Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 22 декабря российские войска запустили по Украине "шахеды".
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных БпЛА:
- Несколько групп БПЛА на Сумщине, курс западный/юго-западный.
- БПЛА северо-западной части Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
- БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс юго-западный.
Обновление о движении ударных БПЛА
- БПЛА в северо-западной части Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в западной части Киевщины, курс западный.
- БПЛА на границе Киевщины и Черкасской области, курс юго-западный.
- БПЛА в восточной части Житомирщины, курс западный (Коростень).
Обновление по состоянию на 20:55
- Несколько групп БПЛА в северной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.
- БПЛА по Сумщине, курсом на Черниговщину.
- БПЛА в северной части Киевской области, курс западный.
- БПЛА в западной части Житомирщины, курс западный/юго-западный.
- БПЛА на границе Черкасской и Киевской, курс северный.
Обновление по состоянию на 22:33
- Несколько групп БПЛА в восточной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.
- БПЛА в западной части Сумщины, курс южный.
- БПЛА в южной части Полтавщины, курс южный.
- БПЛА в восточной части Харьковщины, курс южный.
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Мабудь то голуби миру з параші летять..
Дешевше всього розфігачити три заводи, які ті шахеди виробляють.
А якщо ви маєте на увазі ураження цих заводів, то ми не маємо зброї, яка могла би нанести на таких відстанях значне ураження цим об'єктам, щоб знищити виробництво. І як би ми таку зброю мали би, то готуватись декілька років для того щоб рознести два сарая в Алабугє декілька зовсім не треба. Просто здіснюються пуски по цілям з певними координатами.
Не в потязі кордонів - глибини у Ізраїля нема), а в нас... Тепер "санітарний кордон" до 500 км. БРСД.
Ми. Можна за 5000 км хрєнь запустити. А ще й МБР... Хто по Взраєлю таким пулятиме?
Сорри, але :
Технологічне - 2-3 виробництва, 1-2 цехи (невеликий мабуть)
Ну маленький Ізраіль!
БРСД - балістичні ракети середньої дальності.. Малої дорого і не технологічно.
Для балістики похєр - маленька країна, чи велика. Балістика все одно прилітає під кутом близьким до нормалі.
на 5000 км ми нічого не можемо запустити. У нас нема такої зброї.
По Ізраїлю таким пуляють, причому за дві тисячі кілометрів. Просто ви ніхєра не в курсах, бо це далеко від нас. Останній раз, якій я пам'ятаю точно - три місяці тому. Погугліть, узнаєте багато нового.
Два цехи в Алабузі, де виробляють шахеди, як ви кажете - невеличкі. Всього розміром 150 метрв на 250 метрів кожний. Тобто сумарна площа цих двох цехів сім з половиною гектарів.
Потім напишу, шо мав на увазі)))
Зброя радіочастотно-спрямованої енергії (RFDEW) може виявляти, відстежувати та знищувати низку загроз на суші, у повітрі та на морі на відстані до кілометра.
Міністр оборони Марія Ігл назвала RFDEW зброєю, яка «потенційно змінює правила гри».
Ермаку не показуйте.. хай якось пройде, як наші реєстри. Буду цілком згоден. Інкогніто.