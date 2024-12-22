Есть сотни направлений отношений, в которых нам нужен реальный, конкретный, ощутимый результат, - Зеленский о приоритетах работы дипломатов
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и работниц украинской дипломатии с профессиональным днем и назвал основные приоритеты и ориентиры работы дипломатии в следующем году.
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"В мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины нужен реальный, конкретный, ощутимый результат. И именно это - работа наших дипломатов. Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми и быть понятными - так, чтобы Украина имела необходимое.
Спасибо всем тем, кто работает именно так - кто работает не просто на усталость в конце рабочего дня или на благодарность непосредственного руководителя, не с 9 до 18 часов, а на результат для Украины", - отмечает Зеленский.
Он также подчеркнул, что быть послом Украины, быть украинским дипломатом - это быть человеком, который может ответить абсолютно конкретно на вопрос, что именно было ими сделано для приближения мира, для защиты интересов Украины и украинцев.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский уволил постпреда при ООН Кислицу и послов Украины в ряде стран.
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Це він на ось це натякає:
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку"???
Хочеться знати - кому це "нам" ? Судячи з судомних рухів зелених паскуд - коли Зеленський каже НАМ - то це зовсім не про Україну.
Вот себе и задай такой вопрос, зеленвя шмаркля!!!
Що ти і твоя "дрімтім" робили ці 5 років ?
Тоді хоч не признавайся в своїй бездіяльності.