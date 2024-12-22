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Волчанск (327) Харьковская область (200) Харьковский район (42) Чугуевский район (22) Казачья Лопань (9) война в Украине (1081)

В районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска бои, - ОТГ "Харьков"

Руїни Вовчанська

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, на Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска. Также российские оккупанты нанесли 13 ударов дронами-камикадзе и совершили 229 обстрелов позиций защитников Украины.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты атаковали наши позиции в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Потери войск РФ на Харьковском направлении

Потери врага за минувшие сутки составили 85 человек, из них безвозвратные - 39, санитарные - 46. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 14 единиц вооружения и военной техники.
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.12.2024 12:09 Ответить
Росіяни хочуть відтіснити ЗСУ від кордону з Бєлгородською областю та наблизитися до Харкова на відстань досяжності РСЗВ, https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-21-2024 повідомляє ISW.

Не дай боже знову прорвуться в Козачью... ми вже пережили цей жах в 22-му...
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22.12.2024 12:30 Ответить
 
 