕО

С вечера 21 декабря жители Ростова и Казани начали сообщать о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы

Жители Казани сообщают о взрыве в районе жилого комплекса "Арт-Сити" (там же неподалеку находится ЖК "Лазурное небо", атакованный ранее утром дронами). Также опубликовано видео с дымом после взрыва.

Цензор.НЕТ Зображення

Отмечается, что беспилотники могли атаковать Казанский вертолетный завод. Однако российские чиновники, объясняя взрыв, заявили, что это саперы уничтожили боеприпас одного из беспилотников, который не разорвался во время сегодняшней утренней атаки.

Также взрывы прогремели в Ростове. Деталей пока не сообщается. По информации руководитель "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, около полуночи в Ростове прогремело 4 взрыва.

Напомним, в ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область России, в частности нефтебазу "Стальной Конь".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили о ракетной атаке на Рыльск Курской области: 15 "прилетов", якобы есть погибшие. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+12
Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа (с)
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22.12.2024 08:17
+8
Шо, опять?
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22.12.2024 08:09
+7
москальня: «а нас за чьто?!» 🤣🤣
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22.12.2024 09:31
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Шо, опять?
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22.12.2024 08:09 Ответить
от невезе "стальному коню". Тільки встигли загасити пожежу, так знову прилетіло півтора десятка "абломкав", і схоже що там особливо і нема сенсу тушити. Хай вже само загасне.
А "абломкі" виявились якімісь шустрими, аж півтора десятка долетіло.
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22.12.2024 14:07 Ответить
Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа (с)
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22.12.2024 08:17 Ответить
шашлики замовляли ?
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22.12.2024 08:20 Ответить
Дивно , що сапери знешкоджували ********* вночі.
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22.12.2024 08:29 Ответить
Вночі видніше..
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22.12.2024 08:38 Ответить
Піднялись на перехоплення траєкторії на індивідуальному апараті, як у британському спецназі, і прямо на маршруті знешкодили
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22.12.2024 08:39 Ответить
Боялися, що там стоїть годинниковий механізм чи фотоелемент, який включить детонатор ...
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22.12.2024 08:44 Ответить
Здається, виглядало би більш дивним, якби сапери сказали б - ну нахєр, ніч на дворі, та ще й вихідний, хай лежить поки, приїдемо у понеділок вранці ...
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22.12.2024 11:08 Ответить
Верим верим
Все бегут в укрытия, ревет сирена - а бдительный сапер ******** как раз принял решения учения провести ))))
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22.12.2024 13:55 Ответить
Приятно начинать день с хороших новостей, в быдлостане, как и положено, всё взрывается, горит, тонет, короче, всё идёт по плану плешивого параноика.
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22.12.2024 08:58 Ответить
москальня: «а нас за чьто?!» 🤣🤣
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22.12.2024 09:31 Ответить
Та які там дрони! То кацапи курять в заборонених місцях!
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22.12.2024 10:54 Ответить
Долгожданная движуха прилетела кацапам. Кстати нужно назвать дроны Движ. Пускай рашисту ***** благодарят
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22.12.2024 10:57 Ответить
Дрон - "Двіж", а ракету - "Двіжуха".
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22.12.2024 11:35 Ответить
Недоброго ранку,кацапи! Правда ж добре коли вибухає та горить навкруги все? Буде більше!
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22.12.2024 11:21 Ответить
Ну в Британії може це і хороші новини,а нас уже задовбали ответки,нічого хорошого с того,що вони луплять по нас,а ми по ним не вийде,люди гинуть .
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22.12.2024 12:54 Ответить
Можна подумати що не у відповідь вони не лупили.
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22.12.2024 13:13 Ответить
 
 