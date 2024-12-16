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Синегубов (554) Купянск (542) Харьковская область (209) Купянский район (28) Купянск (16)

Россияне нанесли удар по жилому сектору Купянска: один мужчина погиб, еще один - ранен

Баргилевич про ситуацію поблизу Куп’янська

Российские войска нанесли удар по городу Купянск в Харьковской области. Один человек погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по городу Купянск. Один гражданский мужчина погиб, еще один - госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Данные лиц устанавливаются", - написал он.

Как отмечается, армия рф ударила по жилому сектору, повреждены жилые дома.

На месте работают экстренные службы.

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Напомним, недавно командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко заявлял, что враг поставил цель до Нового года зайти в Купянск-Узловой и в Купянск Харьковской области.
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І кров, наче воду, в убитих пили

Під Сумами, в Бикові, Бучі.

Як вчили зелених російських хлоп'ят:

"Ва всьом вінавати піндоси"

І гнали безвусих у пекло солдат

Із криком: "Атставіть вапроси!"

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Задумливий в чат заповзає вампір,

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16.12.2024 21:17 Ответить
 
 