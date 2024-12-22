Последствия падения обломков "Шахеда" на многоэтажку в Броварах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 22 декабря, в 00:30 в результате попадания обломков БПЛА возникло возгорание кровли и лифтового помещения 25-этажного жилого дома в городе Бровары Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Спасатели проводили эвакуацию жильцов дома. Пожар ликвидирован на площади 30 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

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По данным Нацполиции, на Киевщине повреждены две многоэтажки.

В одном из домов обломки упали на крышу, вызвав пожар в лифтовой шахте. Огонь оперативно ликвидировали спасатели, пострадавших нет. В другом здании повреждены окна и автомобиль.

На места событий были привлечены две следственно-оперативные группы, четыре наряда групп реагирования патрульной полиции Броварщины, а также взрывотехники полиции.

Полицейские оказали помощь жителям и задокументировали очередное преступление государства-агрессора.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате падения обломков вражеского беспилотника на Киевщине произошло возгорание крыши многоэтажки, людей эвакуируют.