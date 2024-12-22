ПВО работает по вражеским БпЛА на Киевщине

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Киевщине зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работают силы ПВО.



"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - призвали в ОВА.

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Напомним, сегодня, 22 декабря, в 00:30 в результате попадания обломков БПЛА возникло возгорание кровли и лифтового помещения 25-этажного жилого дома в городе Бровары Киевской области.