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Казань (33) путин (30476)

Путин пригрозил "значительно большими разрушениями" за атаку дронов на Казань

Путін погрожує відповіддю на атаку на Казань

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил ответом за атаку дронов на Казань, заявив, что тот, кто это сделал, "столкнется со значительно большими разрушениями и еще пожалеет".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом Путин заявил комментируя атаку на Казань.

"Кто бы и как бы ни пытался у нас что-то разрушить, он столкнется со значительно большими разрушениями у себя за это и еще пожалеет о том, что пытается сделать у нас в стране", - заявил диктатор.

Также читайте: Заявления Путина о ядерной угрозе не имеют реальной основы, - глава Представительства Альянса Тернер

Напомним, ранее сообщалось, что утром 21 декабря 2024 года Казань (Татарстан, РФ) атаковали дроны. Отмечалось, что всего зафиксировано 8 прилетов, из них один на промпредприятие, один над рекой, 6 - на жилой массив.
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Топ комментарии
+56
Україна має більше руйнувати на території параші!
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22.12.2024 14:36
+49
Треба бити по маскві☝️
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22.12.2024 14:37
+43
Знову нападе???
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22.12.2024 14:37
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Україна має більше руйнувати на території параші!
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22.12.2024 14:36 Ответить
вот щас конкретно за монгольскую родную казань стало ліліпутіну обідно...
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22.12.2024 14:56 Ответить
Знову нападе???
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22.12.2024 14:37 Ответить
Возможно , Крым захватит !
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22.12.2024 18:43 Ответить
Треба бити по маскві☝️
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22.12.2024 14:37 Ответить
***** полностью обезумевший маньяк-убица. ему не жаль никого, ни чужих ни своих. мировому сообществу нужно найти возможность устранить єтого подонка
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22.12.2024 14:39 Ответить
ВСЕ касапи поддонки однозначно
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22.12.2024 15:00 Ответить
фуфлижнік... про непереможний "какашнік" всі вже чули, а по мацкві ще не летіло
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22.12.2024 14:40 Ответить
Ну що ж, за себе я говорити не можу, бо я в Люксембурзі. Українці, які в Україні, вам є якесь діло до погроз цього ботоксного карлика?
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22.12.2024 14:41 Ответить
здохни ***** й@banе разом з усіма кацапами!
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22.12.2024 14:41 Ответить
Ви ж єщо даже нє начіналі 🤡
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22.12.2024 14:41 Ответить
Ти, кончене, твоє гівно тут ЩОДНЯ спричиняє руйнування, смерті та страждання. І наші удари у порівнянні з цим є просто комариними укусами. До того ж, тобі гівна підкидають ще північні корейці. Наприклад, у мережі з'явилося відео, де на залізничних платформах з північної кореї перевозили ось таке:



БРСД з дальністю 2000 кілометрів «KN-15»
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22.12.2024 14:44 Ответить
ще той дегенераторій
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22.12.2024 16:02 Ответить
А ще у ***** є бояришнік,кокошнік та лішайнік! Трєпєщітє врагі!
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22.12.2024 14:44 Ответить
Потрібно починати робити з мацквою те, що кончене ***** зробило з Києвом. Для мацквичів війни ніби немає, вона десь далеко. А за 3 роки війни я надіюсь ми зброю почали виробляти.
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22.12.2024 14:49 Ответить
ага, що потім повертають виробнику бо бракована, зато асфальт у нас стратегічний
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22.12.2024 15:59 Ответить
Треба бити по москві! Треба бити по металургійних заводах, НПЗ, трансформаторних, ТЕС і т.д.
Зими там холодніші, хай мерзнуть!
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22.12.2024 14:54 Ответить
пару трансформаторних що йдуть на мацкву, інші згорять і все те болото вимре
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22.12.2024 16:03 Ответить
На всё и сразу нам точно не хватит ресурсов. Поэтому нужно выбирать трансформаторы обеспечивающие Москву.
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22.12.2024 18:45 Ответить
давно вже пора направити дрони на бункер йбанутого хйла.
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22.12.2024 14:54 Ответить
Кремлівський упирьонок,досить
нас лякати
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22.12.2024 14:55 Ответить
Значно більші руйнування будуть хіба що в "чємоданє".
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22.12.2024 14:58 Ответить
В Ірані блєкаут. Ні на що не натякаю .
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22.12.2024 15:00 Ответить
Енергетична криза в Ірані досягла «жахливої» точки, оскільки промисловість змушена припинити роботу, - New York Times.

https://www.nytimes.com/2024/12/21/world/middleeast/iran-economy-energy-crisis.html
Урядові установи в Ірані закриті або працюють за скороченим графіком. Школи та коледжі перейшли лише на онлайн. Автомагістралі та торгові центри поринули в темряву, а промислові підприємства були знеструмлені, що призвело до майже повної зупинки виробництва.

Незважаючи на одні з найбільших запасів природного газу та сирої нафти у світі, Іран перебуває у енергетичній кризі, яку можна пояснити роками санкцій, безгосподарністю, старінням інфраструктури, марнотратним споживанням і атаками з боку Ізраїлю.

Більшу частину минулого тижня країна була практично відключена для економії енергії. Поки звичайні іранці обурювалися, а лідери промисловості попереджали, що супутні збитки становлять десятки мільярдів доларів, президент не міг запропонувати іншого рішення, окрім як вибачитися.
«Ми повинні вибачитися перед людьми за те, що ми опинилися в ситуації, коли вони повинні нести основний тягар. Дай Бог, наступного року ми постараємося, щоб цього не сталося»,
- сказав президент Ірану Масуд Пезешкіян.
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22.12.2024 15:08 Ответить
Енергетику, промисловість, то все шайтан придумав.
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22.12.2024 15:29 Ответить
Якась тухла "Вісь Зла".
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22.12.2024 16:31 Ответить
Нехай вкуситься за зад, або за те чим його називають!
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22.12.2024 15:02 Ответить
Треба мацквабад на Марік перетворити. А красную площадь на мокшанське болото, яким вона була у 9-13 ст.
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22.12.2024 15:05 Ответить
Пійшов накуй *****
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22.12.2024 15:07 Ответить
Больше чем в Бахмуте?
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22.12.2024 15:09 Ответить
" яке би ***** не намагалося щось зруйнувати, в Україні він , з часом, зіткнеться зі значно більшими руйнуваннями в своєму "куйлостані " і вже з піною на губах ,пес рашистський шкодує про те, що намагається зробити в Україні на протяз 10 ть років."
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22.12.2024 15:15 Ответить
Неужели пуненнападет еще раз на Украину? Или чем оно пугает? Пугают обычно до того как начал драку. А когда замес уже пошел то пищать уже смысла нет. А вот Украине уже руки развязаны. Так что ждите рашисты еще больше движуши и свиста пуль над головой
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22.12.2024 15:25 Ответить
Кошмар. Боимся всем селом, главное таблетки не забудь выпить и под себя главное не сходи
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22.12.2024 15:29 Ответить
путін - *****!!!
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22.12.2024 15:58 Ответить
Гарні прильоти, треба збільшити кількість та якість - по макцвабаду та расчлєнінграду
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22.12.2024 16:14 Ответить
північні недокорейці з голою дупою,майже здихаючи з голоду,випускають балістичні ракети та мають ядерку, а в нас не підсанкційних які мали всі можливості випускати сс20,напевно дякуючи олігархам,мінським,оманським,стамбульским договорнякам,корупції на всіх рівнях,та хоть паржом,що??? ДРОНИ? Мільярд?
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22.12.2024 16:22 Ответить
до Казані по прямій від кордону десь 1200 км. але )(уйлу те не відомо.
гебельсова метода в ********** на повному ходу.
18 грудня день народження сталіна;
25 грудня у нас Різдво;
30 грудня день заснування Совка.
==================
пояснити?
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22.12.2024 16:22 Ответить
Давно пора было бы Зеленскому сделать заявление для всего мира, что если плешивый упырь не прекратит бомбить мирные города и сёла Украины, то украинцы имеют полное моральное право бомбить рашистские города, без всяких ограничений.

Мы не имеем права подставлять вторую щеку, мы обязаны отвечать ударом на удар.
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22.12.2024 17:06 Ответить
зеленский с путиным так не договаривался, что б обратка по москве
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22.12.2024 18:03 Ответить
почати треба з аеропортів. Досі не збагну, чому вони всі чудово працюють в раші
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22.12.2024 18:14 Ответить
Наша мстя теж буде страшна! Так і будемо ходити по грьобаному колу поки не здохне ***** та не розвалиться факін рашн фєдєрашн.
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22.12.2024 17:11 Ответить
На кожен обстріл кацапів, відповідати асиметрично по кацапії. Око за око, зуб за зуб.Путлер капут!
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22.12.2024 17:33 Ответить
Що ж таке а тій казані роз...рячили,що така істерика?
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22.12.2024 17:35 Ответить
Путін знову лякає «відповідями». Україна захищається і має повне право бити ворога там, де це необхідно.
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22.12.2024 18:18 Ответить
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22.12.2024 19:19 Ответить
Потрібно бити по кремлю і барвісі,пітеру ітд,гірше ,чим є, нам уже не буде,а москальня хай на своїй шкурі вдчує,що йде війна.
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22.12.2024 19:36 Ответить
 
 