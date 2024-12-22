Зеленский - дипломатам: Мы должны сделать все, чтобы 2025 год стал для Украины годом справедливого мира

Дипломаты и власти Украины должны сделать все для того, чтобы 2025 год стал для Украины годом справедливого мира.

Об этом заявил президент Украины в выступлении по случаю Дня дипломата, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны сделать все, чтобы 25-й год стал для Украины годом справедливого мира. Мы все понимаем, что в январе - после смены администрации Соединенных Штатов Америки - произойдет и много изменений в международных делах. В следующем году в некоторых ключевых странах - Германии, Польше прежде всего и других - выборы. Также постоянно меняется внутренний баланс сил и настроения в таких регионах, как Ближний Восток, регион Залива, Северная Африка, Сахель, Латинская Америка. Нужно продвижение интересов Украины в отношениях с Китаем, Индией, другими государствами Азии, развитие реального партнерства с Японией, более содержательные отношения с Кореей", - подчеркнул глава государства.

Членство Украины в ЕС

По словам Зеленского, отдельное направление работы для дипломатов, это - Европейский Союз и все, что нужно для полноправного членства Украины в ЕС.

"На всех уровнях в ЕС - от высших институтов до общественных лидеров - голос Украины должен звучать уверенно, конкретно и убедительно. Нам нужно вступление в Евросоюз. В следующем году мы должны сделать для этого максимум в процессе переговоров и в развитии отношений с партнерами в Европейском Союзе", - добавил он.

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Членство Украины в НАТО

Также Зеленский рассчитывает на дальнейшее наполнение содержанием нашей работы с НАТО.

"Все мы понимаем, что приглашение Украины в НАТО и членство в Альянсе могут быть решениями исключительно политическими. Всегда нужна смелость лидеров, чтобы принять и принимать то или иное решение. Но смелость лидеров в таких вопросах, как изменение геополитического взгляда на ту или иную страну или как признание лидером глобальных ошибок предыдущих времен в его стране, всегда базируется на требованиях общественного мнения. Когда общество делает шаг вперед - лидеру государства, даже представителям старой школы сложно оставаться на прежних позициях. Поэтому очень важно, чтобы работа по НАТО для Украины не была только кабинетной. Дипломаты в отношениях с соответствующими странами и во всех других странах, которые могут помочь с важными решениями, должны в ежедневном режиме работать на соответствующее общественное мнение - и теми средствами, которые работают, а не просто теми, которые удобны. Партнеры должны знать, что может дать Украина Альянсу, почему это будет лучше для всех и как это стабилизирует глобальные отношения. Альянс для Украины - это достижимо, но достижимо только тогда, когда за это решение бьемся на всех нужных уровнях", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что президент Украины Владимир Зеленский уволил постпреда при ООН Кислицу и послов Украины в ряде стран. Также сообщалось, что Зеленский поздравил работников и работниц украинской дипломатии с профессиональным днем и назвал основные приоритеты и ориентиры работы дипломатии в следующем году.