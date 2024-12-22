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Зеленский (19024) посол (1766) дипломаты (629)

Есть сотни направлений отношений, в которых нам нужен реальный, конкретный, ощутимый результат, - Зеленский о приоритетах работы дипломатов

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и работниц украинской дипломатии с профессиональным днем и назвал основные приоритеты и ориентиры работы дипломатии в следующем году.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины нужен реальный, конкретный, ощутимый результат. И именно это - работа наших дипломатов. Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми и быть понятными - так, чтобы Украина имела необходимое.

Спасибо всем тем, кто работает именно так - кто работает не просто на усталость в конце рабочего дня или на благодарность непосредственного руководителя, не с 9 до 18 часов, а на результат для Украины", - отмечает Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил послом Украины в Венгрии военного Федора Шандора, который читал лекции своим студентам из окопов.

Он также подчеркнул, что быть послом Украины, быть украинским дипломатом - это быть человеком, который может ответить абсолютно конкретно на вопрос, что именно было ими сделано для приближения мира, для защиты интересов Украины и украинцев.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский уволил постпреда при ООН Кислицу и послов Украины в ряде стран.
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Топ комментарии
+8
Поназначав сексологинь та експоокурорів і про якийсь результат патякає
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22.12.2024 13:51
+5
Три роки ти дупу чухав
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22.12.2024 13:52
+4
зелена дипломатія. квартал червоних ліхтарів.
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22.12.2024 14:03
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Поназначав сексологинь та експоокурорів і про якийсь результат патякає
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22.12.2024 13:51 Ответить
Три роки ти дупу чухав
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22.12.2024 13:52 Ответить
зелена дипломатія. квартал червоних ліхтарів.
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22.12.2024 14:03 Ответить
Потужний!
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22.12.2024 14:07 Ответить
Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути у спілкуванні з усіма потрібними для України людьми й бути зрозумілими - так, щоб Україна мала необхідне. З 2019."зе" понаставляв і понапризнчував тих людей,котрі спілкуються з потрібними людьми ,лише для того,щоб Україна не мала потрібного і в достатній кількості...
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22.12.2024 14:12 Ответить
Ви й справді вважаєте, що хрипата нікчема когось призначає? Та воно тільки хрестик ставить у тому місці, де йому начальник покаже. Та зачитує з монітора суфлера слова і фрази, вміст і значення яких воно не розуміє.
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22.12.2024 20:11 Ответить
коли на сотнях апрямків поставлені агрохламідії, умєрови, шмиргалі, смітаніни-результати будуть тільки для хйла.
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22.12.2024 14:16 Ответить
Є сотні напрямків відносин, у яких нам потрібен реальний, конкретний, відчутний результат...
Це він на ось це натякає:
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку"???
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22.12.2024 14:32 Ответить
Це диверсія (жанглює псевдопослами), гірша за зняття генералів і самого Залужного.
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22.12.2024 14:32 Ответить
"...нам потрібен реальний, конкретний, відчутний результат..."

Хочеться знати - кому це "нам" ? Судячи з судомних рухів зелених паскуд - коли Зеленський каже НАМ - то це зовсім не про Україну.
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22.12.2024 14:36 Ответить
"Он также подчеркнул, что быть послом Украины, быть украинским дипломатом - это быть человеком, который может ответить абсолютно конкретно на вопрос, что именно было ими сделано для приближения мира, для защиты интересов Украины и украинцев."

Вот себе и задай такой вопрос, зеленвя шмаркля!!!
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22.12.2024 14:41 Ответить
"Все мне улыбаются, но никто не даёт... ."
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22.12.2024 14:51 Ответить
Реальних , професійних дипломатів звільнив як прийшов до влади , а зараз хоче результат .
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22.12.2024 17:38 Ответить
Особливо ... потужний прорив був у Болгарії. Бо НАДпотужну шмару закинули ... на прорив. Весь час він намагається зіграти роль розумника, а виходить насправді повний БОВДУР та ще й ідіот. Бо не треба лізти туди, де ти НІ БЕЛЬМЕСА.
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22.12.2024 18:17 Ответить
Після 5 років керування він каже що є СОТНІ напрямків...
Що ти і твоя "дрімтім" робили ці 5 років ?
Тоді хоч не признавайся в своїй бездіяльності.
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22.12.2024 21:53 Ответить
 
 