Россияне нанесли удар по жилому сектору Купянска: один мужчина погиб, еще один - ранен

Российские войска нанесли удар по городу Купянск в Харьковской области. Один человек погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по городу Купянск. Один гражданский мужчина погиб, еще один - госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Данные лиц устанавливаются", - написал он.

Как отмечается, армия рф ударила по жилому сектору, повреждены жилые дома.

На месте работают экстренные службы.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: рашисты применили артиллерию, КАБы. Получила ранения гражданская женщина. ФОТОрепортаж

Напомним, недавно командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко заявлял, что враг поставил цель до Нового года зайти в Купянск-Узловой и в Купянск Харьковской области.