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ПВО (2487) Безуглая (280)

Сегодня реальная пехота – рабство с билетом в один конец. Применяя ее в "мясных" штурмах, мы ничем не отличаемся от россиян, - Безуглая

Безугла про переведення до піхоти людей з інших підрозділів

Военное командование необдуманно бросает пехоту на мясные штурмы, спасти ситуацию может только перезапуск системы.

Об этом сообщила в телеграм-канале нардеп из "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ

"Пехота - ключевая, но когда ее применяют "красные генералы", мы ничем не отличаемся от россиян: "мясные штурмы", восстановление позиций в низинах, часто без доразведки и взаимодействия подразделений и тому подобное. Сегодня реальная пехота - а не те, кто имеет возможность писать в Facebook - это рабство с билетом в один конец. И это рабство не из-за того, что россияне нападают, что является очевидным фактом, а из-за ежедневных тупых и отсталых решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании", - отмечает нардеп.

Она в очередной раз акцентировала внимание на недопустимости отправки военных ПВО в пехоту.

"Я уже не говорю о том, что врачей, специалистов по ПВО, артиллеристов и т.д. следует совершенствовать, а не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и быстро погибнут. В то же время перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляют часто именно тех, кто не подкупил и является специалистами, неспособными к интригам ради теплого места. Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и решений, принимаемых наверху", - отметила Безуглая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже из Patriot - отправляют в пехоту. На фронте управленческий коллапс, - "слуга народа" Безуглая

Она также убеждена, что спасти нас может только "третья волна" - перезапуск военного руководства без "старперов" и полумер.

Что предшествовало?

Напомним, днем 21 декабря газета Guardian писала, что дефицит личного состава на фронте в Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб якобы приказывает "истощенным подразделениям ПВО" переводить своих военных на фронт как пехоту, и это угрожает функционированию противовоздушной обороны.

Позже Генеральный штаб ВСУ заявил, что утверждение журналистов британского издания The Gardian является "недостоверным и некорректным", но подтвердил, что бойцами Воздушных сил доукомплектовывают другие части, однако "это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба". В свою очередь, представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных сил, но эффективность ПВО - на уровне 95%.
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Топ комментарии
+50
Не думав що таке скажу, але як тут не погодитись?
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22.12.2024 16:01
+38
Хто б шо не говорив про Безуглу, але тут нажаль вона права, чого тільки вартує Бахмут, операція в Кринках, Успенівський мішок де піхоту тримали до "останнього" не даючи наказу на вихід, що це як не знущання над військовими і рабство? В Армії повинна бути дисципліна, але не рабство де життя солдата нічого не вартує, а вартує тільки життя пузатого Полковника-Генерала, такого як Содоль чи Кобриг Побережнюк із 211 бригади.
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22.12.2024 16:17
+27
а хіба звільнення Залужного та купи генералів - то був не перезапуск?... може, треба щось з вимикачем зробити для початку?...
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22.12.2024 16:05
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Всі вояки кажуть що не вистачає людей, і при цьому примудряються воювати кількістю?
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22.12.2024 20:05 Ответить
https://x.com/BorisenkoBoris



https://x.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko



https://x.com/BorisenkoBoris

@BorisenkoBoris

·

https://x.com/BorisenkoBoris/status/1870842182082396491 4 ч

Більше місяця нам впарювали маячню Що Захід вимагає від ЗЕ понизити мобілізац\вік до 18 р. Насправді все навпаки: Захід вимагав мобілізувати 1 МЛН військ\поліц\пенсіонерів 45-60р. Також самих поліціянтів Яких навіть навчати стріляти НЕпотрібно
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22.12.2024 20:52 Ответить
АБСОЛЮТНО ОЧИКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТАМ ДЕ ВЛАЗЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ- ЗАВЖДИ НА ВИХОДІ ГАПЛИК. ХТО ЗВІЛЬНИВ ЗАЛУЖНОГО, МАРЧЕНКО, І ДЕСЯТКИ ІНШИХ ДОСВІДЧЕНИХ І АВТОРИТЕТНИХ ГЕНЕРАЛІВ А НАПРИЗНАЧАВ ЗАМІСТЬ ІХ СЛУХНЯНИХ ТЕЛЕПНІВ?
НАКЕРУВАЛИ ЗЕЛЕНІ ДОВБНІ, А ТЕПЕР ПЛАЧУТЬСЯ.....
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22.12.2024 21:11 Ответить
Проблема комплексна коли по ненавчених підрозділах з поганою взаємодією, починають прилітати снаряди чи каби, вони втрачають позиції, частково через те, що немає снарядів і мін чим відповісти. А так званий міліон беспілотників стоять на складі, тому їх треба доробляти.

Після втрати позицій зверху починають гримати за втрату і тому пузаті на низах або недоносять всю правду, а беруть і відправляють підготовлені підрозділи резерву, які часто неукомплектовані та потребують відновлення, відбивати ці позиції, в лоб без нормальної розвідки, тому що немає часу на це і засобів для її проведення.

Ще проблему усугубляє солянка підрозділів на флангах, які мають звязок між собою, через великий ланцюг, практично спорчений телефон, і укріплення збудовані не всюди, чим користуються орки, просто атакують в проміжки між ними, просто обходячи з флангів, або зносячи їх кабами.
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22.12.2024 21:35 Ответить
але ж ермак-табу
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22.12.2024 21:47 Ответить
Сьогодні реальна піхота - рабство з квитком в один кінець. Застосовуючи її у м'ясних штурмах, ми нічим не відрізняємося від росіян, - Безугла Джерело: https://censor.net/ua/n3526473

Пять балів із пяти, на жаль це правда. І хто зробив і є власником цієї рабської, владної системної піраміди в країні?,так це наша українська влада,- тоб то українські гниди які де факто зовсім і не є українськими, тому що грабують навіть під час війни цю країну і таким чином вбивають український народ. А піраміда починається з Преза і закінчується місцевим начальником МВС, чи навіть простим постовим, який може в межах своєї влади перед вищим начальством з людиною зробити що завгодно і ні чого за це йому не буде, наприклад найпростіше при наявності у вас всіх документів можуть запропонувати пройти з ним у відділення , а якщо ви не погодитесь тому що наприклад у вас поїзд,чи просто не захочете,то вас доставлять без вашої згоди силою , а по дорозі отримаєте декілька стусанів і виваляють у грязюці. І це стосується не тількі військових а і цівільних громадян просто у військових на данний час першими стоїть гостро питання, залежності від влади жити або вмерти, далі підуть всі інші. Ви подивіться що робить так звана українська влада ,- не тільки крадуть на ***********, наприклад тільки на закупці останньої партії ********** в сумі 24 мільярда грн було їми завищено ціну, а попростому вкрадено 90 мільонів евро, це 17%, або 30 тис. 155 мм снарядів, яка-ж сама влада говорить на весь Світ що їх не хватає на фронтіа, ще виготовляють ********** бракованими які приносять шкоду не ворогу , а українським захисникам, а спочатку щоб зігнати зі своєї землі і знищити весь український народ включаючи і військових, якщо вони залишаться живими, влада приймає Закон про так званий ринок землі, якій ні чого спільного не має з ринком , а має монополізацію ринка землі у декікох сотень осіб на всю Ураїну по 10 тис. га на одну особу. Це скільком потрібно загинути солдатам- тобто напитися їм крові, щоб дати скупитися землею друзям і родичам президента якщо, в одног з друзів в сімьї 5 осіб - це 50 тис. га або 500 кв.км - це загибель в 2-х останніх місяця кровопролитної війни з безкінечними котлами, а якщо у Зеленського будуть скуповувати друзі і родичі по всему Світу тому що він хоче підписати Закон по якому можна давати громадянство всім бажаючим іноземцям з правом покупки землі, то землі не буде навіть у тіх хто її захищав це ж повний абсурт - навіщо тоді її захищати. Тобто виходть що з одного боку народ грабує і вбиває ворог , а з іншого українська влада , яка по факту тоді і не є українською, тому для збереження цього народу ця влада повиння піти , тим паче що строк дії її вже давно закінцився
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22.12.2024 22:06 Ответить
А Безугла була завжди частиною тої пірамиди що побудував Зеленський
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22.12.2024 23:09 Ответить
Бо піхота без зброї,без прикриття дронів та мінометів- справді "м'ясо"...
То чого ж Безугла мовчить про нестачу ***********,дронів та браковані міни..?!!
Бо то -"другоє"..?!
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22.12.2024 22:07 Ответить
Тому що вона дае можливiсть сказати про це Малюку та Клименку.

Пам'ятаете що сталось в РФii, коли Патрiоти збили Кiнжал? Ми ще довго з цього смiялися. Хоча Кiнжал хоча б лiтае...
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22.12.2024 22:19 Ответить
А Безугла ще та ку...а..!
Спочатку зробили все щоб звільнити Залужного,а тепер типу вона-"класний" правдоруб..?!!!
Яка цинічна істота...
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22.12.2024 22:12 Ответить
Да, кацапчик, миром управляет Закулиса... Попробуй еще раз, а то чота слабенько навалил.
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22.12.2024 23:51 Ответить
А Безугла щось хіба робила щоб ЗСУ відрізнялася від російської армії ?
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22.12.2024 23:04 Ответить
Пехота всегда, во всех армиях, во всех войнах, во все времена. несла самые большие потери. Это не гарантированный билет в один конец, конечно, но и не многолетний проездной. Ничего нового Безуглая здесь не сказала. Но что-то мне не встречалось пока информации, что на мясо погнали Азов, например. Поэтому за мясные штурмы, если такие проводятся, должен отвечать конкретный командир на месте, отдавший преступный приказ. А то шо то подозрительно, перезапуска системы давно хотят ***** с лавровым, и вот Марьяна тоже захотела...
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22.12.2024 23:49 Ответить
Все згідно плану феЄсБЕ ,вбивай клин і пансвуй.
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23.12.2024 00:09 Ответить
Кожна розумна людина розуміє, що поки зелені при владі, добра на фронті не ждати. Тільки ворог України міг відправити на пенсію бойових генералів Муженко, Кривоніс, а генерала Марченко за ґрати. А замість них поставити кабінетних шавок. Тільки одна заява, що для перемоги над кацапією достатньо 100 хаймарсів каже про "професійність" генерала. Таке командування Генштабу, міг назначити тільки ворог України. Лише героїчність наших хлопців, не дає кацапам захопити Україну. Спасибі хлопцям з ТРО, Правому Сектору, Азовцям та народу України, що не дали кацапам захопити Україну. Прийде час, коли все таємне стане явою, та прийдеться відповідати зрадникам перед народом України.
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23.12.2024 00:22 Ответить
Я с вами не согласен.
Как там Янукович, ответил перед народом Украины?)
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23.12.2024 01:09 Ответить
Саме так, бо твої ЗЕлені шефи без військової освіти керують військами в ручному режимі з ОП
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23.12.2024 03:29 Ответить
Деякі журналісти мали сміливість розповісти в історії загиблих Героїв України, в перший рік війни історії останніх моментів життя на війні з ка..апом-недоістотою. або моменти в яких вдавалося виживати...То згадували, як вражало захисників те що їх вигоняли на позиції без підтримки мінометів та арти.... хлопці відмовлялися, але все одно їх примусом відправляли в ту точку де чекала смерть......результат скрізь в цих історях був один і той... пощастило вижити...одні автомати...який сенс був нас туди гнати, як результат вже був відомий наперед..???.загиблі не мали ні води ні їжі.. на відкритій ділянці їх рівняли з землею..Хорпці наперед встинали сказати останні слова рідним.. Ні загиблі ні потім рідні не бачили стратегії думки , чому там опинилися їх діти..яка ціна їх останнього бою, яка ціна батьків. які виростили і викохали цих Великих дітей, які приймали останній бій.. В якому рідні залишалися без підтримки,........Вибачте за мою говорільню..
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23.12.2024 05:42 Ответить
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