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ПВО (2487) Сумская область (2695) Шахед (561)

Над Сумщиной уничтожены 12 "Шахедов": повреждены дома, был пожар

Шахед над Сумщиною

Сегодня, 22 декабря 2024 года, в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области было сбито 12 вражеских БпЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

"С начала года наши зенитчики уничтожили 744 российских беспилотников, которые летели убивать украинцев, уничтожать наши города и села", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в Дубовязовской громаде в результате падения обломков БпЛА типа "Герань-2" (1 взрыв) произошло возгорание офисного помещения.

В Роменской громаде в результате падения обломков БпЛА типа "Герань-2" (2 взрыва) повреждены 4 частных дома и нежилое помещение.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение дня россияне били по Сумщине из артиллерии и минометов и атаковали дронами, поврежден дом.
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