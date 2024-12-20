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Росіяни заявили про ракетну атаку на Рильськ Курської області: 15 "прильотів", нібито є загиблі. ВІДЕО+ФОТО

У п'ятницю, 20 грудня, у Росії заявили про нібито український масований ракетний удар по місту Рильськ в Курській області, є начебто загиблі та постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

За даними телеграм-каналу Mash, під час обстрілу нібито загинули щонайменше п’ять людей, ще 26 – постраждали.

Російська сторона стверджує що українська армія нібито обстріляла Рильськ шістьма ракетами ATACMS із касетною бойовою частиною.

Рильськ на Курщині атакували ATACMS 20 грудня

При цьому зазначається, що "системи ППО їх збили", однак під час падіння уламків загорілося близько 10 автомобілів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракети SCALP/Storm Shadow вперше вдарили по об’єктах у Ростовській області РФ, - OSINT-аналітики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водночас російський телеграм-канал Shot стверджує, що виявлені в Рильську уламки свідчать про те, що місто нібито атакували з американської РСЗВ HIMARS.

За словами голови Рильського району Андрія Білоусова, у місті зафіксовано близько 15 "прильотів".

Рильськ на Курщині атакували ATACMS 20 грудня

Зазначимо, що місто Рильськ розташоване за 30 кілометрів від кордону з Україною, у ньому проживають близько 15 тисяч людей.

Дивіться також: Безпілотники атакували нафтобазу у російському Орлі, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

росія (65146) Курськ (1108) Удари по РФ (279) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+23
є інші відео цих подій в телеграмі! там казарми кацапськи накрили
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20.12.2024 17:55
+17
нафіга витрачати коштовні Химери на якийсь там грьобаний рильск..., щоб полякати місцеву бидлоту? скоріш за все, то кацапи самі... це в них така улюблена гра...
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20.12.2024 17:41
+14
Свинорильськ. Здохли свині і це заспокоює.
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20.12.2024 17:41
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І таке буває...
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20.12.2024 17:40 Відповісти
О. ЗСУ накрили "центр прінятія рєшенія"
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20.12.2024 17:41 Відповісти
хочу бачити кожне російське місто таким !!!
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20.12.2024 18:09 Відповісти
Свинорильськ. Здохли свині і це заспокоює.
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20.12.2024 17:41 Відповісти
нафіга витрачати коштовні Химери на якийсь там грьобаний рильск..., щоб полякати місцеву бидлоту? скоріш за все, то кацапи самі... це в них така улюблена гра...
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20.12.2024 17:41 Відповісти
з якого часу ти виріш що кажуть кацапи ?
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20.12.2024 17:45 Відповісти
Їм не звикать... На Каширському шосе та у Волгодонську вони наробили біди своїм же людям, набагато більше...
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20.12.2024 17:51 Відповісти
є інші відео цих подій в телеграмі! там казарми кацапськи накрили
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20.12.2024 17:55 Відповісти
Рязанський сахарок" , нелюдь- син Сатани ***** В. В. любить вбивати своє населення щоб потім це використовувати для якихось своїх хворих ідей.
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20.12.2024 18:20 Відповісти
то не твій братик під італійським прапором такуж херню про "сахар" постить? жахнули по гуртожитку офіцерів та казармам!
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20.12.2024 22:22 Відповісти
Не мій.
Чого херню? Просто версія, не напружуйся так.
П. С. Кацапів , з фсбє, плющить від згадки про "рязанскій сахар"....
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21.12.2024 02:53 Відповісти
В рильске було авіаучілище. Було...
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20.12.2024 18:26 Відповісти
https://imgbb.com/
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20.12.2024 17:42 Відповісти
Скоріше всього саме каzапи їбанули, але все одно приїмно. Каzап має на собі відчути війну.
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20.12.2024 17:44 Відповісти
"...є начебто загиблі та постраждалі... "Джерело: https://censor.net/ua/p3526219

Та скажіть вже точно, порадуйте на ніч!
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20.12.2024 17:44 Відповісти
Той хто підняв меч-від меча й загине...
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20.12.2024 17:45 Відповісти
Газуй дід.
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20.12.2024 17:46 Відповісти
Результат-то який? Пара дохлих небойових юнітів та попалені тази?
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20.12.2024 17:47 Відповісти
бачте, у вас знов лізе російська арифметика попереду реальних результатів цього ураження. Зачекайте трохи із арифметикою, то може результати цього удару вас хоч трохи задовільнять.
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20.12.2024 19:11 Відповісти
Настамнетэтонемы
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20.12.2024 17:49 Відповісти
Рыльский "сахар".
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20.12.2024 17:52 Відповісти
ні, невідомі добрі хаймарси та ATACAMs
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20.12.2024 17:59 Відповісти
Ну да, видишь ты и поверил, кацапня для того и устраивает эти спектакли, чтобы Трампон поверил и прекратил поставки АТАКАМС.
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20.12.2024 21:04 Відповісти
Збройні сили України відповіли на "високотехнологічну дуель", оголошену Путіним, завдавши удару 10 ракетами по штабу російської 155-ї бригади морської піхоти у місті Рильськ Курської області. Джерело: https://censor.net/ua/n3526400
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21.12.2024 20:59 Відповісти
Уже читал.
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21.12.2024 23:18 Відповісти
чи може більше віриш у піздьож кацапського хінштейна?
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22.12.2024 02:38 Відповісти
Воно, нє? 🐽🐽🤡
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20.12.2024 17:54 Відповісти
Там казарми кацапські добряче накрило!!! Шукайте в телеграмі, там є більш змістовні відео звідти!
https://t.me/zsuwar/53947
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20.12.2024 17:57 Відповісти
Питання в тому, скільки русні там нашинкувало. Бо якщо тільки будівлю розбило - то ніщо.
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20.12.2024 18:00 Відповісти
офіційно кацапи самі кажуть про 6 жмурів і близько 30 поранених, ******* звісно що "мірниє жітєлі"...
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20.12.2024 18:10 Відповісти
там училище коледж цивієльної авіації і гуртожитки. Можливо і військові там знаходились ХЗ. Але це не той обєк на який варто витрачати хаймерси
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20.12.2024 20:36 Відповісти
та зайди в телеграм, подивись які там "гуртожитки і цивільна авіація", кацапські вояки гасають перелякані по руїнам та верещать, гуртожиток офіцерів там був і казарми! "це не той обєк на який варто витрачати хаймерси" - тобто накрити в полі з хаймарса купку кацапів то варто, а жахнути по казармах ні? як там в тебе з логікою?
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20.12.2024 22:26 Відповісти
Ну все з тобою зрозуміло лох! не читай телеграм, навіть не думай (це для тебе шкідливо), читай далі "опозиційну медузу", не забувай ще про "опозиційний дождь" і т.п. якщо гахнули АТАКАМСами та касетними ХАЙМАРСами, то звісно що дісталось і будівлям поруч, вважаю мало дісталось!
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21.12.2024 01:44 Відповісти
забули у вас спитать
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21.12.2024 12:37 Відповісти
"...У Рильську Курської області в результаті обстрілу загинуло 6 осіб,..." - місцевий губернатор

А то "нібито"....
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20.12.2024 17:58 Відповісти
мало, сподіваюсь буде ще
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20.12.2024 18:02 Відповісти

А я думав, що тут лише я такий - в'їдливий та занудний.
Добродію, зробіть поправку на "ліберальське язичіє" з усіма ліберальськими же словами-паразитами ("нібито", "особа схожа на..." та іншими "невідомими/невстановленими особами"). Можна ці... лібералологізми взагалі пропускати повз увагу - зміст публікації від того не постраждає.
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21.12.2024 00:07 Відповісти
Друже. Мене завжди "вибішують" нібито новини про можливі обставини які схоже відбулися...
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21.12.2024 10:11 Відповісти
В цю гру можна грати вдвох
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20.12.2024 17:59 Відповісти
Скільки би не було дохлої русні - все одно мало
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20.12.2024 18:00 Відповісти
Кацапи пишуть що ATACMS і HIMARS.
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20.12.2024 18:00 Відповісти
є відео в телеграмі з уламками нібито від HIMARS...
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20.12.2024 18:11 Відповісти
На машині видно сліди від осколків касет. А на іншому фото воронка від чогось великого. Використовувалися різні види ***********.
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20.12.2024 18:22 Відповісти
я що кажу що застосовувалися лише HIMARS? на відео є уламки від HIMARS, а воронки схоже що від ATACAMS
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20.12.2024 19:10 Відповісти
Я i не писав що ви сказали. Я написав що використовувалися різні боєзаряди.
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20.12.2024 19:35 Відповісти
Как туда попали обломки HIMARS?
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21.12.2024 18:01 Відповісти
куди туди? запустили HIMARS, ракета прилетіла, вибухнула, залишились уламки! чи ти знаеш якийсь інший спосіб?
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21.12.2024 18:39 Відповісти
HIMARS - артиллерийский ракетный комплекс.
И как они его запустили?
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21.12.2024 19:03 Відповісти
я мав на увазі уламки від стандартних ракет для HIMARS 227мм(MLRS) - візуально судячи з калібру на відео уламки саме від них, також скоріш за все судячи з великої воронки били й ракетами 610мм(ATACAMS)
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21.12.2024 19:51 Відповісти
просто тут часто коли кажуть що вдарили ХАЙМАРСом, то мають на увазі ракети 227мм, а не АТАКАМС 610мм, що незрозуміло?
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21.12.2024 19:52 Відповісти
Ніколи ЗСУ не буде використовувати коштовні АТАКАМСи для того щоб вбити кілька випадкових рашинських свиней.. Брехня очевидно. Або накрили дійсно військовий обєкт або стріляли геть не ми.
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20.12.2024 18:04 Відповісти
тебе в інтернеті забанили? усюди вже є інфа що по гуртожитку офіцерів та казармах прилетіло! вони тусувались на території рильського авіаційно коледжу
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20.12.2024 18:13 Відповісти
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20.12.2024 18:11 Відповісти
******* прийшла атвєтачка за Полтаву.
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20.12.2024 19:33 Відповісти
арєшнік??
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20.12.2024 18:12 Відповісти
Самка москальська кричить діду про людей 😡
Там не люди , а кацапи кляті і вбивці українців !!
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20.12.2024 18:14 Відповісти
Хорошая ответочка. Но нужно по всем городам особенно по мацкве пройтись. А то рашисты даже сидя на военных базах аозмущенно кричат а нас за чьто
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20.12.2024 18:18 Відповісти
Ось тобі й "дуель" старий шизонутий нелюдь ***** в.в.
Тільки йому пох7й на смерть його рабів-кацапов.
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20.12.2024 18:23 Відповісти
Та ні... У нього там, виявляється, "проблемка"... Удар по "центру підготовки операторів БПЛА"!... Побило інструкторів та курсантів... Оце вже добре... Менше приїде паскудить в Україну...
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20.12.2024 18:42 Відповісти
Якщо сво ,то сво , а як інакше ?
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20.12.2024 18:42 Відповісти
Та полюбому прийде скво з косою, але не Юля.
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20.12.2024 18:56 Відповісти
Merry early Christmas, pigs!
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20.12.2024 18:43 Відповісти
Якщо нема загиблих - то це фейк.
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20.12.2024 19:37 Відповісти
москальня, вам все повертається. Буде більше
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22.12.2024 09:41 Відповісти
 
 