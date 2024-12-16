Россияне нанесли удар по жилому сектору Купянска: один мужчина погиб, еще один - ранен
Российские войска нанесли удар по городу Купянск в Харьковской области. Один человек погиб.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты ударили по городу Купянск. Один гражданский мужчина погиб, еще один - госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Данные лиц устанавливаются", - написал он.
Как отмечается, армия рф ударила по жилому сектору, повреждены жилые дома.
На месте работают экстренные службы.
Напомним, недавно командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко заявлял, что враг поставил цель до Нового года зайти в Купянск-Узловой и в Купянск Харьковской области.
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Вампіри червоне вживають вино
Із чаш - є гидкеє їм біле -
На згадку, як тепле лилося питво
Із вен через рота до тіла,
Коли, прикидаючись ницо людьми,
Йшли в формі, жадаючі, злючі,
І кров, наче воду, в убитих пили
Під Сумами, в Бикові, Бучі.
Як вчили зелених російських хлоп'ят:
"Ва всьом вінавати піндоси"
І гнали безвусих у пекло солдат
Із криком: "Атставіть вапроси!"
Вампіри читають книжки про війну,
Про Сталіна дивляться фільми,
Знімають протези і помисли жнуть
Криваві, масні й божевільні.
Задумливий в чат заповзає вампір,
І пальці по «клаві» безсилі
Стучать: "Ми не звірі. Ми топим за мир,
За мир із позиції сили."