Удар по Сумщине: продолжаются аварийно-восстановительные работы, погибших и пострадавших не обнаружено. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области на месте вражеского удара спасатели проводят аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время вечерней вражеской атаки по Роменской громаде получили повреждения дома мирных жителей. Специалисты ГСЧС обследовали территорию, погибших и пострадавших граждан обнаружено не было.

На месте происшествия сегодня с самого утра работают специалисты Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

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