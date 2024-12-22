РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12957 посетителей онлайн
Новости
934 13
Украина (44294) Трамп (3977) Орпо Петтери (22)

Нельзя предусмотреть поведение Трампа, поэтому ЕС должен увеличить финансовую помощь Украине, - премьер-министр Финляндии Орпо

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо про Трампа та допомогу Україні

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил необходимость поддержки Украины, углубления оборонного сотрудничества и обеспечения постоянного финансирования обороны среди стран ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle.

"Из-за непредсказуемости политики США под руководством Дональда Трампа, Европе необходимо увеличить финансирование для Украины", - подчеркнул Орпо.

Он добавил, что Финляндия имеет 1340 километров границы с Россией, которая, по его словам, важна как внешняя граница ЕС и НАТО, и "эта граница длиннее, чем расстояние от Брюсселя до Рима".

"Нам нужно увеличить расходы. Подобные обсуждения сейчас ведутся и в НАТО. Это огромный вызов, но мы должны найти решение до следующей весны", - заявил Орпо.

Напомним, высокая представительница ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что угроза безопасности Европе поступает со стороны России из-за миграции.

Читайте также: Граница с Россией останется закрытой на неопределенный срок, - премьер Финляндии Орпо
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Американці з перевагою в 1 млн голосів вибрали придурка, і Європа,Україна, параша , та й весь світ чекає, яка моча стукне йому в голову.
показать весь комментарий
22.12.2024 14:28
+3
"....Не можна передбачити поведінку Трампа..."

Драаасьте. Приїхали. На чолі найпотужнішої ядерної держави стоїть людина, поведінку якої неможливо передбачити - ніби дитинка, яка грається у політику, як в монопольку?
показать весь комментарий
22.12.2024 14:24
+3
По-моему, все заявления об усилении поддержки и оказанию дополнительной помощи Украине, сегодня просто вошли в тренд, чем больше говорят, тем меньше помогают.
показать весь комментарий
22.12.2024 14:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"....Не можна передбачити поведінку Трампа..."

Драаасьте. Приїхали. На чолі найпотужнішої ядерної держави стоїть людина, поведінку якої неможливо передбачити - ніби дитинка, яка грається у політику, як в монопольку?
показать весь комментарий
22.12.2024 14:24 Ответить
Американці з перевагою в 1 млн голосів вибрали придурка, і Європа,Україна, параша , та й весь світ чекає, яка моча стукне йому в голову.
показать весь комментарий
22.12.2024 14:28 Ответить
Фінансову підтримку треба було збільшувати раніше. Тепер пізно. Тепер вам самим треба включатися у війну своїми власними військами. Краще на українській території. Щоб потім ваші міста не стирали кабами
показать весь комментарий
22.12.2024 14:30 Ответить
Зовсім не пізно - і НІКОЛИ не буде пізно поки Україна воює.
Все що потрібно - "виключити з голови дурачка" - це не наша війна і ми тут ніпричому.
показать весь комментарий
22.12.2024 14:33 Ответить
Трамп сказав: "біля ваших осель бродить скажений вовк - збільшуйте військові бюджети!"
А у відповідь: "ти якийсь Трамп непередбачуваний"
показать весь комментарий
22.12.2024 14:31 Ответить
По-моему, все заявления об усилении поддержки и оказанию дополнительной помощи Украине, сегодня просто вошли в тренд, чем больше говорят, тем меньше помогают.
показать весь комментарий
22.12.2024 14:31 Ответить
ЄС має жорсткіше контролювати виділені гроші корупціонерам України !
показать весь комментарий
22.12.2024 14:35 Ответить
У Фінляндії теж скоро вибори?
показать весь комментарий
22.12.2024 14:36 Ответить
поведінку ******** передбачити неможливо.
показать весь комментарий
22.12.2024 15:14 Ответить
Трамп бизнесмен -- главное получить прибыль.
По этому он продаст Украину за большие деньги.
Его сынок уже готовит тару.
показать весь комментарий
22.12.2024 15:52 Ответить
Это верно, предвидеть действия параноика невозможно, одна надежда, что американский параноик свернёт шею кремлёвскому параноику.
показать весь комментарий
22.12.2024 17:08 Ответить
Не можна передбачити поведінку Трампа

Чому ж?
А от я вірю, що Трумп раптом візьме та продемонструє таку державницьку мудрість, яка лишиться сяючим дороговказом у віках!
показать весь комментарий
22.12.2024 17:20 Ответить
У Дональда Маска шас в корифанах записані Ліпениха, Зара з АДН (про двох мальчіков х....давно відомо) їм Маск обіцяв фінансову допомогу в законний спосіб. Тому Дональд буде чекати приходу путінферштейн у всіх країнах. х....ведь хороший парень для Дональда Маска.
показать весь комментарий
22.12.2024 19:51 Ответить
 
 