МИД презентовал новый портал "Дипломатичний е-Архів"
Сегодня, 22 декабря, в День работников дипломатической службы Украины, по инициативе министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги МИД представило специальный онлайн-портал "Дипломатичний е-Архів".
Об этом сообщили в МИД, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на портале собраны уникальные дипломатические документы, которые рассказывают об истории украинской дипломатической службы, деятельности украинских дипломатических представительств и консульских учреждений, иностранных представительств, аккредитованных в Украинской Народной Республике, Украинском Государстве, УССР и независимой Украине.
"Для того, чтобы иметь сильную дипломатию сильного государства, члена ЕС и НАТО, процветающей страны, наша дипломатическая служба должна опираться на традиции. И мы имеем эти столетние традиции", - заявил Сибига.
Он отметил, что цифровой ресурс "Дипломатичний е-Архів" важен для восстановления исторической правды об украинской государствообразующей традиции и истории украинской дипломатии.
"Собранные в нем уникальные документы свидетельствуют о преемственности украинских дипломатических традиций, вкладе украинских дипломатов в развитие международных отношений, а также демонстрируют добропорядочность Украины в международных отношениях и столетние дипломатические и межчеловеческие связи Украины с нашими партнерами", - добавили в МИД.
С сегодняшнего дня все желающие могут увидеть уникальный дипломатический архив по ссылке: https://earchive.mfa.gov.ua/
Проект разработан при поддержке ПРООН в Украине и финансировании правительства Японии.
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Не те що в анонсі новорічного випуску "Вечірнього кварталу", де ці смарагдові покидьки "ампутували" Крим, а потім ще й надали дурнуваті виправдання.
https://youtu.be/tiAwCgvx_vI?si=JMquvnjAyNpZXy_D
Електронне голосування: слуги збожеволіли!
Дехто думав, беручи "вовину тисячу", що сир таки буває дешевий або взагалі "на-шару".
позора, с английским переводом и документацией, в назидание другим нациям (потому что другие - учатся).