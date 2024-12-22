МИД презентовал новый портал "Дипломатичний е-Архів"

Сегодня, 22 декабря, в День работников дипломатической службы Украины, по инициативе министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги МИД представило специальный онлайн-портал "Дипломатичний е-Архів".

Об этом сообщили в МИД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на портале собраны уникальные дипломатические документы, которые рассказывают об истории украинской дипломатической службы, деятельности украинских дипломатических представительств и консульских учреждений, иностранных представительств, аккредитованных в Украинской Народной Республике, Украинском Государстве, УССР и независимой Украине.

"Для того, чтобы иметь сильную дипломатию сильного государства, члена ЕС и НАТО, процветающей страны, наша дипломатическая служба должна опираться на традиции. И мы имеем эти столетние традиции", - заявил Сибига.

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Он отметил, что цифровой ресурс "Дипломатичний е-Архів" важен для восстановления исторической правды об украинской государствообразующей традиции и истории украинской дипломатии.

"Собранные в нем уникальные документы свидетельствуют о преемственности украинских дипломатических традиций, вкладе украинских дипломатов в развитие международных отношений, а также демонстрируют добропорядочность Украины в международных отношениях и столетние дипломатические и межчеловеческие связи Украины с нашими партнерами", - добавили в МИД.

С сегодняшнего дня все желающие могут увидеть уникальный дипломатический архив по ссылке: https://earchive.mfa.gov.ua/

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Проект разработан при поддержке ПРООН в Украине и финансировании правительства Японии.