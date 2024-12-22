Россия представляет прямую угрозу европейской безопасности, - Каллас

Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что угроза безопасности Европе поступает со стороны России из-за миграции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.

"Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы, но безопасность состоит из многих различных элементов, которые отличаются на востоке, юге, севере и западе.

Мы видим различные гибридные угрозы по всей Европе, такие как саботаж, кибератаки, опасный теневой флот, помехи в работе GPS и повреждения кабелей", - подчеркнула Каллас.

Напомним, министр обороны Борис Писториус не исключает, что Россия уже через несколько лет может атаковать территорию НАТО.

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