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Беларусь (7765) Шахед (561)

За сутки на территорию Беларуси залетело, по меньшей мере, 6 "шахедов", - "Беларускі Гаюн"

шахеди

Последние 24 часа зафиксировано не менее 6 заходов российских дронов-камикадзе типа "шахед" в Беларусь из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

Первый заход был в 14:23, когда один дрон залетел на Комарин и далее вышел на Припять. Дальнейшие заходы зафиксированы в: 15:05, 20:58, 01:03 (2 "шахеда") и 07:31.

Карта заходів шахедів до Білорусі 22 грудня

"Шахед", который залетел в 15:05 через Асаревичи, пролетел по югу Беларуси более 170 км и вышел обратно в Украину в районе Милошевичей (Лельчицкий р-н). Еще один дрон, который зашел в 20:58 через Комарин, также пошел на запад по границе, курсом на Ельск, где исчез с момента последней фиксации в 21:30.

Дежурная авиация ВВС РБ не поднималась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью на территорию Беларуси залетели не менее пяти "Шахедов", - "Белорусский Гаюн"
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Топ комментарии
+3
Ета брацкіє шахєди!
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22.12.2024 12:11
+2
І скільки об'єктів ворожої білорусіі було цими шахедами знищено?
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22.12.2024 12:14
+2
Ось тому вони і посилають їх за бояришником
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22.12.2024 12:35
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Ета брацкіє шахєди!
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22.12.2024 12:11 Ответить
А нам-то це до чого? Хай у "гаюнів" голова болить...
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22.12.2024 12:12 Ответить
Ось тому вони і посилають їх за бояришником
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22.12.2024 12:35 Ответить
І скільки об'єктів ворожої білорусіі було цими шахедами знищено?
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22.12.2024 12:14 Ответить
Скільки бульбашив здохло?!!!
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22.12.2024 12:16 Ответить
Шахеди заходять для дозаправки пальним в повітрі...
І летять далі по маршруту!
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22.12.2024 12:19 Ответить
Чем больше их туда залетит, тем лучше, пора бы поджарить и картофельного диктатора, это такая же недострана, как и быдлостан.
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22.12.2024 12:22 Ответить
І скільки бульбофюрер збив? Грозився все збивати
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22.12.2024 12:45 Ответить
рф заборонила збивати. Вони над бєларусієй ловлять справжній сигнал GPS і знову беруть курс на запрограмовану ціль на нашій теріторії. Потім процес може повторитись.
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22.12.2024 13:03 Ответить
З Бульбонії заходять шахеди в Україну?!
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22.12.2024 13:02 Ответить
коли "заблукавші" ловлять справжній сигна GPS над бєлорусієй, то звісно знов беруть курс на запрограмовану ціль. Так може повторюватись допоки не закінчиться паливо.
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22.12.2024 13:07 Ответить
Постійно залітають і ще нікуди не в&бали
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22.12.2024 13:34 Ответить
 
 