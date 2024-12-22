РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12880 посетителей онлайн
Новости Война
438 0
обстрел (25755) Сумская область (2695) война в Украине (1081)

Россияне совершили 32 обстрела Сумщины в течение дня, поврежден дом

Наслідки обстрілів Сумщини 22 грудня

22 декабря россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 121 взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Середино-Будская громада: враг бил из минометов (34 взрыва), FPV дроном (1 взрыв). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
  • Эсманьская громада: россияне ударили из РСЗО (18 взрывов), минометов (3 взрыва), FPV дронами (3 взрыва).
  • Хутор-Михайловская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады. Также нанесены удары FPV дронами (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: россияне били из артиллерии (17 взрывов).
  • Хотинская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (9 взрывов).
  • Путивльская громада: нанесена атака FPV дроном (1 взрыв).
  • Новослободская громада: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва).
  • Юнаковская громада: противник ударил из артиллерии (5 взрывов).

Смотрите также: Удар по Сумщине: продолжаются аварийно-восстановительные работы, погибших и пострадавших не обнаружено. ФОТОРЕПОРТАЖ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 