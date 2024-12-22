Враг ударил дроном по Купянску: ранен мужчина, у него ампутация

Сегодня, 22 декабря 2024 года, оккупанты ударили вражеским дроном с боеприпасом по гражданскому населению города Купянск на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, гражданский 56-летний мужчина, который шел по улице, получил ранения конечностей. Ранения привели к ампутации.

На месте работают правоохранители и фиксируют очередной террористический акт оккупантов.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, россияне нанесли удар по жилому сектору Купянска: один человек погиб, еще один - ранен.