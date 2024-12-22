Путин пригрозил "значительно большими разрушениями" за атаку дронов на Казань

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил ответом за атаку дронов на Казань, заявив, что тот, кто это сделал, "столкнется со значительно большими разрушениями и еще пожалеет".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом Путин заявил комментируя атаку на Казань.

"Кто бы и как бы ни пытался у нас что-то разрушить, он столкнется со значительно большими разрушениями у себя за это и еще пожалеет о том, что пытается сделать у нас в стране", - заявил диктатор.

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Напомним, ранее сообщалось, что утром 21 декабря 2024 года Казань (Татарстан, РФ) атаковали дроны. Отмечалось, что всего зафиксировано 8 прилетов, из них один на промпредприятие, один над рекой, 6 - на жилой массив.