Нельзя предусмотреть поведение Трампа, поэтому ЕС должен увеличить финансовую помощь Украине, - премьер-министр Финляндии Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил необходимость поддержки Украины, углубления оборонного сотрудничества и обеспечения постоянного финансирования обороны среди стран ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle.
"Из-за непредсказуемости политики США под руководством Дональда Трампа, Европе необходимо увеличить финансирование для Украины", - подчеркнул Орпо.
Он добавил, что Финляндия имеет 1340 километров границы с Россией, которая, по его словам, важна как внешняя граница ЕС и НАТО, и "эта граница длиннее, чем расстояние от Брюсселя до Рима".
"Нам нужно увеличить расходы. Подобные обсуждения сейчас ведутся и в НАТО. Это огромный вызов, но мы должны найти решение до следующей весны", - заявил Орпо.
Напомним, высокая представительница ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что угроза безопасности Европе поступает со стороны России из-за миграции.
Пожалуйста, подождите...
Драаасьте. Приїхали. На чолі найпотужнішої ядерної держави стоїть людина, поведінку якої неможливо передбачити - ніби дитинка, яка грається у політику, як в монопольку?
Все що потрібно - "виключити з голови дурачка" - це не наша війна і ми тут ніпричому.
А у відповідь: "ти якийсь Трамп непередбачуваний"
По этому он продаст Украину за большие деньги.
Его сынок уже готовит тару.
Чому ж?
А от я вірю, що Трумп раптом візьме та продемонструє таку державницьку мудрість, яка лишиться сяючим дороговказом у віках!