Данные о состоянии здоровья пациентов будут автоматически передавать в Реестр "Оберіг": Верховная Рада приняла закон
Данные о медицинских осмотров о пригодности к военной службе автоматически будут передаваться в Реестр военнообязанных "Оберіг". Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 18 декабря.
Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на законопроект 12066 о цифровой ВВК, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении после вступления в силу закона будет предусмотрено исключение из ныне действующего запрета передачи медицинских данных о пациентах. Таким образом, медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.
"Во время информационного взаимодействия, предусмотренного этой частью, доступ к медицинской информации о пациенте не допускается, кроме случая получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к выполнению воинского долга для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны", - говорится в изменениях.
Министерство здравоохранения обяжут передавать в "Оберіг" сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинского долга. Реестр "Оберіг" будет получать эти данные путем электронного информационного взаимодействия с электронной системой здравоохранения с использованием системы "Трембита".
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу военно-врачебных комиссий (ВВК), которая позволяет проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.
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правилвимог є
- збирання данних тіоьки за згодою особи
- видаляти данні за вимогою особи
- не розповсюддувати данні без згоди особи.
А тут вже навіть без згоди особи збираються передавати персональні медичні данні. Хто їх уповноважив, хто їм давав на це згоду....
там і портнов зі списками не потрібен , самі все на тарілочці цапам принесемо?
Серед іншого у реєстрі є така інформація про людину: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім'ї, місце роботи, судимість, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєна ВОС, звання тощо.
Новый реестр предусматривает введение Military ID для каждого военнослужащего, что облегчит идентификацию и упростит получение необходимых услуг.
Тобто те , що вони там голосують ще ні є законом.