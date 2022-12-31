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Міланський театр скасував шоу танцюриста Полуніна, який відкрито підтримує Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

полунін

Театр "Арчимбольді" в Мілані вирішив скасувати два шоу, організовані танцюристом українського походженням Сергєєм Полуніним, який відкрито підтримує російську агресію та має тату із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Полунін мав брати участь у двох постановках балету "Распутін - танцювальна драма", запланованих на 28 та 29 січня 2023 року. Їх анонсували ще в грудні 2019 року й згодом п'ять разів відкладали через панедемію і травму танцюриста.

"Скасування вистави стало необхідним за погодженням із трупою у зв'язку з гострим соціальним та онлайновим протестом проти виступу артиста", - повідомили в "Арчимбольді".

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Керівництво театру наголосило, що "це рішення не культурного масштабу, а політичної та моральної відповідальності", оскільки "в атмосфері напруженості та загроз" не може дотримуватись "цінностей пацифізму та толерантності".

В "Арчимбольді" нагадали, що у квітні 2022 року організував гала-концерт "Танець заради миру", а у вересні - прийняв опозиційний російський гурт Pussy Riot. Усі 3500 квитків на шоу за участі Полуніна будуть відшкодовані.

Сергій Полунін народився в Херсоні у 1989 році. У 13 років переїхав до Лондона, де навчався у Школі Королівського балету, а протягом 2007-2012 років виступав у Королівському балеті в Лондоні.

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З 2012 року Полунін виступав у російських театрах і почав відкрито підтримувати Путіна, у 2018-му - вирішив узяти громадянство Росії, а з 2019 року обіймає посаду директора Театру опери та балету в окупованому Севастополі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Ото нехай в Челябінськ їде, там ******* **********
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31.12.2022 11:46
+19
Но! если хорощий кольщик добьет гребешок, то можно пустить на гастроли по лагерям!
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31.12.2022 11:49
+19
це просто кретин

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31.12.2022 11:51
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Ото нехай в Челябінськ їде, там ******* **********
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31.12.2022 11:46 Відповісти
В Челябинську не *********, а гомосекі.. Не знаєтесь, не пишить
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31.12.2022 13:13 Відповісти
там гірше, там підараси
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31.12.2022 13:28 Відповісти
сами не знаете гомосеки там только на уралвагонзаводе а остальные просто *****
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31.12.2022 15:05 Відповісти
Но! если хорощий кольщик добьет гребешок, то можно пустить на гастроли по лагерям!
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31.12.2022 11:49 Відповісти
И хорошо что отменили. Главное паспорт Украины ему чтоб тихенько не вернули
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31.12.2022 11:50 Відповісти
Педофила ***** 💩 🤮 окурка, ботоксную преуродливую моль выколать 🤮 фу Полунин = ПЕДОФИЛ
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31.12.2022 12:16 Відповісти
Та там вся рашка на подтанцовках у путіна .
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31.12.2022 11:50 Відповісти
це просто кретин

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31.12.2022 11:51 Відповісти
йбнуте
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31.12.2022 11:54 Відповісти
Геї всі якісь загадкові )
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31.12.2022 11:57 Відповісти
*****...
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31.12.2022 12:10 Відповісти
Тіло цього півня розмальоване як щоденник бовдура двояшника второгодки, ще недостає слова *****.
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31.12.2022 12:14 Відповісти
Больной фашист на всю голову. Видно неоднократно головой об паркет бился.
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31.12.2022 13:17 Відповісти
Не розумію. Що з ним не так? Чому в людини яка народилась в Україні, але головне, з дитинства живе в одній з самих розвинених та демократичних країн, розвинулась така любов до москви та путіна. Що слугувало тим трігером який підштовхнув цього пі дераса до кремлівської системи цінностей. Чи може підерастія і є основним чинником? Колись до єднання закликали пролєтаріїв. Зараз москва також закликає трударів. Трударів заднього труда.
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31.12.2022 11:54 Відповісти
Він з Херсону. Можливо батьки його ватники.
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31.12.2022 12:13 Відповісти
Так, його батьки - ватники. Він про це сам розповідав, що його виховували, постійно нагадуючи, що він - росіянин за національністю.
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01.01.2023 01:54 Відповісти
спробуйте прочитати останній абзац
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31.12.2022 12:25 Відповісти
Ну и зря.
Пусть бы он танцевал на сцене.
В это время кадыровцы в зале ломали челюсти и носы мужчинам, а потом на их глазах отимели женщин.
Было бы полное погружение в руский мир.
Ощущения на поколения.
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31.12.2022 11:55 Відповісти
На пузі чорне сонце, на руці тризуб, на серці путлер, а в голові ГІМНО!
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31.12.2022 11:58 Відповісти
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31.12.2022 16:51 Відповісти
На сраці треба було колоти путлера! Ну або на цюцюрці😉
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31.12.2022 12:00 Відповісти
Окувалдить его!!!!! Та "Осокирить"!!!!
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31.12.2022 12:02 Відповісти
Настоящий кацапський гідропітар.
Я не виключаю, що цей полунін "заднєприводний гліноміс"
Тьху гидота російська 🤮
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31.12.2022 12:04 Відповісти
похоже, татухи ему били в разное время в разных местах, когда он под приходом был. А говорила же мама - не водись с плохими мальчиками.
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31.12.2022 12:05 Відповісти
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31.12.2022 12:08 Відповісти
Може його назавжди травмувати ...
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31.12.2022 12:12 Відповісти
Срускій ваєнний культур-мультур, давай до свидания
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31.12.2022 12:16 Відповісти
НАРОДИВСЯ В УКРАЇНІ, ВИРІС У ЛОНДОНІ, А НЮХАЄ ПІД ХВОСТОМ У ПУТЛЕРА.
ОТ ВАМ І "ні все руськие плахіе".
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31.12.2022 12:17 Відповісти
Почему рюсьге *********, этот скам ****** на который только ссать можно, вообще пускают в европу. Рюсьге тварь, отбросок должен сидеть в Скотомогильне расейской
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31.12.2022 12:17 Відповісти
А як ти хтів, друже?)) Совок наводнив всю Європу своїми "домами русского искусства" своїм балетом затрахав мозги, про своїх письменників надуває у вуха, про "загадочную русскую душу" - РФ також все це використовує)) Вони лізуть у всі спільноти де тільки можуть, хоть екологія хоть новітні технології у яких нічого не можуть))) Заводять зв'язки, створюють контакти, вербують, накоплюють компромат на людей - все це цілеспрямовано та на протязі вже 100 років))

А потім такий як ти пише свинокацапською і на питання "чому не державною" починає істерити що мова тут ні до чого. Так, мова ні до чого, пиши якою хочеш. Але не кацапською)) Бо через ту свиномову залазять у твою голову рашистські наративи. "НЕ все русские одинаковы, народ не виноват, это все верхушка/политики" і т.і.

В мене до 24 лютого українська мова навіть у розкладці не стояла, бо Пунто-світчер (автовибір розкладу) не вміє правильно перемикати, якщо більше двох мов. А мені треба було з англ. на російську для роботи автоматично перемикати. Але все - досить! цього російського лайна.
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31.12.2022 13:49 Відповісти
Мавзолейные Обезьяны 👹🦍 одинаковы везде к☕в Мире этом..где посрали СкреПОНОСом дрыснули...👺
Убогое дремучее быдло...,потому и нет ни СССР,ни СНГ ни Таможенного союза,ни Варшавского договора... потому что Лузеры из дяревни Простоквашино 🦍🦍встающие вечно с кален...🤣😝
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮
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31.12.2022 12:17 Відповісти
А ще не так давно йому аплодував увесь світ.
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31.12.2022 12:19 Відповісти
Поганому танцюристові, путін-ло між ногами заважає
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31.12.2022 12:23 Відповісти
в москву, нехай готується танцювати "лєбєдінає озеро" яке будуть скоро транслювати по всіх ТВ-каналах кацапії як в часи кончини кремлівських партвождів
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31.12.2022 12:24 Відповісти
https://t.me/mykolaivskaODA/3888
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31.12.2022 12:28 Відповісти
Доктор юридических наук,профессор,завю кафедрой из Путлербурга,Олег Гурьевич Каратаев ещё в 2014 году сказал коротко...
РюSSkoго народа давно нет,есть Сброд называющий себя рюZZkaязычным Насэлэнием..
Ютььюб в помощь..😝
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31.12.2022 12:29 Відповісти
полунин иди нах.. !
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31.12.2022 12:32 Відповісти
Вот и пусть трясёт своими яйцами по брусчатке где-нибудь у мавзолея.
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31.12.2022 12:42 Відповісти
Ахтунг Ахтунг.. сьогодні у концтаборі Мавзолей відбудеться свято та діскотека...краснопузі мавпи покажуть 🦍🦍🦍танок голої Дупи...👹🤣
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31.12.2022 12:43 Відповісти
Плохому танцору Путин мешает!
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31.12.2022 12:53 Відповісти
Психічних захворювань нема. Просто дурнувате.
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31.12.2022 13:03 Відповісти
Пусть разучивает танец маленьких лебедей из "Лебединого озера".
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31.12.2022 13:12 Відповісти
Получается что и с очень низким уровнем интеллекта (IQ) можно научиться танцевать?
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31.12.2022 13:13 Відповісти
Той випадок, коли гей ще і підарас.
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31.12.2022 13:57 Відповісти
"в атмосфері напруженості та загроз" не може дотримуватись "цінностей пацифізму та толерантності" - золоті слова
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31.12.2022 17:30 Відповісти
 
 