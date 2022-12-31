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Миланский театр отменил шоу танцора Полунина, открыто поддерживающего Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

полунін

Театр "Арчимбольди" в Милане решил отменить два шоу, организованные танцором украинского происхождения Сергеем Полуниным, открыто поддерживающим российскую агрессию и имеющим тату с изображением президента России Владимира Путина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Полунин должен был участвовать в двух постановках балета "Распутин - танцевальная драма", запланированных на 28 и 29 января 2023 года. Они были анонсированы еще в декабре 2019 года и впоследствии пять раз откладывались из-за пандемии и травмы танцора.

"Отмена спектакля стала необходимой по согласованию с труппой в связи с острым социальным и онлайновым протестом против выступления артиста", - сообщили в "Арчимбольде".

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Руководство театра подчеркнуло, что "это решение не культурного масштаба, а политической и моральной ответственности", поскольку "в атмосфере напряженности и угроз" не может придерживаться "ценностей пацифизма и толерантности".

В "Арчимбольде" напомнили, что в апреле 2022 года организовал гала-концерт "Танец ради мира", а в сентябре - принял оппозиционную российскую группу Pussy Riot. Все 3500 билетов на шоу с участием Полунина будут возмещены.

Сергей Полунин родился в Херсоне в 1989 году. В 13 лет переехал в Лондон, где учился в Школе Королевского балета, а в течение 2007-2012 годов выступал в Королевском балете в Лондоне.

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С 2012 года Полунин выступал в российских театрах и начал открыто поддерживать Путина, в 2018-м - решил принять гражданство России, а с 2019 года занимает должность директора Театра оперы и балета в оккупированном Севастополе.
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Топ комментарии
+33
Ото нехай в Челябінськ їде, там ******* **********
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31.12.2022 11:46
+19
Но! если хорощий кольщик добьет гребешок, то можно пустить на гастроли по лагерям!
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31.12.2022 11:49
+19
це просто кретин

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31.12.2022 11:51
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Ото нехай в Челябінськ їде, там ******* **********
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31.12.2022 11:46 Ответить
В Челябинську не *********, а гомосекі.. Не знаєтесь, не пишить
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31.12.2022 13:13 Ответить
там гірше, там підараси
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31.12.2022 13:28 Ответить
сами не знаете гомосеки там только на уралвагонзаводе а остальные просто *****
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31.12.2022 15:05 Ответить
Но! если хорощий кольщик добьет гребешок, то можно пустить на гастроли по лагерям!
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31.12.2022 11:49 Ответить
И хорошо что отменили. Главное паспорт Украины ему чтоб тихенько не вернули
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31.12.2022 11:50 Ответить
Педофила ***** 💩 🤮 окурка, ботоксную преуродливую моль выколать 🤮 фу Полунин = ПЕДОФИЛ
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31.12.2022 12:16 Ответить
Та там вся рашка на подтанцовках у путіна .
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31.12.2022 11:50 Ответить
це просто кретин

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31.12.2022 11:51 Ответить
йбнуте
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31.12.2022 11:54 Ответить
Геї всі якісь загадкові )
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31.12.2022 11:57 Ответить
*****...
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31.12.2022 12:10 Ответить
Тіло цього півня розмальоване як щоденник бовдура двояшника второгодки, ще недостає слова *****.
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31.12.2022 12:14 Ответить
Больной фашист на всю голову. Видно неоднократно головой об паркет бился.
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31.12.2022 13:17 Ответить
Не розумію. Що з ним не так? Чому в людини яка народилась в Україні, але головне, з дитинства живе в одній з самих розвинених та демократичних країн, розвинулась така любов до москви та путіна. Що слугувало тим трігером який підштовхнув цього пі дераса до кремлівської системи цінностей. Чи може підерастія і є основним чинником? Колись до єднання закликали пролєтаріїв. Зараз москва також закликає трударів. Трударів заднього труда.
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31.12.2022 11:54 Ответить
Він з Херсону. Можливо батьки його ватники.
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31.12.2022 12:13 Ответить
Так, його батьки - ватники. Він про це сам розповідав, що його виховували, постійно нагадуючи, що він - росіянин за національністю.
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01.01.2023 01:54 Ответить
спробуйте прочитати останній абзац
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31.12.2022 12:25 Ответить
Ну и зря.
Пусть бы он танцевал на сцене.
В это время кадыровцы в зале ломали челюсти и носы мужчинам, а потом на их глазах отимели женщин.
Было бы полное погружение в руский мир.
Ощущения на поколения.
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31.12.2022 11:55 Ответить
На пузі чорне сонце, на руці тризуб, на серці путлер, а в голові ГІМНО!
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31.12.2022 11:58 Ответить
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31.12.2022 16:51 Ответить
На сраці треба було колоти путлера! Ну або на цюцюрці😉
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31.12.2022 12:00 Ответить
Окувалдить его!!!!! Та "Осокирить"!!!!
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31.12.2022 12:02 Ответить
Настоящий кацапський гідропітар.
Я не виключаю, що цей полунін "заднєприводний гліноміс"
Тьху гидота російська 🤮
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31.12.2022 12:04 Ответить
похоже, татухи ему били в разное время в разных местах, когда он под приходом был. А говорила же мама - не водись с плохими мальчиками.
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31.12.2022 12:05 Ответить
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31.12.2022 12:08 Ответить
Може його назавжди травмувати ...
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31.12.2022 12:12 Ответить
Срускій ваєнний культур-мультур, давай до свидания
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31.12.2022 12:16 Ответить
НАРОДИВСЯ В УКРАЇНІ, ВИРІС У ЛОНДОНІ, А НЮХАЄ ПІД ХВОСТОМ У ПУТЛЕРА.
ОТ ВАМ І "ні все руськие плахіе".
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31.12.2022 12:17 Ответить
Почему рюсьге *********, этот скам ****** на который только ссать можно, вообще пускают в европу. Рюсьге тварь, отбросок должен сидеть в Скотомогильне расейской
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31.12.2022 12:17 Ответить
А як ти хтів, друже?)) Совок наводнив всю Європу своїми "домами русского искусства" своїм балетом затрахав мозги, про своїх письменників надуває у вуха, про "загадочную русскую душу" - РФ також все це використовує)) Вони лізуть у всі спільноти де тільки можуть, хоть екологія хоть новітні технології у яких нічого не можуть))) Заводять зв'язки, створюють контакти, вербують, накоплюють компромат на людей - все це цілеспрямовано та на протязі вже 100 років))

А потім такий як ти пише свинокацапською і на питання "чому не державною" починає істерити що мова тут ні до чого. Так, мова ні до чого, пиши якою хочеш. Але не кацапською)) Бо через ту свиномову залазять у твою голову рашистські наративи. "НЕ все русские одинаковы, народ не виноват, это все верхушка/политики" і т.і.

В мене до 24 лютого українська мова навіть у розкладці не стояла, бо Пунто-світчер (автовибір розкладу) не вміє правильно перемикати, якщо більше двох мов. А мені треба було з англ. на російську для роботи автоматично перемикати. Але все - досить! цього російського лайна.
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31.12.2022 13:49 Ответить
Мавзолейные Обезьяны 👹🦍 одинаковы везде к☕в Мире этом..где посрали СкреПОНОСом дрыснули...👺
Убогое дремучее быдло...,потому и нет ни СССР,ни СНГ ни Таможенного союза,ни Варшавского договора... потому что Лузеры из дяревни Простоквашино 🦍🦍встающие вечно с кален...🤣😝
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮
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31.12.2022 12:17 Ответить
А ще не так давно йому аплодував увесь світ.
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31.12.2022 12:19 Ответить
Поганому танцюристові, путін-ло між ногами заважає
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31.12.2022 12:23 Ответить
в москву, нехай готується танцювати "лєбєдінає озеро" яке будуть скоро транслювати по всіх ТВ-каналах кацапії як в часи кончини кремлівських партвождів
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31.12.2022 12:24 Ответить
https://t.me/mykolaivskaODA/3888
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31.12.2022 12:28 Ответить
Доктор юридических наук,профессор,завю кафедрой из Путлербурга,Олег Гурьевич Каратаев ещё в 2014 году сказал коротко...
РюSSkoго народа давно нет,есть Сброд называющий себя рюZZkaязычным Насэлэнием..
Ютььюб в помощь..😝
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31.12.2022 12:29 Ответить
полунин иди нах.. !
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31.12.2022 12:32 Ответить
Вот и пусть трясёт своими яйцами по брусчатке где-нибудь у мавзолея.
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31.12.2022 12:42 Ответить
Ахтунг Ахтунг.. сьогодні у концтаборі Мавзолей відбудеться свято та діскотека...краснопузі мавпи покажуть 🦍🦍🦍танок голої Дупи...👹🤣
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31.12.2022 12:43 Ответить
Плохому танцору Путин мешает!
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31.12.2022 12:53 Ответить
Психічних захворювань нема. Просто дурнувате.
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31.12.2022 13:03 Ответить
Пусть разучивает танец маленьких лебедей из "Лебединого озера".
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31.12.2022 13:12 Ответить
Получается что и с очень низким уровнем интеллекта (IQ) можно научиться танцевать?
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31.12.2022 13:13 Ответить
Той випадок, коли гей ще і підарас.
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31.12.2022 13:57 Ответить
"в атмосфері напруженості та загроз" не може дотримуватись "цінностей пацифізму та толерантності" - золоті слова
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31.12.2022 17:30 Ответить
 
 