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обстрел (25755) ранение (3357) дроны (3556) Купянск (542) Харьковская область (200)

Враг ударил дроном по Купянску: ранен мужчина, у него ампутация

Рашисти обстріляли Куп’янськ

Сегодня, 22 декабря 2024 года, оккупанты ударили вражеским дроном с боеприпасом по гражданскому населению города Купянск на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, гражданский 56-летний мужчина, который шел по улице, получил ранения конечностей. Ранения привели к ампутации.

На месте работают правоохранители и фиксируют очередной террористический акт оккупантов.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, россияне нанесли удар по жилому сектору Купянска: один человек погиб, еще один - ранен.
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