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Россия представляет прямую угрозу европейской безопасности, - Каллас

Каллас про загрозу що становить Росія

Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что угроза безопасности Европе поступает со стороны России из-за миграции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.

"Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы, но безопасность состоит из многих различных элементов, которые отличаются на востоке, юге, севере и западе.

Мы видим различные гибридные угрозы по всей Европе, такие как саботаж, кибератаки, опасный теневой флот, помехи в работе GPS и повреждения кабелей", - подчеркнула Каллас.

Напомним, министр обороны Борис Писториус не исключает, что Россия уже через несколько лет может атаковать территорию НАТО.

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там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!

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22.12.2024 13:56 Ответить
Есть верное средство. Предлагаю собрать заседание ООН.
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22.12.2024 14:24 Ответить
Похоже на то, что человечество до сих пор так и не осознало, какую опасность несёт ему плешивый параноик, со свей озверевшей ордой.

Неужели только ядерная бомба сможет их разбудить?

Так тогда уже не будет смысла просыпаться, лучше умереть во сне.

Болтают о какой-то угрозе, если эти уроды прямо угрожают ядерным оружием, что вам ещё нужно, чтобы вы очнулись?
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22.12.2024 14:29 Ответить
Це ви кому претензії? Наберіть в Wiki "Кая Каллас", почитайте про неї, її батьків, а потім трохи подумайте, кому треба "просыпаться". Коли ви прокинулись від радянської сплячки, коли ви, сподіваюсь, почали розуміти що таке свобода, незалежність, і що Рейган правильно охрестив "імперією зла", де ви, гадаю, в ті часи навряд чи могли отак вільно публічно "обурюватися"?
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22.12.2024 14:55 Ответить
 
 