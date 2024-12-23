Членство Украины в НАТО может следовать после прекращения боевых действий, - Карпентер

Вступление Украины в Североатлантический Альянс может произойти после прекращения боевых действий.

Об этом заявил советник по вопросам Европы в Совете по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майкл Карпентер в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Американский чиновник убежден, что наивысшей гарантией безопасности для Украины стало бы члентство в НАТО.

"Я думаю, что наивысшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. 5 статья - самая надежная, самая безопасная форма гарантий, которую государства могут иметь. Ее получить - жизненно важно для Украины", - сказал Карпентер.

В то же время он заявил, что сейчас достичь этого очень трудно, поскольку продолжается горячая фаза войны РФ против Украины. Также решение о вступлении Украины в НАТО потребует политической воли от всех членов Альянса.

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"Итак, как я это вижу. Когда прекратятся боевые действия, если эта цель будет достигнута, то дальше за этим может следовать членство в НАТО. И это даст гарантию безопасности для Украины",- говорит чиновник США.

Сейчас, по его словам, нужно думать, какие временные гарантии можно было бы предложить Украине уже сейчас. В частности, Карпентер поддержал идею европейской миротворческой миссии, которая бы гарантировала Украине, что Россия не пойдет дальше, если будет подписано мирное соглашение.

"Мне кажется, что наличие наличие нескольких стран ЕС, которые бы вложились в успех Украины и помогли стабилизировать ситуацию, имело бы смысл", - подытожил Карпентер.

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