Путин пригрозил "значительно большими разрушениями" за атаку дронов на Казань
Российский диктатор Владимир Путин пригрозил ответом за атаку дронов на Казань, заявив, что тот, кто это сделал, "столкнется со значительно большими разрушениями и еще пожалеет".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом Путин заявил комментируя атаку на Казань.
"Кто бы и как бы ни пытался у нас что-то разрушить, он столкнется со значительно большими разрушениями у себя за это и еще пожалеет о том, что пытается сделать у нас в стране", - заявил диктатор.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 21 декабря 2024 года Казань (Татарстан, РФ) атаковали дроны. Отмечалось, что всего зафиксировано 8 прилетов, из них один на промпредприятие, один над рекой, 6 - на жилой массив.
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БРСД з дальністю 2000 кілометрів «KN-15»
Зими там холодніші, хай мерзнуть!
нас лякати
https://www.nytimes.com/2024/12/21/world/middleeast/iran-economy-energy-crisis.html
Урядові установи в Ірані закриті або працюють за скороченим графіком. Школи та коледжі перейшли лише на онлайн. Автомагістралі та торгові центри поринули в темряву, а промислові підприємства були знеструмлені, що призвело до майже повної зупинки виробництва.
Незважаючи на одні з найбільших запасів природного газу та сирої нафти у світі, Іран перебуває у енергетичній кризі, яку можна пояснити роками санкцій, безгосподарністю, старінням інфраструктури, марнотратним споживанням і атаками з боку Ізраїлю.
Більшу частину минулого тижня країна була практично відключена для економії енергії. Поки звичайні іранці обурювалися, а лідери промисловості попереджали, що супутні збитки становлять десятки мільярдів доларів, президент не міг запропонувати іншого рішення, окрім як вибачитися.
«Ми повинні вибачитися перед людьми за те, що ми опинилися в ситуації, коли вони повинні нести основний тягар. Дай Бог, наступного року ми постараємося, щоб цього не сталося»,
- сказав президент Ірану Масуд Пезешкіян.
гебельсова метода в ********** на повному ходу.
18 грудня день народження сталіна;
25 грудня у нас Різдво;
30 грудня день заснування Совка.
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пояснити?
Мы не имеем права подставлять вторую щеку, мы обязаны отвечать ударом на удар.