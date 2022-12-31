Міланський театр скасував шоу танцюриста Полуніна, який відкрито підтримує Путіна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Театр "Арчимбольді" в Мілані вирішив скасувати два шоу, організовані танцюристом українського походженням Сергєєм Полуніним, який відкрито підтримує російську агресію та має тату із зображенням президента Росії Володимира Путіна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Полунін мав брати участь у двох постановках балету "Распутін - танцювальна драма", запланованих на 28 та 29 січня 2023 року. Їх анонсували ще в грудні 2019 року й згодом п'ять разів відкладали через панедемію і травму танцюриста.
"Скасування вистави стало необхідним за погодженням із трупою у зв'язку з гострим соціальним та онлайновим протестом проти виступу артиста", - повідомили в "Арчимбольді".
Керівництво театру наголосило, що "це рішення не культурного масштабу, а політичної та моральної відповідальності", оскільки "в атмосфері напруженості та загроз" не може дотримуватись "цінностей пацифізму та толерантності".
В "Арчимбольді" нагадали, що у квітні 2022 року організував гала-концерт "Танець заради миру", а у вересні - прийняв опозиційний російський гурт Pussy Riot. Усі 3500 квитків на шоу за участі Полуніна будуть відшкодовані.
Сергій Полунін народився в Херсоні у 1989 році. У 13 років переїхав до Лондона, де навчався у Школі Королівського балету, а протягом 2007-2012 років виступав у Королівському балеті в Лондоні.
З 2012 року Полунін виступав у російських театрах і почав відкрито підтримувати Путіна, у 2018-му - вирішив узяти громадянство Росії, а з 2019 року обіймає посаду директора Театру опери та балету в окупованому Севастополі.
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Пусть бы он танцевал на сцене.
В это время кадыровцы в зале ломали челюсти и носы мужчинам, а потом на их глазах отимели женщин.
Было бы полное погружение в руский мир.
Ощущения на поколения.
Я не виключаю, що цей полунін "заднєприводний гліноміс"
Тьху гидота російська 🤮
ОТ ВАМ І "ні все руськие плахіе".
А потім такий як ти пише свинокацапською і на питання "чому не державною" починає істерити що мова тут ні до чого. Так, мова ні до чого, пиши якою хочеш. Але не кацапською)) Бо через ту свиномову залазять у твою голову рашистські наративи. "НЕ все русские одинаковы, народ не виноват, это все верхушка/политики" і т.і.
В мене до 24 лютого українська мова навіть у розкладці не стояла, бо Пунто-світчер (автовибір розкладу) не вміє правильно перемикати, якщо більше двох мов. А мені треба було з англ. на російську для роботи автоматично перемикати. Але все - досить! цього російського лайна.
Убогое дремучее быдло...,потому и нет ни СССР,ни СНГ ни Таможенного союза,ни Варшавского договора... потому что Лузеры из дяревни Простоквашино 🦍🦍встающие вечно с кален...🤣😝
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮
РюSSkoго народа давно нет,есть Сброд называющий себя рюZZkaязычным Насэлэнием..
Ютььюб в помощь..😝