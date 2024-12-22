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балет (35) россия (92999) Швеция (968)

В Швеции отменили ряд выступлений российского театра балета Heritage

Швеція скасувала низку російських балетних вистав через зв’язки з Кремлем

После расследования относительно связей театра балета Heritage с российскими военными восемь концертных залов по всей Швеции отменяют спектакли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sveriges Radio.

Отмечается, что концертные залы совместно начали расследование, чтобы выяснить, имеет ли чешская компания, которая стоит за туром, связи с российским государством. В результате расследования такие связи исключить не смогли. Речь идет, в частности, о том, что генеральный директор балетной труппы имеет еще одну компанию по адресу, связанному с российскими военными.

В следующем году театр балета из Санкт-Петербурга должен был гастролировать по восьми городам Швеции со спектаклями "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Но в результате давления общественности все пришлось отменить.

"Очевидно, что мы должны сделать из этого выводы", - говорит Дженни Свенссон, пресс-секретарь концертного дома в Гетеборге.

При этом организаторы гастролей уверяли, что есть разница между государственными российскими театрами типа "Большого" или "Мариинского" и частными балетными труппами.

Напомним, в 2022 году театр "Арчимбольди" в Милане решил отменить два шоу, организованные танцором украинского происхождения Сергеем Полуниным, который открыто поддерживает российскую агрессию и имеет тату с изображением президента России Владимира Путина.

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Топ комментарии
+30
Перед чмобіками нехай пляшуть.
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22.12.2024 09:14
+24
лебедине озеро по рос тв 24 години на добу...може сработаєт
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22.12.2024 09:20
+19
Кацапські баляринки, гайда до дому на мацкву танцювати "Лебедіннне озеро", бо світ зачекався той "сумної дати".
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22.12.2024 09:36
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Перед чмобіками нехай пляшуть.
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22.12.2024 09:14 Ответить
лебедине озеро по рос тв 24 години на добу...може сработаєт
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22.12.2024 09:20 Ответить
Кацапські баляринки, гайда до дому на мацкву танцювати "Лебедіннне озеро", бо світ зачекався той "сумної дати".
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22.12.2024 09:36 Ответить
Нех... шастать.
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22.12.2024 09:44 Ответить
До корейців їх треба! Ті кролики звидко їх вдують, прямо під час виступу.
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22.12.2024 09:44 Ответить
Чекаємо на потужну відповідь від щвецької вати на Ефіопськоиу посольстві ''Пушкін наш''
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22.12.2024 09:46 Ответить
"Лебедине озеро" та "Лускунчик" нехай показують в Лугандоніі
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22.12.2024 09:56 Ответить
З'вязок очевидний. Нефіг російськими пілотками по ЄC трусити. Для цього поки що є підмосковні болота.
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22.12.2024 10:02 Ответить
"Чеська" компанія, з якої стирчать копита і балалайка, возить європкою рашистських ****** в балетному турне. "Іскюсстфо фнє палітікі", - скажуть мігранти з рашки, які сидять в теплому Стокгольмі, прожирають шведську зарплату айтішника, і тихцем лайкають і репостять "вкантактіках" дописи в "паддєржку ЭсВэО", збирають донати для "наших рєбйат, чьто зашьчішьчяют родіну".
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22.12.2024 10:03 Ответить
Тур і Північну Корею та Сірію нехай роблять. І там бариню танцюют..
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22.12.2024 10:03 Ответить
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22.12.2024 10:05 Ответить
Яке на.. розслідування?? Їх концертів апріорі не повинно бути в цивілізованому світі
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22.12.2024 10:12 Ответить
Балет до російського "балету" ніякого відношення не має.
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22.12.2024 10:39 Ответить
Русскіє...
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22.12.2024 13:41 Ответить
Скасували того шо назва Heritage нєскрєпная...
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22.12.2024 10:13 Ответить
Ка..апи ..їхати мали б Магадан і Норільськ... тягне скрепних до Європи, яку гадять з дня у день років 10
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22.12.2024 10:14 Ответить
Вистави балету: ,,********* озеро " і ,,Орешнік " !
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22.12.2024 10:21 Ответить
Вологодський губернатор поклав квіти на згадку про політрепресованих, а потім відкрив пам'ятник Сталіну. Усе це губернатор регіону Георгій Філімонов устиг зробити в один день.По кацапськи!
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22.12.2024 10:52 Ответить
И них это биполярочная норма!
Прославлять одновременно царизм ( росимперию) большевизм и рпц.
А троцкого не очень - его ж сталин не любил.. хотя странно же - троцкий делал геволюцию, пока ленин драпанул , троцкий создавал Ркка. Хм, то кто еще тогда герой а хто наци_АналПредатель?
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22.12.2024 13:50 Ответить
"... є різниця між державними російськими театрами типу "Большого" чи "Маріїнського" і приватними балетними трупами." Джерело: https://censor.net/ua/n3526429

А чим державні небіжчики відрізняються від приватних?
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22.12.2024 11:28 Ответить
на болота !!!(((
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22.12.2024 11:31 Ответить
Лізуть мразоти кацапські, притворяються кім завгодно, назви беруть "нє скрєпниє" й лізуть до людей щоб потім просувати свій смердючий та потворний рюззкій "мір".
Чого лізуть до "ненависного" Західу, чого бл5ді не їдуть до союзничків Засрашки- КНДР, Ірану? Цинічні огидні потвори.
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22.12.2024 11:56 Ответить
кобуру потрібно було глибше прив'язати до балєтної пачки
зрітєлей сильно нервує коли у малєнкіх ******** між ногами телепається кобура
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22.12.2024 12:33 Ответить
Ця шведська панночка ніяк не може збагнути, що уся кацапська т.з. культура, це--гіві з моторолами на окупованих кацапстаном територіях та півторатонні фугасні бомби з "солнцепьоками". Видно, RT їй очі застлала.
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22.12.2024 12:55 Ответить


Російська "культура" ганьбить та вбиває!
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22.12.2024 13:22 Ответить
Шо за название не скрепное? Малинка или барыня сударыня нада
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22.12.2024 13:48 Ответить
Росіяки щосили трендітимуть що воюють з НАТО.. і полізли туди со своїм балетом.Шведам Респект!
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22.12.2024 15:26 Ответить
 
 