РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12845 посетителей онлайн
Новости
4 737 42
реестр (305) хакер (1171) Малюська Денис (322) кибератака (154)

Малюська о хакерской атаке РФ: Большинство взломанных реестров и так были в свободном доступе. Впрочем, один был закрыт

Хакерська атака

Значительная часть информации из государственных реестров, атакованных российскими хакерами, находилась в свободном доступе. Впрочем, врагу удалось уничтожить один из самых закрытых реестров - Государственный реестр актов гражданского состояния.

Об этом заявил бывший министр юстиции Денис Малюська в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

В реестре актов гражданского состояния хранятся информация, например, о рождении или браке - в ней, "казалось бы, никакой тайны нет", - говорит Малюська. Однако там также есть и закрытые данные, касающиеся тайны усыновления.

По словам экс-министра, российские хакеры изменили свое поведение, фокусируясь не только на краже информации, но и на ее уничтожении. Однако у Министерства юстиции, мол, есть много копий реестров, поэтому их восстановят.

Читайте также: Кибератака на госреестры: Минюст создал временные электронные адреса для обращений

Кибератака РФ

19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.

В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Идет война, а реестры (информация) в свободном допуске.
Все по зеленому...
Зато данные по судьям и прокурорам засекречены.
показать весь комментарий
22.12.2024 12:23
+16
Бородач:
Знаєте чим відрізняється московія від України?
В московії є бази реєстрів українських сервісів, а в Україні нема!
показать весь комментарий
22.12.2024 12:25
+14
Малюсько тупо бреше
показать весь комментарий
22.12.2024 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.12.2024 12:22 Ответить
Рано чи пізно всі дані будуть зламані і доступні - потрібно думати як із цим жити....
показать весь комментарий
22.12.2024 12:23 Ответить
вы не учитываете последствий от этих реестров,когда запись в реестре выше чем вытяг из него

кто сказал что из реестра можно только взять??а как же к примеру такие действия как изменить,внести,дублировать???последствия потеря,суд по праву сильного.......
показать весь комментарий
22.12.2024 12:36 Ответить
Ну так ми ж і не знаємо, звідки що і як вони відновлюють, може просто сліди замітають, мародерять, рейдерствують чи що взагалі там роблять. Може ніякої атаки не було, а була експропріація?
Хведоріва на мило.. на дустове! Сторож який сказав що замки - це перебільшення ризиків є агентом, а не дибілом.
показать весь комментарий
22.12.2024 14:48 Ответить
зараз під час цього шухеру ,чудова можливість перевести все непосильно нажите на підставних,після якщо хозяївам світить конфіскація виникає 100500% гарантія відсутності довести хто дійсно хозяїн,та і ніяких свідків,трат і податків-геніально і просто
показать весь комментарий
22.12.2024 15:11 Ответить
Малюсько тупо бреше
показать весь комментарий
22.12.2024 12:23 Ответить
а хто з зелених не бреше?
показать весь комментарий
22.12.2024 13:20 Ответить
Ну.... Плять...
показать весь комментарий
22.12.2024 13:25 Ответить
І Стефанішина бреше.
показать весь комментарий
22.12.2024 13:44 Ответить
Идет война, а реестры (информация) в свободном допуске.
Все по зеленому...
Зато данные по судьям и прокурорам засекречены.
показать весь комментарий
22.12.2024 12:23 Ответить
Ну так, їхня липова інвалідність під загрозою розкриття. Аларм!
показать весь комментарий
22.12.2024 13:45 Ответить
Бородач:
Знаєте чим відрізняється московія від України?
В московії є бази реєстрів українських сервісів, а в Україні нема!
показать весь комментарий
22.12.2024 12:25 Ответить
гарна маніпуляція словами, лиш би щось сказати 'розумне' пропіаритися, що знищення то не є витік)))))які вони недолугі
показать весь комментарий
22.12.2024 12:28 Ответить
незабаром і закритий буде викладений для вільного доступу.
показать весь комментарий
22.12.2024 12:30 Ответить
Малюська ще недовгий час тому був міністром і керував тими реєстрами, в тому числі їх безпекою. Велика частина вини за цей провал лежить саме на ньому.
показать весь комментарий
22.12.2024 12:31 Ответить
Коли в мінюст прийшов малюська,десь за півроку реєстр юросіб змінив зовнішній вигляд і функціонал на якесь застаріле і незручне гівно мамонта. Чому?Бо в середині 2000х якісь поци розробляли цей портал, їх роботу не прийняли і не оплатили, в роботу пустили інший проект. Але люди занесли в 2019 грошей і через 10 років їх роботу оплатили і пустили на зміну нормальному функціоналу. Портал з параметрами 2009 року в 2019. Це до питання як змогли поламати реєстри
показать весь комментарий
22.12.2024 12:35 Ответить
Тому відсрочку вже неможливо, мабуть, буде оформити. Бо знищили дані про шлюби, дітей, та інші родинні зв'язки.
показать весь комментарий
22.12.2024 12:33 Ответить
Все хорошо, прекрасная маркиза!
Все хорошо, все хорошо...
показать весь комментарий
22.12.2024 12:35 Ответить
а для чого то все потрібно було, яка потреба така в діджіталізації в недорозвинутому суспільстві де освіта в занепаді разом з наукою вже років з 25?
є тому якесь пояснення у панів ще від кучми?
показать весь комментарий
22.12.2024 12:35 Ответить
как раз и сиграли на ограничености,незнании,не возможности предугадать последствия....бти,нотариусы,архивы были хоть какие то остатки контроля тайны личной информации ,теперь даже крайних не найти
показать весь комментарий
22.12.2024 12:42 Ответить
Рубрика знамениті цитати менеджерів Зе-шобли.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може"
показать весь комментарий
22.12.2024 12:36 Ответить
Мабуть тому в Україні працюють одинадцять! державних шарашок, котрі займаються кібербезпекою.
показать весь комментарий
22.12.2024 13:48 Ответить
ні чого страшного , тільки стерли , шоб download треба час , і є резервні копії
показать весь комментарий
22.12.2024 12:39 Ответить
Аби не довлеось, щоб зробити download з копії, звертатись до цих хакерів.
показать весь комментарий
22.12.2024 12:41 Ответить
копії лежать в ящиках і не підключені
показать весь комментарий
22.12.2024 12:42 Ответить
что значит не понимать как все работает
показать весь комментарий
22.12.2024 12:47 Ответить
Копії не зовсім актуальні. Треба буде провести звірку по всім останнім операціям
показать весь комментарий
22.12.2024 12:53 Ответить
ДІЯ і Банки працюють , шо ще нада
показать весь комментарий
22.12.2024 12:40 Ответить
Для чого зломувати те до чого є вільний доступ? Чергова локшина зеленому лохторату.
показать весь комментарий
22.12.2024 12:40 Ответить
Бо відсрочку вже неможливо, мабуть, буде оформити. Бо знищили? дані про шлюби, дітей, та інші родинні зв'язки.
показать весь комментарий
22.12.2024 12:46 Ответить
Не перебільшуй. Класичний зебіл не здатен розуміти причинно-наслідкові звязки
показать весь комментарий
22.12.2024 13:02 Ответить
все зеленые - гнилые долбоё бы
показать весь комментарий
22.12.2024 12:55 Ответить
Ведь кражи не будет. Все уже украдено до вас
показать весь комментарий
22.12.2024 12:58 Ответить
Зеленые инфу о себе (депутаты, министры, судьи, прокуроры) засекретили.
А нам - ничего не обещали.
показать весь комментарий
22.12.2024 13:04 Ответить
Та реально, не нервуйтеся. ;ДІЯ; є клоном ;Госуслуг; і вся інфа давно в кацапів. Так само як і буцім-то дитя Зеленського -е-гривня є кацапською програмою ;цифровой рубль;.
показать весь комментарий
22.12.2024 13:24 Ответить
Схоже, що після цієї кібердиверсії рашистських хакерів електронні дані державних реєстрів є дискредитованими і не можуть використовуватись у цивільних правовідносинах, зокрема при вчиненні правочинів чи для захисту речових прав на нерухоме майно.
Відновлення даних, як вбачається, може бути здійснене держреєстраторами/нотаріусами лише на підставі оригналів документів на паперових носіях, які громадяни мали би занести в ЦНАПи/рєстраційні чи нотаріальні контори щоби не втратити свої права і власність.

Довідково (фрагмент повідомлення ЗМІ):
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c7ve1298ndgo?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_link_type=web_link&at_format=link&at_campaign=Social_Flow&at_link_origin=BBC_ua&at_link_id=7E10C0DE-BEA4-11EF-9BD8-************&at_campaign_type=owned&at_ptr_name=twitter&at_medium=social&at_bbc_team=editorial @ "Хто здійснив хакерську атаку?
Відповідальність за атаку одразу взяла на себе група російських хакерів XakNet Team. Вони опублікували повідомлення у телеграмі, в якому стверджують, що викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема ті, які зберігалися в Польщі.
Вони розповіли, що атакували сервіси державного підприємства "Національні інформаційні системи". А потім в результаті атаки на "НАІС" вийшли в інфраструктуру з даними міністерства юстиції України..."
показать весь комментарий
22.12.2024 17:48 Ответить
А где была служба киберзащиты, видя что атакуются сервера "Національні інформаційні системи", а потом атака переходит на инфраструктуру с данными министерства юстиции Украины?
Гуляли в Буковели?
показать весь комментарий
23.12.2024 10:53 Ответить
А может с реестрами все "проще"?
Войну заморозят, буду выборы и в Раду и в президенты.
Зеленые пойдут на выборы и там, и там.
А чтобы на них не было компромата по покупкам, недвижимости и прочее, реестры вдруг упали.
В тоже время реестры должников (нас) почему то целые и никто их не трогал, хотя хранились в одном и том же месте.
показать весь комментарий
23.12.2024 10:49 Ответить
И это мы еще хотим переходить на электронные деньги, чтобы хакерская группа, допустим из россии за одну ночь все население Украины сделало нищими?
Забыли, как в 2022 году хакеры положили серверы Привабанка и все мы несколько дней с наличкой ходили в магазины за покупками?
показать весь комментарий
23.12.2024 10:58 Ответить
 
 