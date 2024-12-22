Малюська о хакерской атаке РФ: Большинство взломанных реестров и так были в свободном доступе. Впрочем, один был закрыт

Значительная часть информации из государственных реестров, атакованных российскими хакерами, находилась в свободном доступе. Впрочем, врагу удалось уничтожить один из самых закрытых реестров - Государственный реестр актов гражданского состояния.

Об этом заявил бывший министр юстиции Денис Малюська в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

В реестре актов гражданского состояния хранятся информация, например, о рождении или браке - в ней, "казалось бы, никакой тайны нет", - говорит Малюська. Однако там также есть и закрытые данные, касающиеся тайны усыновления.

По словам экс-министра, российские хакеры изменили свое поведение, фокусируясь не только на краже информации, но и на ее уничтожении. Однако у Министерства юстиции, мол, есть много копий реестров, поэтому их восстановят.

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Кибератака РФ

19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.

В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.