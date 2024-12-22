Малюська о хакерской атаке РФ: Большинство взломанных реестров и так были в свободном доступе. Впрочем, один был закрыт
Значительная часть информации из государственных реестров, атакованных российскими хакерами, находилась в свободном доступе. Впрочем, врагу удалось уничтожить один из самых закрытых реестров - Государственный реестр актов гражданского состояния.
Об этом заявил бывший министр юстиции Денис Малюська в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
В реестре актов гражданского состояния хранятся информация, например, о рождении или браке - в ней, "казалось бы, никакой тайны нет", - говорит Малюська. Однако там также есть и закрытые данные, касающиеся тайны усыновления.
По словам экс-министра, российские хакеры изменили свое поведение, фокусируясь не только на краже информации, но и на ее уничтожении. Однако у Министерства юстиции, мол, есть много копий реестров, поэтому их восстановят.
Кибератака РФ
19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.
В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.
Пожалуйста, подождите...
кто сказал что из реестра можно только взять??а как же к примеру такие действия как изменить,внести,дублировать???последствия потеря,суд по праву сильного.......
Хведоріва на мило.. на дустове! Сторож який сказав що замки - це перебільшення ризиків є агентом, а не дибілом.
Все по зеленому...
Зато данные по судьям и прокурорам засекречены.
Знаєте чим відрізняється московія від України?
В московії є бази реєстрів українських сервісів, а в Україні нема!
Все хорошо, все хорошо...
є тому якесь пояснення у панів ще від кучми?
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може"
А нам - ничего не обещали.
Відновлення даних, як вбачається, може бути здійснене держреєстраторами/нотаріусами лише на підставі оригналів документів на паперових носіях, які громадяни мали би занести в ЦНАПи/рєстраційні чи нотаріальні контори щоби не втратити свої права і власність.
Довідково (фрагмент повідомлення ЗМІ):
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c7ve1298ndgo?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_link_type=web_link&at_format=link&at_campaign=Social_Flow&at_link_origin=BBC_ua&at_link_id=7E10C0DE-BEA4-11EF-9BD8-************&at_campaign_type=owned&at_ptr_name=twitter&at_medium=social&at_bbc_team=editorial @ "Хто здійснив хакерську атаку?
Відповідальність за атаку одразу взяла на себе група російських хакерів XakNet Team. Вони опублікували повідомлення у телеграмі, в якому стверджують, що викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема ті, які зберігалися в Польщі.
Вони розповіли, що атакували сервіси державного підприємства "Національні інформаційні системи". А потім в результаті атаки на "НАІС" вийшли в інфраструктуру з даними міністерства юстиції України..."
Гуляли в Буковели?
Войну заморозят, буду выборы и в Раду и в президенты.
Зеленые пойдут на выборы и там, и там.
А чтобы на них не было компромата по покупкам, недвижимости и прочее, реестры вдруг упали.
В тоже время реестры должников (нас) почему то целые и никто их не трогал, хотя хранились в одном и том же месте.
Забыли, как в 2022 году хакеры положили серверы Привабанка и все мы несколько дней с наличкой ходили в магазины за покупками?