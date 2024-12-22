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обстрел (25755) Сумская область (2695) ГСЧС (4847) Роменский район (2) Ромны (2)

Удар по Сумщине: продолжаются аварийно-восстановительные работы, погибших и пострадавших не обнаружено. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области на месте вражеского удара спасатели проводят аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время вечерней вражеской атаки по Роменской громаде получили повреждения дома мирных жителей. Специалисты ГСЧС обследовали территорию, погибших и пострадавших граждан обнаружено не было.

На месте происшествия сегодня с самого утра работают специалисты Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

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Удар по Сумщині 21 грудня
Удар по Сумщині 21 грудня
Удар по Сумщині 21 грудня
Удар по Сумщині 21 грудня
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Неспокійні вечори,неспокійні ночі.Є і горе,і біди.Але бажання: щоб *****-довбойоб здох,і щоб вигоріли (без кавичок) расіянє-найпаскудніша нація у Світі... (Суми)
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22.12.2024 14:55 Ответить
 
 