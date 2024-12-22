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Зеленский (19024) членство в НАТО (1434) членство в ЕС (929) дипломаты (629) война в Украине (1081)

Зеленский - дипломатам: Мы должны сделать все, чтобы 2025 год стал для Украины годом справедливого мира

Звернення Зеленського до дипломатів

Дипломаты и власти Украины должны сделать все для того, чтобы 2025 год стал для Украины годом справедливого мира.

Об этом заявил президент Украины в выступлении по случаю Дня дипломата, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны сделать все, чтобы 25-й год стал для Украины годом справедливого мира. Мы все понимаем, что в январе - после смены администрации Соединенных Штатов Америки - произойдет и много изменений в международных делах. В следующем году в некоторых ключевых странах - Германии, Польше прежде всего и других - выборы. Также постоянно меняется внутренний баланс сил и настроения в таких регионах, как Ближний Восток, регион Залива, Северная Африка, Сахель, Латинская Америка. Нужно продвижение интересов Украины в отношениях с Китаем, Индией, другими государствами Азии, развитие реального партнерства с Японией, более содержательные отношения с Кореей", - подчеркнул глава государства.

Членство Украины в ЕС

По словам Зеленского, отдельное направление работы для дипломатов, это - Европейский Союз и все, что нужно для полноправного членства Украины в ЕС.

"На всех уровнях в ЕС - от высших институтов до общественных лидеров - голос Украины должен звучать уверенно, конкретно и убедительно. Нам нужно вступление в Евросоюз. В следующем году мы должны сделать для этого максимум в процессе переговоров и в развитии отношений с партнерами в Европейском Союзе", - добавил он.

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Членство Украины в НАТО

Также Зеленский рассчитывает на дальнейшее наполнение содержанием нашей работы с НАТО.

"Все мы понимаем, что приглашение Украины в НАТО и членство в Альянсе могут быть решениями исключительно политическими. Всегда нужна смелость лидеров, чтобы принять и принимать то или иное решение. Но смелость лидеров в таких вопросах, как изменение геополитического взгляда на ту или иную страну или как признание лидером глобальных ошибок предыдущих времен в его стране, всегда базируется на требованиях общественного мнения. Когда общество делает шаг вперед - лидеру государства, даже представителям старой школы сложно оставаться на прежних позициях. Поэтому очень важно, чтобы работа по НАТО для Украины не была только кабинетной. Дипломаты в отношениях с соответствующими странами и во всех других странах, которые могут помочь с важными решениями, должны в ежедневном режиме работать на соответствующее общественное мнение - и теми средствами, которые работают, а не просто теми, которые удобны. Партнеры должны знать, что может дать Украина Альянсу, почему это будет лучше для всех и как это стабилизирует глобальные отношения. Альянс для Украины - это достижимо, но достижимо только тогда, когда за это решение бьемся на всех нужных уровнях", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что президент Украины Владимир Зеленский уволил постпреда при ООН Кислицу и послов Украины в ряде стран. Также сообщалось, что Зеленский поздравил работников и работниц украинской дипломатии с профессиональным днем и назвал основные приоритеты и ориентиры работы дипломатии в следующем году.
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Топ комментарии
+8
Поки Зебіл готується до "сталого справідлівого міра" з пуйлом, Півняча Корея передала кацапам балістичні комплекси середньої дальності KN-15. Дальність цієї ракети 1200-2000 км, вага бойової частини 500-1000 кг.
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22.12.2024 14:45
+4
це яким таким "діпломатам"???
двом бившим прокурорам-хабарникам та "сосні палубній" у Болгаріі???
Далеко заведе нас ЗЕпокидьок...можливо даже до Буркіна-фасо..
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22.12.2024 15:06
+3
Без членства в НАТО ми приречені
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22.12.2024 14:59
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"Членство України в НАТО"
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Все що стосується нас і НАТО, це політичне самогубство. По-перше, не візьмуть. По-друге, це піар. По-третє, подивися на попередників.
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22.12.2024 14:44 Ответить
Без членства в НАТО ми приречені
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22.12.2024 14:59 Ответить
А ви запитали у країн-членів НАТО, чи потрібні ви їм? Ось коли запитаєте, тоді й отримайте пряму, точну та головне правдиву відповідь.
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22.12.2024 15:11 Ответить
Тупе словоблудство. В першу чергу-нато потрібне нам
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22.12.2024 15:12 Ответить
Все що стосується нас і НАТО, це політичне самогубство. По-перше, не візьмуть. По-друге, це піар. По-третє, подивися на попередників.

22.12.2024 14:44
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22.12.2024 15:15 Ответить
По-четверте - кацапам і підкацапникам тут не раді. Навіть тим, що пишуть українською.
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22.12.2024 15:33 Ответить
Тебе точно не візьмуть. Навіть з палати номер 6. Хоча навряд, чи ти українець.
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22.12.2024 16:48 Ответить
Поки Зебіл готується до "сталого справідлівого міра" з пуйлом, Півняча Корея передала кацапам балістичні комплекси середньої дальності KN-15. Дальність цієї ракети 1200-2000 км, вага бойової частини 500-1000 кг.
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22.12.2024 14:45 Ответить
Було б кому там зробити...
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22.12.2024 14:54 Ответить
"Справедливий мир"-це як? Хтось пояснить що для зе -" справедливо"?
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22.12.2024 15:00 Ответить
це яким таким "діпломатам"???
двом бившим прокурорам-хабарникам та "сосні палубній" у Болгаріі???
Далеко заведе нас ЗЕпокидьок...можливо даже до Буркіна-фасо..
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22.12.2024 15:06 Ответить
Та да, їх навіть на фронт не пошлеш - просто непотріб.
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22.12.2024 15:34 Ответить
Якийсь день бабака! Теж саме він каже з 19- го року!
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22.12.2024 15:15 Ответить
Як би не надував щоки гундос, співаючи дифірамби собі коханому, єдине що можна сказати про квартально-єрмаківську дипломатію, це процитувати Вадима Пристайка "Це повний провал у всіх напрямках її діяльності". Як колись висловився лисий вождь про можливість керувати державою куховарками, то для України за часи зеленського, замість куховарок - довбойобам.
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22.12.2024 15:52 Ответить
Величезна кількість дипломатичних посад стала політичною валютою, якою ОП чудово розраховується Джерело: https://censor.net/ua/n3526388
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22.12.2024 16:20 Ответить
2025 рік має стати для України роком коли вона, врешті, позбудеться цього безтолкового ішака.
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22.12.2024 16:28 Ответить
Це можна було сказати і зі сцени 95-кварталу, навіщо було лізти в крісло президента
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22.12.2024 17:13 Ответить
Як не старайся,а з цапа молока не одержиш Так і цих дипломатів--користі --нуль
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22.12.2024 17:31 Ответить
День дипломата чи день "корабельних сосен"?
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22.12.2024 18:08 Ответить
Про ПЕРЕМОГУ а ні слова. ФСЬО!
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22.12.2024 18:12 Ответить
Стидаюсь спитати: а що там з планом перемоги?
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22.12.2024 18:54 Ответить
Роки правління 95-го кварталу на чолі с зеленським стали самими ганебними в історіі украінськоі дипломатіі.....,,Непрофесіоналам усюди в нас дорога"- був офіційним гаслом зеленоі влади з перших днів. І зеленський не тільки привів до влади в середині краіни велику гурбу колишніх весільних фотографів, томадів, акторів,спортсменів, але і поназначав на посади зовнішньоі дипломатіі колишніх сексологінь, керівниць курсів по міньету,терапевтів- масажистів, юристів, або просто хороших своіх знайомих. Тобто усюди йшла хвиля призначень на відповідальні керівні посади людей без належной освіти і досвіду. Тобто ми повторили той самий єксперемент і підтримали на практиці колись відоме гасло ,, Що звичайна кухарка зможе керувати краіною"..... Наслідки ми вже бачимо усюди. Накерувались.....І як результат і показник дуже слабкоі роботи нашоі дипломатіі є падіння престижу і поваги на світовій арені не тільки до лідера нашоі краіни, а й до нашоі краіни в цілому. ....Я вже не кажу навіть про те,що інтереси краіни іздить представляти якийсь завгосп офісу, а сам зеленський приіздить на зустріч з світовими лідерами в кросівках, затяганому светрі та робочій курточці! Як можна сподіватись що після цього до тебе хтось буде ставитись з інтересои та повагою Це реальність. Вона дуже жорстока. І треба визнати, що вона така є. ,Але зеленський цього не розуміє і висновків не робить......
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22.12.2024 18:55 Ответить
Заклик до мінєтчиць, та зашкварених корупціонерів? Круто!
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22.12.2024 22:06 Ответить
А кто это Вову постоянно из под стола фотографирует? Кто у него там сидит , и почему под столом ?
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22.12.2024 23:19 Ответить
 
 