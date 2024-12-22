В Швеции отменили ряд выступлений российского театра балета Heritage

После расследования относительно связей театра балета Heritage с российскими военными восемь концертных залов по всей Швеции отменяют спектакли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sveriges Radio.

Отмечается, что концертные залы совместно начали расследование, чтобы выяснить, имеет ли чешская компания, которая стоит за туром, связи с российским государством. В результате расследования такие связи исключить не смогли. Речь идет, в частности, о том, что генеральный директор балетной труппы имеет еще одну компанию по адресу, связанному с российскими военными.

В следующем году театр балета из Санкт-Петербурга должен был гастролировать по восьми городам Швеции со спектаклями "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Но в результате давления общественности все пришлось отменить.

"Очевидно, что мы должны сделать из этого выводы", - говорит Дженни Свенссон, пресс-секретарь концертного дома в Гетеборге.

При этом организаторы гастролей уверяли, что есть разница между государственными российскими театрами типа "Большого" или "Мариинского" и частными балетными труппами.

Напомним, в 2022 году театр "Арчимбольди" в Милане решил отменить два шоу, организованные танцором украинского происхождения Сергеем Полуниным, который открыто поддерживает российскую агрессию и имеет тату с изображением президента России Владимира Путина.

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