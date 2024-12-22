Сегодня реальная пехота – рабство с билетом в один конец. Применяя ее в "мясных" штурмах, мы ничем не отличаемся от россиян, - Безуглая

Военное командование необдуманно бросает пехоту на мясные штурмы, спасти ситуацию может только перезапуск системы.

Об этом сообщила в телеграм-канале нардеп из "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ

"Пехота - ключевая, но когда ее применяют "красные генералы", мы ничем не отличаемся от россиян: "мясные штурмы", восстановление позиций в низинах, часто без доразведки и взаимодействия подразделений и тому подобное. Сегодня реальная пехота - а не те, кто имеет возможность писать в Facebook - это рабство с билетом в один конец. И это рабство не из-за того, что россияне нападают, что является очевидным фактом, а из-за ежедневных тупых и отсталых решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании", - отмечает нардеп.

Она в очередной раз акцентировала внимание на недопустимости отправки военных ПВО в пехоту.

"Я уже не говорю о том, что врачей, специалистов по ПВО, артиллеристов и т.д. следует совершенствовать, а не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и быстро погибнут. В то же время перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляют часто именно тех, кто не подкупил и является специалистами, неспособными к интригам ради теплого места. Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и решений, принимаемых наверху", - отметила Безуглая.

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Она также убеждена, что спасти нас может только "третья волна" - перезапуск военного руководства без "старперов" и полумер.

Что предшествовало?

Напомним, днем 21 декабря газета Guardian писала, что дефицит личного состава на фронте в Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб якобы приказывает "истощенным подразделениям ПВО" переводить своих военных на фронт как пехоту, и это угрожает функционированию противовоздушной обороны.

Позже Генеральный штаб ВСУ заявил, что утверждение журналистов британского издания The Gardian является "недостоверным и некорректным", но подтвердил, что бойцами Воздушных сил доукомплектовывают другие части, однако "это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба". В свою очередь, представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных сил, но эффективность ПВО - на уровне 95%.