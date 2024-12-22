Россияне совершили 32 обстрела Сумщины в течение дня, поврежден дом
22 декабря россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 121 взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Середино-Будская громада: враг бил из минометов (34 взрыва), FPV дроном (1 взрыв). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
- Эсманьская громада: россияне ударили из РСЗО (18 взрывов), минометов (3 взрыва), FPV дронами (3 взрыва).
- Хутор-Михайловская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады. Также нанесены удары FPV дронами (3 взрыва).
- Великописаревская громада: россияне били из артиллерии (17 взрывов).
- Хотинская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (9 взрывов).
- Путивльская громада: нанесена атака FPV дроном (1 взрыв).
- Новослободская громада: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва).
- Юнаковская громада: противник ударил из артиллерии (5 взрывов).
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