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ВР (27371) законопроект (3202) Минздрав (4883) мобилизация (2602) военно-врачебная комиссия (139)

Данные о состоянии здоровья пациентов будут автоматически передавать в Реестр "Оберіг": Верховная Рада приняла закон

дані медоглядів потраплятимуть в Оберіг

Данные о медицинских осмотров о пригодности к военной службе автоматически будут передаваться в Реестр военнообязанных "Оберіг". Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 18 декабря.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на законопроект 12066 о цифровой ВВК, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении после вступления в силу закона будет предусмотрено исключение из ныне действующего запрета передачи медицинских данных о пациентах. Таким образом, медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.

"Во время информационного взаимодействия, предусмотренного этой частью, доступ к медицинской информации о пациенте не допускается, кроме случая получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к выполнению воинского долга для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны", - говорится в изменениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После отмены статуса "ограниченно пригодный" 83% военных повторно прошли медосмотр, - Центральная ВВК

Министерство здравоохранения обяжут передавать в "Оберіг" сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинского долга. Реестр "Оберіг" будет получать эти данные путем электронного информационного взаимодействия с электронной системой здравоохранения с использованием системы "Трембита".

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу военно-врачебных комиссий (ВВК), которая позволяет проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.

Также читайте: Во время военного положения военнообязанные должны проходить медицинское освидетельствование раз в год, - Центральная ВВК
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Топ комментарии
+26
У Європі волосся дибки би стали від дакої діджиталізації. Вони навіть сказали, що за їхними законами захисту персональних данних не уявлять як може існувати "Дія".
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22.12.2024 21:48
+12
А який у нас оберіг реєстрів нам вже Зельоні наглядно продемонстрували.
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22.12.2024 21:55
+12
А гундосый четырежды уклонист - наркоман тоже там будет?
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22.12.2024 22:38
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Правила форума Совет форумчан
Здесь главное- не перепутать диагнозы и поциентов. А то уже одни "инвалиды" кругом.

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22.12.2024 21:47 Ответить
Странно, и почему я в эту брехню не верю? 🤔
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22.12.2024 21:48 Ответить
ти не віриш в те, що скасовано лікарську таємницю і система "Трембіта" не розтриндить твій аналіз сечі, реакцію на ВІЧ або еректальну дисфункцію всім підряд ?
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22.12.2024 22:28 Ответить
У Європі волосся дибки би стали від дакої діджиталізації. Вони навіть сказали, що за їхними законами захисту персональних данних не уявлять як може існувати "Дія".
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22.12.2024 21:48 Ответить
Європа то є цивілізована країна .
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22.12.2024 22:49 Ответить
і словаччина з угорщиною??
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23.12.2024 00:39 Ответить
так . словаччина з угорщиною цивілізовані країни . бо в них яйця по 17 гр не продають військовим та нема корупції. що не так?
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23.12.2024 11:56 Ответить
нема корупції в угорщині???😂 то орбан просто так з фіцо за росію ср*ки рвуть??? І мабуть просто так угощину внесли то найбільш корумпованих країн європи?" аааа, а я-то думав!!! дякую що просвітили)))
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24.12.2024 00:08 Ответить
Ну типу так- GDPR від 2018 року
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24.12.2024 02:15 Ответить
Саме так, і одне з обов'язкових правил вимог є
- збирання данних тіоьки за згодою особи
- видаляти данні за вимогою особи
- не розповсюддувати данні без згоди особи.
А тут вже навіть без згоди особи збираються передавати персональні медичні данні. Хто їх уповноважив, хто їм давав на це згоду....
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24.12.2024 11:54 Ответить
Ох казки ліплять
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22.12.2024 21:54 Ответить
А який у нас оберіг реєстрів нам вже Зельоні наглядно продемонстрували.
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22.12.2024 21:55 Ответить
А з "Оберіга", автоматично на Лубянку
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22.12.2024 21:55 Ответить
кацапи вже знають хто чий родич, мають списки військових і військовозобов'язаних, тепер будуть знати хто хворий, і кого можна на потім залишити.
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22.12.2024 21:57 Ответить
І сімейні лікарі теж почнуть стукати у ТЦК!
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22.12.2024 22:03 Ответить
Дані миттю передадуть у фсін, відразу Гулаг структуруватимуть...
там і портнов зі списками не потрібен , самі все на тарілочці цапам принесемо?
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22.12.2024 22:07 Ответить
Реєстр «Оберіг» - це електронна база даних про військовозобов'язаних, призовників і резервістів, потрібна для ведення військового обліку. «Оберіг» наповнюється автоматично інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК та СП.

Серед іншого у реєстрі є така інформація про людину: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім'ї, місце роботи, судимість, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєна ВОС, звання тощо.
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22.12.2024 22:24 Ответить
А как же врачебная тайна? Или уже с людьми как с рабами на выставку на всеобщее обозрение выставляют. Ето и есть демократия? Зато гейпарады они проводят
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22.12.2024 22:30 Ответить
ну так получая айди карты и подключаясь к дие через всякие его разделы вы же сами дали право на обработку информации,а теперь клоунская 1000 завела туда идиотов!!вы не люди а физособы!!!читайте картахенский договор,там тньеоесная интерпритация по поводу кто такой человек и насколько он отличается от человекоподобного существа!!!!вы все особи,даже Конституция ставит в угол права Человека а не особь!!!!!
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22.12.2024 23:01 Ответить
В новом Реестре военнослужащих https://sud.ua/uk/news/publication/318694-v-novyy-reestr-******************-vnesut-dannye-o-chlenakh-ikh-semey-i-otsifrovannyy-obraz-litsa будут хранить данные о семьях бойцов и цифровые фото

Новый реестр предусматривает введение Military ID для каждого военнослужащего, что облегчит идентификацию и упростит получение необходимых услуг.
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22.12.2024 22:36 Ответить
А гундосый четырежды уклонист - наркоман тоже там будет?
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22.12.2024 22:38 Ответить
У нього окрема пробірка, ще з 2019
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22.12.2024 23:12 Ответить
Цей "закон" повинен мати всі підписи, ( десь п"ть штук), в тому числі председателя в. ради , гаранта (вже нелигітимного), і Велику Державну печатку (якої взагалі не існує)
Тобто те , що вони там голосують ще ні є законом.
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22.12.2024 22:40 Ответить
у нас давно нет печатей и подписей под законами и прочей лабудой которую нас заставляют исполнять!!сделайте запрос на законы любого периода с 1991 и удивитесь))под присягами президентов стоит подпись кравчука и все............оказывается они даже не вступали в должность!!!!!а значит ни за что не несут ответственности!!!!
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22.12.2024 23:06 Ответить
Ось я про те і кажу, що фуфло штовхають.
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22.12.2024 23:19 Ответить
значить незабаром всі бажаючі зможуть знайти ще і цей реєстр в відкритому доступі. і знову -"та він і так не був закритий" (С)
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22.12.2024 22:49 Ответить
Нахєр нам та Конституція...
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22.12.2024 22:56 Ответить
правильно ))дав право считать себя физособою вы лишаететсь статуса Человека!!а Конституция предусматривает как раз права Человеку а не особи!!!!!!!
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22.12.2024 23:08 Ответить
А згоду людей на передачу особистих даних вони питали?
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22.12.2024 23:51 Ответить
Мене хвилює як захищені ці дані? У нас уже було чимало скандалів із витоками інформації, тому довіри нема.
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23.12.2024 00:09 Ответить
Якою ще статтею Конституції України не підтерлися зелені слуги урода?
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23.12.2024 00:21 Ответить
Персональні данні ? Ні не чули. Країна поспішає у новий світ цифрового рабства ура
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23.12.2024 00:34 Ответить
Чорне дзеркало і Оруел нервово курять в стороні
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24.12.2024 02:16 Ответить
 
 