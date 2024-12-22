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Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 22 декабря российские войска запустили по Украине "шахеды".

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных БпЛА:

  • Несколько групп БПЛА на Сумщине, курс западный/юго-западный.
  • БПЛА северо-западной части Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс юго-западный.

Обновление о движении ударных БПЛА

  • БПЛА в северо-западной части Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в западной части Киевщины, курс западный.
  • БПЛА на границе Киевщины и Черкасской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в восточной части Житомирщины, курс западный (Коростень).

Обновление по состоянию на 20:55

  • Несколько групп БПЛА в северной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.
  • БПЛА по Сумщине, курсом на Черниговщину.
  • БПЛА в северной части Киевской области, курс западный.
  • БПЛА в западной части Житомирщины, курс западный/юго-западный.
  • БПЛА на границе Черкасской и Киевской, курс северный.

Обновление по состоянию на 22:33

  • Несколько групп БПЛА в восточной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.
  • БПЛА в западной части Сумщины, курс южный.
  • БПЛА в южной части Полтавщины, курс южный.
  • БПЛА в восточной части Харьковщины, курс южный.

Также читайте: Украину с утра атакуют вражеские беспилотники (обновлено)
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Топ комментарии
+5
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22.12.2024 18:15
+2
і наші голуби вже пролетіли підарунки понесли .
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22.12.2024 22:53
+2
такої кількості ППО в усій Європі не існує, щоб захистити всю протяжність наших східних та північних кордонів. Хіба що винищувчі у всій Європи забрати.
Дешевше всього розфігачити три заводи, які ті шахеди виробляють.
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23.12.2024 00:15
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22.12.2024 18:15 Ответить
Не вечером, а они еще с обеда летают...
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22.12.2024 18:33 Ответить
У мене близько 16-тої, схоже, збили!
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23.12.2024 00:06 Ответить
Трамп за добу мир обіцяв...з пуйло зустрічатись їде..

Мабудь то голуби миру з параші летять..
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22.12.2024 21:15 Ответить
і наші голуби вже пролетіли підарунки понесли .
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22.12.2024 22:53 Ответить
Саме "голуби миру" більше за інших серуть на голови довірливих людей.
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22.12.2024 23:08 Ответить
Ну ви як малі діти. Коли ви кажете "одну хвилинку" ніхто у доброму розумі не вмикає таймер і не чекає від вас відповіді протягом 60 секунд. Це метафора така, ідіома.😬
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23.12.2024 03:59 Ответить
Ну скільки ще це триватиме? Треба більше ППО, щоб цих дронів взагалі не пускати в повітря
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22.12.2024 23:12 Ответить
такої кількості ППО в усій Європі не існує, щоб захистити всю протяжність наших східних та північних кордонів. Хіба що винищувчі у всій Європи забрати.
Дешевше всього розфігачити три заводи, які ті шахеди виробляють.
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23.12.2024 00:15 Ответить
Як Ізраїль??? Так вони декілька років готувалися...
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23.12.2024 01:07 Ответить
не рівняйте *** з пальцем. Загальна протяжність кордонів Ізраіля з ворожим Ліваном та Сірією складає всього 350 кілометрів. Тим не менш вони пропустили в цьому році удар дроном, який призвів до немалих втрат серед цивільного населення. А у нас загальна протяжність кордонів з ворожою рф та бєлорусієй по суходолу 3050 км плюс 300 км морського кордону.
А якщо ви маєте на увазі ураження цих заводів, то ми не маємо зброї, яка могла би нанести на таких відстанях значне ураження цим об'єктам, щоб знищити виробництво. І як би ми таку зброю мали би, то готуватись декілька років для того щоб рознести два сарая в Алабугє декілька зовсім не треба. Просто здіснюються пуски по цілям з певними координатами.
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23.12.2024 01:35 Ответить
Палець ткнув у самі текстікули... Німеччина 3 роки то "крєпості", то "супєр" відбивала... А "кордонів" в них було по-колу...
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23.12.2024 02:15 Ответить
Спланований напад нічого не гарантує... Але.. Надія, що, хтось завдання виконає... Або, теж...
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23.12.2024 02:31 Ответить
Глибока думка. https://www.youtube.com/watch?v=DAgZWoNue2k&t=25s Нагадало
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23.12.2024 02:57 Ответить
"Не той хвасон..."
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23.12.2024 06:14 Ответить
Саме технологічне - майже в одному місці.
Не в потязі кордонів - глибини у Ізраїля нема), а в нас... Тепер "санітарний кордон" до 500 км. БРСД.
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23.12.2024 02:45 Ответить
вибачаюсь, але виходячи з ваших натяків і просто незрозумілого набору слів важко осягнути вашу думку чи сформувати ті аргументи, які ви мали на увазі.
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23.12.2024 02:52 Ответить
Маленька страна. З-за вширшки і в за-вдовжки. ППО - сіфера, усе що летить - балістика. Стрільба до гори.
Ми. Можна за 5000 км хрєнь запустити. А ще й МБР... Хто по Взраєлю таким пулятиме?
Сорри, але :
Технологічне - 2-3 виробництва, 1-2 цехи (невеликий мабуть)
Ну маленький Ізраіль!
БРСД - балістичні ракети середньої дальності.. Малої дорого і не технологічно.
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23.12.2024 03:31 Ответить
вибачаюсь, ви мабуть з телефона пишете, і розгорнути більш зрозуміло свою думку у вас хронічно не виходить.
Для балістики похєр - маленька країна, чи велика. Балістика все одно прилітає під кутом близьким до нормалі.
на 5000 км ми нічого не можемо запустити. У нас нема такої зброї.
По Ізраїлю таким пуляють, причому за дві тисячі кілометрів. Просто ви ніхєра не в курсах, бо це далеко від нас. Останній раз, якій я пам'ятаю точно - три місяці тому. Погугліть, узнаєте багато нового.
Два цехи в Алабузі, де виробляють шахеди, як ви кажете - невеличкі. Всього розміром 150 метрв на 250 метрів кожний. Тобто сумарна площа цих двох цехів сім з половиною гектарів.
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23.12.2024 11:06 Ответить
Воно же - смартфон клятий)
Потім напишу, шо мав на увазі)))
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23.12.2024 20:54 Ответить
Бажано мобільні... 5-6 шахт було б теж..
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23.12.2024 02:48 Ответить
Каждому шахиду - в добрый путь, нужное дело делают.
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23.12.2024 03:11 Ответить
Променева лазерна гармата, яка використовує високочастотні радіохвилі для знешкодження ворожих безпілотників і коштує всього 10 пенсів, успішно пройшла випробування в британській армії.

Зброя радіочастотно-спрямованої енергії (RFDEW) може виявляти, відстежувати та знищувати низку загроз на суші, у повітрі та на морі на відстані до кілометра.
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23.12.2024 03:47 Ответить
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23.12.2024 03:48 Ответить
Daily Mail
Міністр оборони Марія Ігл назвала RFDEW зброєю, яка «потенційно змінює правила гри».

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23.12.2024 03:51 Ответить
от би таку ***** непомітно вночі затягнути і поставити біля кожного бліндажика, щоб присадити fpv біля позиції. Це би змінило правила гри. Просто геніальний винахід британськіх вчоних.
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23.12.2024 21:22 Ответить
Щасти, ЗСУ.

Ермаку не показуйте.. хай якось пройде, як наші реєстри. Буду цілком згоден. Інкогніто.
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23.12.2024 04:56 Ответить
 
 