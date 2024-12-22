Сегодня реальная пехота – рабство с билетом в один конец. Применяя ее в "мясных" штурмах, мы ничем не отличаемся от россиян, - Безуглая
Военное командование необдуманно бросает пехоту на мясные штурмы, спасти ситуацию может только перезапуск системы.
Об этом сообщила в телеграм-канале нардеп из "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ
"Пехота - ключевая, но когда ее применяют "красные генералы", мы ничем не отличаемся от россиян: "мясные штурмы", восстановление позиций в низинах, часто без доразведки и взаимодействия подразделений и тому подобное. Сегодня реальная пехота - а не те, кто имеет возможность писать в Facebook - это рабство с билетом в один конец. И это рабство не из-за того, что россияне нападают, что является очевидным фактом, а из-за ежедневных тупых и отсталых решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании", - отмечает нардеп.
Она в очередной раз акцентировала внимание на недопустимости отправки военных ПВО в пехоту.
"Я уже не говорю о том, что врачей, специалистов по ПВО, артиллеристов и т.д. следует совершенствовать, а не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и быстро погибнут. В то же время перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляют часто именно тех, кто не подкупил и является специалистами, неспособными к интригам ради теплого места. Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и решений, принимаемых наверху", - отметила Безуглая.
Она также убеждена, что спасти нас может только "третья волна" - перезапуск военного руководства без "старперов" и полумер.
Что предшествовало?
Напомним, днем 21 декабря газета Guardian писала, что дефицит личного состава на фронте в Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб якобы приказывает "истощенным подразделениям ПВО" переводить своих военных на фронт как пехоту, и это угрожает функционированию противовоздушной обороны.
Позже Генеральный штаб ВСУ заявил, что утверждение журналистов британского издания The Gardian является "недостоверным и некорректным", но подтвердил, что бойцами Воздушных сил доукомплектовывают другие части, однако "это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба". В свою очередь, представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных сил, но эффективность ПВО - на уровне 95%.
Пожалуйста, подождите...
https://x.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
https://x.com/BorisenkoBoris
@BorisenkoBoris
·
https://x.com/BorisenkoBoris/status/1870842182082396491 4 ч
Більше місяця нам впарювали маячню Що Захід вимагає від ЗЕ понизити мобілізац\вік до 18 р. Насправді все навпаки: Захід вимагав мобілізувати 1 МЛН військ\поліц\пенсіонерів 45-60р. Також самих поліціянтів Яких навіть навчати стріляти НЕпотрібно
НАКЕРУВАЛИ ЗЕЛЕНІ ДОВБНІ, А ТЕПЕР ПЛАЧУТЬСЯ.....
Після втрати позицій зверху починають гримати за втрату і тому пузаті на низах або недоносять всю правду, а беруть і відправляють підготовлені підрозділи резерву, які часто неукомплектовані та потребують відновлення, відбивати ці позиції, в лоб без нормальної розвідки, тому що немає часу на це і засобів для її проведення.
Ще проблему усугубляє солянка підрозділів на флангах, які мають звязок між собою, через великий ланцюг, практично спорчений телефон, і укріплення збудовані не всюди, чим користуються орки, просто атакують в проміжки між ними, просто обходячи з флангів, або зносячи їх кабами.
Пять балів із пяти, на жаль це правда. І хто зробив і є власником цієї рабської, владної системної піраміди в країні?,так це наша українська влада,- тоб то українські гниди які де факто зовсім і не є українськими, тому що грабують навіть під час війни цю країну і таким чином вбивають український народ. А піраміда починається з Преза і закінчується місцевим начальником МВС, чи навіть простим постовим, який може в межах своєї влади перед вищим начальством з людиною зробити що завгодно і ні чого за це йому не буде, наприклад найпростіше при наявності у вас всіх документів можуть запропонувати пройти з ним у відділення , а якщо ви не погодитесь тому що наприклад у вас поїзд,чи просто не захочете,то вас доставлять без вашої згоди силою , а по дорозі отримаєте декілька стусанів і виваляють у грязюці. І це стосується не тількі військових а і цівільних громадян просто у військових на данний час першими стоїть гостро питання, залежності від влади жити або вмерти, далі підуть всі інші. Ви подивіться що робить так звана українська влада ,- не тільки крадуть на ***********, наприклад тільки на закупці останньої партії ********** в сумі 24 мільярда грн було їми завищено ціну, а попростому вкрадено 90 мільонів евро, це 17%, або 30 тис. 155 мм снарядів, яка-ж сама влада говорить на весь Світ що їх не хватає на фронтіа, ще виготовляють ********** бракованими які приносять шкоду не ворогу , а українським захисникам, а спочатку щоб зігнати зі своєї землі і знищити весь український народ включаючи і військових, якщо вони залишаться живими, влада приймає Закон про так званий ринок землі, якій ні чого спільного не має з ринком , а має монополізацію ринка землі у декікох сотень осіб на всю Ураїну по 10 тис. га на одну особу. Це скільком потрібно загинути солдатам- тобто напитися їм крові, щоб дати скупитися землею друзям і родичам президента якщо, в одног з друзів в сімьї 5 осіб - це 50 тис. га або 500 кв.км - це загибель в 2-х останніх місяця кровопролитної війни з безкінечними котлами, а якщо у Зеленського будуть скуповувати друзі і родичі по всему Світу тому що він хоче підписати Закон по якому можна давати громадянство всім бажаючим іноземцям з правом покупки землі, то землі не буде навіть у тіх хто її захищав це ж повний абсурт - навіщо тоді її захищати. Тобто виходть що з одного боку народ грабує і вбиває ворог , а з іншого українська влада , яка по факту тоді і не є українською, тому для збереження цього народу ця влада повиння піти , тим паче що строк дії її вже давно закінцився
То чого ж Безугла мовчить про нестачу ***********,дронів та браковані міни..?!!
Бо то -"другоє"..?!
Пам'ятаете що сталось в РФii, коли Патрiоти збили Кiнжал? Ми ще довго з цього смiялися. Хоча Кiнжал хоча б лiтае...
Спочатку зробили все щоб звільнити Залужного,а тепер типу вона-"класний" правдоруб..?!!!
Яка цинічна істота...
Как там Янукович, ответил перед народом Украины?)