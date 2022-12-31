Миланский театр отменил шоу танцора Полунина, открыто поддерживающего Путина
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Театр "Арчимбольди" в Милане решил отменить два шоу, организованные танцором украинского происхождения Сергеем Полуниным, открыто поддерживающим российскую агрессию и имеющим тату с изображением президента России Владимира Путина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
Полунин должен был участвовать в двух постановках балета "Распутин - танцевальная драма", запланированных на 28 и 29 января 2023 года. Они были анонсированы еще в декабре 2019 года и впоследствии пять раз откладывались из-за пандемии и травмы танцора.
"Отмена спектакля стала необходимой по согласованию с труппой в связи с острым социальным и онлайновым протестом против выступления артиста", - сообщили в "Арчимбольде".
Руководство театра подчеркнуло, что "это решение не культурного масштаба, а политической и моральной ответственности", поскольку "в атмосфере напряженности и угроз" не может придерживаться "ценностей пацифизма и толерантности".
В "Арчимбольде" напомнили, что в апреле 2022 года организовал гала-концерт "Танец ради мира", а в сентябре - принял оппозиционную российскую группу Pussy Riot. Все 3500 билетов на шоу с участием Полунина будут возмещены.
Сергей Полунин родился в Херсоне в 1989 году. В 13 лет переехал в Лондон, где учился в Школе Королевского балета, а в течение 2007-2012 годов выступал в Королевском балете в Лондоне.
С 2012 года Полунин выступал в российских театрах и начал открыто поддерживать Путина, в 2018-м - решил принять гражданство России, а с 2019 года занимает должность директора Театра оперы и балета в оккупированном Севастополе.
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Пусть бы он танцевал на сцене.
В это время кадыровцы в зале ломали челюсти и носы мужчинам, а потом на их глазах отимели женщин.
Было бы полное погружение в руский мир.
Ощущения на поколения.
Я не виключаю, що цей полунін "заднєприводний гліноміс"
Тьху гидота російська 🤮
ОТ ВАМ І "ні все руськие плахіе".
А потім такий як ти пише свинокацапською і на питання "чому не державною" починає істерити що мова тут ні до чого. Так, мова ні до чого, пиши якою хочеш. Але не кацапською)) Бо через ту свиномову залазять у твою голову рашистські наративи. "НЕ все русские одинаковы, народ не виноват, это все верхушка/политики" і т.і.
В мене до 24 лютого українська мова навіть у розкладці не стояла, бо Пунто-світчер (автовибір розкладу) не вміє правильно перемикати, якщо більше двох мов. А мені треба було з англ. на російську для роботи автоматично перемикати. Але все - досить! цього російського лайна.
Убогое дремучее быдло...,потому и нет ни СССР,ни СНГ ни Таможенного союза,ни Варшавского договора... потому что Лузеры из дяревни Простоквашино 🦍🦍встающие вечно с кален...🤣😝
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮
РюSSkoго народа давно нет,есть Сброд называющий себя рюZZkaязычным Насэлэнием..
Ютььюб в помощь..😝