За сутки на территорию Беларуси залетело, по меньшей мере, 6 "шахедов", - "Беларускі Гаюн"
Последние 24 часа зафиксировано не менее 6 заходов российских дронов-камикадзе типа "шахед" в Беларусь из Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".
Первый заход был в 14:23, когда один дрон залетел на Комарин и далее вышел на Припять. Дальнейшие заходы зафиксированы в: 15:05, 20:58, 01:03 (2 "шахеда") и 07:31.
"Шахед", который залетел в 15:05 через Асаревичи, пролетел по югу Беларуси более 170 км и вышел обратно в Украину в районе Милошевичей (Лельчицкий р-н). Еще один дрон, который зашел в 20:58 через Комарин, также пошел на запад по границе, курсом на Ельск, где исчез с момента последней фиксации в 21:30.
Дежурная авиация ВВС РБ не поднималась.
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