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Бровары (333) Киевская область (3922) ГСЧС (4847) Шахед (561) Броварский район (2)

Последствия падения обломков "Шахеда" на многоэтажку в Броварах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 22 декабря, в 00:30 в результате попадания обломков БПЛА возникло возгорание кровли и лифтового помещения 25-этажного жилого дома в городе Бровары Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Спасатели проводили эвакуацию жильцов дома. Пожар ликвидирован на площади 30 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО работали на Киевщине по вражеским "шахедам"

Наслідки атаки Шахеда на Бровари 22 грудня
Наслідки атаки Шахеда на Бровари 22 грудня
Наслідки атаки Шахеда на Бровари 22 грудня
Наслідки атаки Шахеда на Бровари 22 грудня

По данным Нацполиции, на Киевщине повреждены две многоэтажки.

В одном из домов обломки упали на крышу, вызвав пожар в лифтовой шахте. Огонь оперативно ликвидировали спасатели, пострадавших нет. В другом здании повреждены окна и автомобиль.

На места событий были привлечены две следственно-оперативные группы, четыре наряда групп реагирования патрульной полиции Броварщины, а также взрывотехники полиции.

Бровари наслідки

Полицейские оказали помощь жителям и задокументировали очередное преступление государства-агрессора.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате падения обломков вражеского беспилотника на Киевщине произошло возгорание крыши многоэтажки, людей эвакуируют.
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Всім байдуже, всі пісяються від х''юсіка, хоча перемогу над Ф'юрі отримав не тільки він один..
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22.12.2024 10:54 Ответить
А ти від чого всираєшся?
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22.12.2024 11:17 Ответить
ти схоже в такій глибокій ухилянтській норі сидиш шо не всир.аєшся,не боїшся шахедів та орєшніков,ухилянт?
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22.12.2024 20:20 Ответить
О, ще один московсько-патріархатний глист виліз . Усік підтримує РПЦ. Московські попи відмовляються відспівувати полеглих воїнів ЗСУ.. Сри далі, смарагдове лайно, ти ж окрім різних сортів 'івна, по ходу ні в чому іншому не розбираєшся.
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22.12.2024 13:08 Ответить
Забий свій ******, коцап...
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22.12.2024 16:19 Ответить
 
 