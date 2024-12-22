Данные о состоянии здоровья пациентов будут автоматически передавать в Реестр "Оберіг": Верховная Рада приняла закон

Данные о медицинских осмотров о пригодности к военной службе автоматически будут передаваться в Реестр военнообязанных "Оберіг". Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 18 декабря.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на законопроект 12066 о цифровой ВВК, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении после вступления в силу закона будет предусмотрено исключение из ныне действующего запрета передачи медицинских данных о пациентах. Таким образом, медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.

"Во время информационного взаимодействия, предусмотренного этой частью, доступ к медицинской информации о пациенте не допускается, кроме случая получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к выполнению воинского долга для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны", - говорится в изменениях.

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Министерство здравоохранения обяжут передавать в "Оберіг" сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинского долга. Реестр "Оберіг" будет получать эти данные путем электронного информационного взаимодействия с электронной системой здравоохранения с использованием системы "Трембита".

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу военно-врачебных комиссий (ВВК), которая позволяет проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.

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