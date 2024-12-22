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МИД презентовал новый портал "Дипломатичний е-Архів"

Створено Дипломатичний е-Архів

Сегодня, 22 декабря, в День работников дипломатической службы Украины, по инициативе министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги МИД представило специальный онлайн-портал "Дипломатичний е-Архів".

Об этом сообщили в МИД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на портале собраны уникальные дипломатические документы, которые рассказывают об истории украинской дипломатической службы, деятельности украинских дипломатических представительств и консульских учреждений, иностранных представительств, аккредитованных в Украинской Народной Республике, Украинском Государстве, УССР и независимой Украине.

"Для того, чтобы иметь сильную дипломатию сильного государства, члена ЕС и НАТО, процветающей страны, наша дипломатическая служба должна опираться на традиции. И мы имеем эти столетние традиции", - заявил Сибига.

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Он отметил, что цифровой ресурс "Дипломатичний е-Архів" важен для восстановления исторической правды об украинской государствообразующей традиции и истории украинской дипломатии.

"Собранные в нем уникальные документы свидетельствуют о преемственности украинских дипломатических традиций, вкладе украинских дипломатов в развитие международных отношений, а также демонстрируют добропорядочность Украины в международных отношениях и столетние дипломатические и межчеловеческие связи Украины с нашими партнерами", - добавили в МИД.

С сегодняшнего дня все желающие могут увидеть уникальный дипломатический архив по ссылке: https://earchive.mfa.gov.ua/

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Проект разработан при поддержке ПРООН в Украине и финансировании правительства Японии.
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Топ комментарии
+8
Срив операції по вагнеровцам це пік дипломатичного мистецтва
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22.12.2024 17:55
+7
а другий пік (горб верблюда) - це дЄрмаковське призначення сибіги керманичем МЗС
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22.12.2024 18:00
+5
МЗС перетворено в обслугу клоунів
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22.12.2024 18:01
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22.12.2024 17:54 Ответить
Навіть у такому масштабі видно, що Крим знаходиться там де й повинен)
Не те що в анонсі новорічного випуску "Вечірнього кварталу", де ці смарагдові покидьки "ампутували" Крим, а потім ще й надали дурнуваті виправдання.
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22.12.2024 18:25 Ответить
Срив операції по вагнеровцам це пік дипломатичного мистецтва
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22.12.2024 17:55 Ответить
а другий пік (горб верблюда) - це дЄрмаковське призначення сибіги керманичем МЗС
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22.12.2024 18:00 Ответить
Ви може не знаєте, як зєшобла провалила не тільки одну спецоперацію "Авеню" або так званий "Вагнергейт", а ще і операцію зі звільнення в'язнів "Ізоляції", котору теж зєрмаки похоронили.
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22.12.2024 18:04 Ответить
интересно ,а само понятие ,,госстайна,, или ,,секретность,, еще актуально??
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22.12.2024 18:00 Ответить
Наступний крок: є-Тайна.
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22.12.2024 18:02 Ответить
Вже зє-шоблою прийняте рішення про Е-голосування через Дію:
https://youtu.be/tiAwCgvx_vI?si=JMquvnjAyNpZXy_D
Електронне голосування: слуги збожеволіли!

Дехто думав, беручи "вовину тисячу", що сир таки буває дешевий або взагалі "на-шару".
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22.12.2024 18:08 Ответить
Ідіоти, що візьмеш...
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22.12.2024 18:12 Ответить
МЗС перетворено в обслугу клоунів
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22.12.2024 18:01 Ответить
Рашистські хакери поскаржилися, що у вкрадених данних НЕ БУЛО ніяких секретів МЗС?
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22.12.2024 18:05 Ответить
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22.12.2024 18:07 Ответить
Малюк і Карлсон, п'ятдесят років потому. Життя їх спаскудило а х.йло купив.
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22.12.2024 18:18 Ответить
незабаром, е-Дипломатом може стати кожний, тільки по відповідному виду е-Бала.
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22.12.2024 18:12 Ответить
єДовбой-оба выпускайте
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22.12.2024 18:16 Ответить
Це вершина дипломатичного мистецтва...
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22.12.2024 18:31 Ответить
Два в ратиновом пальте---то ли эти, или те!
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22.12.2024 18:25 Ответить
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22.12.2024 18:27 Ответить
..... і його хакнуть як і наш мінюст. ЕРМАК РУЛИТЬ - 5 ту зірку героя РФ мужику
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22.12.2024 18:28 Ответить
Й*птіть, яка до біса дипломатія, коли рулить дєрьмак.
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22.12.2024 18:32 Ответить
А давайте єПрезидент, єДепутати, а реальних "нах.. із пляжу"
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22.12.2024 18:49 Ответить
Пердал? Дипломатический пердал? Сильно, потужно, диджибилизовано!!! А весь мир ломает голову как помочь победить Украине в этой кровавой войне...
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22.12.2024 18:50 Ответить
Є-бломат
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22.12.2024 21:46 Ответить
За такий короткий час усю дипломатичну службу країни проsрали.
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22.12.2024 22:58 Ответить
интересно, там про сексологинь и спасение баб с собачками с похабной целью тоже есть? или, там, про тех, кого послали письменно, а они все равно не пошли? или про перевозку сигарет, если нет - надо написать, это история позора, с английским переводом и документацией, в назидание другим нациям (потому что другие - учатся).
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23.12.2024 00:54 Ответить
а сколько всего забыто и сколько всего не вылезло в сми .... это был бы бестселлер. "про*бы мида Украины" в 12 томах.
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23.12.2024 00:57 Ответить
 
 