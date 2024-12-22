Удар по Сумщине: продолжаются аварийно-восстановительные работы, погибших и пострадавших не обнаружено. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Сумской области на месте вражеского удара спасатели проводят аварийно-восстановительные работы.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время вечерней вражеской атаки по Роменской громаде получили повреждения дома мирных жителей. Специалисты ГСЧС обследовали территорию, погибших и пострадавших граждан обнаружено не было.
На месте происшествия сегодня с самого утра работают специалисты Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Проводятся аварийно-восстановительные работы.
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Сум
показать весь комментарий22.12.2024 14:55 Ответить Мне нравится 3
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