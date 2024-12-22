Нельзя предусмотреть поведение Трампа, поэтому ЕС должен увеличить финансовую помощь Украине, - премьер-министр Финляндии Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил необходимость поддержки Украины, углубления оборонного сотрудничества и обеспечения постоянного финансирования обороны среди стран ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle.

"Из-за непредсказуемости политики США под руководством Дональда Трампа, Европе необходимо увеличить финансирование для Украины", - подчеркнул Орпо.

Он добавил, что Финляндия имеет 1340 километров границы с Россией, которая, по его словам, важна как внешняя граница ЕС и НАТО, и "эта граница длиннее, чем расстояние от Брюсселя до Рима".

"Нам нужно увеличить расходы. Подобные обсуждения сейчас ведутся и в НАТО. Это огромный вызов, но мы должны найти решение до следующей весны", - заявил Орпо.

Напомним, высокая представительница ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что угроза безопасности Европе поступает со стороны России из-за миграции.

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