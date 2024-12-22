В районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска бои, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, на Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска. Также российские оккупанты нанесли 13 ударов дронами-камикадзе и совершили 229 обстрелов позиций защитников Украины.
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Потери войск РФ на Харьковском направлении
Потери врага за минувшие сутки составили 85 человек, из них безвозвратные - 39, санитарные - 46. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 14 единиц вооружения и военной техники.
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Не дай боже знову прорвуться в Козачью... ми вже пережили цей жах в 22-му...