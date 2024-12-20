Росіяни заявили про ракетну атаку на Рильськ Курської області: 15 "прильотів", нібито є загиблі. ВІДЕО+ФОТО

У п'ятницю, 20 грудня, у Росії заявили про нібито український масований ракетний удар по місту Рильськ в Курській області, є начебто загиблі та постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

За даними телеграм-каналу Mash, під час обстрілу нібито загинули щонайменше п’ять людей, ще 26 – постраждали.

Російська сторона стверджує що українська армія нібито обстріляла Рильськ шістьма ракетами ATACMS із касетною бойовою частиною.

При цьому зазначається, що "системи ППО їх збили", однак під час падіння уламків загорілося близько 10 автомобілів.

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Водночас російський телеграм-канал Shot стверджує, що виявлені в Рильську уламки свідчать про те, що місто нібито атакували з американської РСЗВ HIMARS.

За словами голови Рильського району Андрія Білоусова, у місті зафіксовано близько 15 "прильотів".

Зазначимо, що місто Рильськ розташоване за 30 кілометрів від кордону з Україною, у ньому проживають близько 15 тисяч людей.

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