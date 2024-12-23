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США (24813) членство в НАТО (1434) Карпентер (76) война в Украине (1081)

Членство Украины в НАТО может следовать после прекращения боевых действий, - Карпентер

Карпентер про члентство в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический Альянс может произойти после прекращения боевых действий.

Об этом заявил советник по вопросам Европы в Совете по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майкл Карпентер в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Американский чиновник убежден, что наивысшей гарантией безопасности для Украины стало бы члентство в НАТО.

"Я думаю, что наивысшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. 5 статья - самая надежная, самая безопасная форма гарантий, которую государства могут иметь. Ее получить - жизненно важно для Украины", - сказал Карпентер.

В то же время он заявил, что сейчас достичь этого очень трудно, поскольку продолжается горячая фаза войны РФ против Украины. Также решение о вступлении Украины в НАТО потребует политической воли от всех членов Альянса.

Также читайте: Зеленский - дипломатам: Мы должны сделать все, чтобы 2025 год стал для Украины годом справедливого мира

"Итак, как я это вижу. Когда прекратятся боевые действия, если эта цель будет достигнута, то дальше за этим может следовать членство в НАТО. И это даст гарантию безопасности для Украины",- говорит чиновник США.

Сейчас, по его словам, нужно думать, какие временные гарантии можно было бы предложить Украине уже сейчас. В частности, Карпентер поддержал идею европейской миротворческой миссии, которая бы гарантировала Украине, что Россия не пойдет дальше, если будет подписано мирное соглашение.

"Мне кажется, что наличие наличие нескольких стран ЕС, которые бы вложились в успех Украины и помогли стабилизировать ситуацию, имело бы смысл", - подытожил Карпентер.

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Топ комментарии
+9
Ключове слово: "може".
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23.12.2024 00:00
+8
Членство України в НАТО може слідувати після припинення бойових дій, - голос здохлих брехливих американських собак ,котрі здохли від брехні в Будапешті
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23.12.2024 00:05
+6
Не буде ніякого членства України в НАТО. Тому що це основний пункт мирних переговорів.
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23.12.2024 00:09
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Ключове слово: "може".
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23.12.2024 00:00 Ответить
Членство України в НАТО може слідувати після припинення бойових дій, - голос здохлих брехливих американських собак ,котрі здохли від брехні в Будапешті
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23.12.2024 00:05 Ответить
Забудь Будапешт как страшный сон. В НАТО не принимают страны, имеющие территориальные претензии со стороны третьи стран. И тем более, Василий, имеющие полноценный военный конфликт. Не тупи, Увася...
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23.12.2024 00:51 Ответить
Турция и Греция (Кипр). И т.д.
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23.12.2024 00:56 Ответить
ФРН, розділена на час вступу на дві країни
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23.12.2024 03:48 Ответить
ФРН в момент вступления с кем воевала?
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23.12.2024 08:50 Ответить
Це для Тебе,щоб Ти не був "сиибірським валянкОм" ,а став менш-більше не тупим "УВАСЄЙ" https://www.slovoidilo.ua/2021/05/11/infografika/svit/mista-ostrovy-shelfy-yaki-terytorialni-konflikty-mayut-*******-chleny-nato
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23.12.2024 07:41 Ответить
Не тупи, Вася. Міста, острови і шельфи: які територіальні конфлікти мають країни-члени НАТО. Страны-члены НАТО, еще раз и только для тупых: країни-члени НАТО!!! А ты и дальше мастурбируй на своего любимчика зеледента, сидя в США.
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23.12.2024 08:55 Ответить
продовжуй мастурбувати "увася"-https://www.dw.com/uk/briazkannia-zbroieiu-u-seredzemnomori-spir-turechchyny-i-hretsii-za-ostrovy-zahostryvsia/a-62710178
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23.12.2024 11:52 Ответить
18 февраля 1952 года, через три года после подписания Вашингтонского договора, в организацию вступили Греция и Турция. Вася, не тупи. Еще раз для тебя, одаренного нечеловеческим интеллектом. С 1952 года, Вася, ты такой Вася...
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23.12.2024 13:06 Ответить
Закидають Україні наживку ?? Досвідченого горобця на полові не обдуриш.
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23.12.2024 00:07 Ответить
Не буде ніякого членства України в НАТО. Тому що це основний пункт мирних переговорів.
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23.12.2024 00:09 Ответить
Раді національної безпеки США видніше, ніж коментаторам з цензору.
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23.12.2024 00:35 Ответить
Здесь нет никакого "видніше", как бы вам того не хотелось.

Кстати. Вы знаете, что можете умереть в следующие 10 лет?
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23.12.2024 01:13 Ответить
Может вступить, а может и не вступить. Он художник, он так видит.
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23.12.2024 00:09 Ответить
Допоки існують угорщина, словаччина, туреччина, німеччина та сша, Україна не зможе стати учасницею НАТО.
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23.12.2024 00:09 Ответить
це і є сша)
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23.12.2024 00:37 Ответить
воно брехло вонюче, яке знає, що ніякого членства в нато не буде
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23.12.2024 00:11 Ответить
Як ми, нажаль, бачимо всі ці роки вступ України до західних структур був бігом за механічним зайцем. І продовжує ним бути.
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23.12.2024 00:15 Ответить
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23.12.2024 00:19 Ответить
О, морквину віслючку перединосом повісили
Не буде ніякого НАТО, поки зебанда при владі. Отак і будуть махати морквиною при необхідності.
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23.12.2024 00:21 Ответить
На фоні зусиль та бажань Трампа це виглядає, як гудзик на лобі.

І тут читаю "в ефірі телемарафону".

Тоді питань нема...
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23.12.2024 00:21 Ответить
5 статья - самая надежная, самая безопасная форма гарантий, которую государства могут иметь Источник: https://censor.net/ru/n3526508
Самая большая пушка "Царь пушка" никогда не стреляла.
Самая лучшая ракета, немецкй "Таурас" никогда не использовалась.
Самый большой колокол "Царь колокол" никогда не звонил.
Самая надежная форма безопасности никогда не проверялась
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23.12.2024 00:32 Ответить
Зате, "сама велика бомба" - дуже помітно ВИБУХАЛА!
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23.12.2024 00:41 Ответить
Таурус летал, 5 статья применялась.
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23.12.2024 02:16 Ответить
Україна ніколи не стане членом НАТО - тільки останній довбень це не розуміє
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23.12.2024 00:35 Ответить
Чому?
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23.12.2024 00:39 Ответить
Тільки останній довбень це не зрозуміє.
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23.12.2024 00:59 Ответить
Ну то поясни раз це так просто.
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23.12.2024 01:47 Ответить
Бо ми там не потрібні. Україна це країна в стані вічної суперпозиції. Сьогодні ми прозахідні, завтра прийде умовний новий през і почне антизахідну риторику. Як і Грузія. Ми для НАТО величезна мігрень.
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23.12.2024 02:17 Ответить
О!!! Нарешті.
Тобто, проблема в нас.

Бо більшість вважає, що достатньо вдягти вишиванку і почепити прапорець на авто (тим більше, що вишиванку можна зняти, а прапорець поміняти коли завгодно).
А, коли це не робе, ображаються на весь Світ.
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23.12.2024 02:37 Ответить
Даже дети понимают, почему.
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23.12.2024 01:15 Ответить
Ну так чому?
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23.12.2024 01:48 Ответить
Потому что они уже берут от нас все что им нужно, безо всякого членства в союзе, а нам нечего предложить им взамен.
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23.12.2024 02:07 Ответить
Що саме беруть?

Члму з Фінляндією це було не так? Що такого могла дати Фінляндія?
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23.12.2024 02:10 Ответить
1. Закупку оружия. ВВП Финляндии - 300 млрд долл. ВВП Украины в 2018 г. (специально беру при Порохе) 130 млрд долл;

2. Однородность населения и как следствие политическую стабильность. Вы конечно удивитесь, но аналитики в НАТО тоже есть, и они прекрасно понимают шанс вспыхивания гражданских противостояний (учитывая два майдана) и вероятность западного оружия оказаться в НИИ РФ;

3. Географическое положение. В Черном Море их присутствие обеспечивают три страны, южная из которых заодно перекрывает южную часть континента, на востоке уже есть Польше, а до Москвы с Латвии ненамного ближе. Зато второй по значимости город в 140 км теперь;

4. Отсутствие коррупции, а это прямые расходы на аудит, а они немаленькие;

5. У них есть политическая воля, и в отличие от нас, хотелки партнеров они исполняют неохотно.

- - -

Все эти сказки про злых украинских солдат, борьбу за демократию и свободу - не более чем сказки, которые хороши как морковка для осла, но США, которая по сути и есть НАТО - отлично умеют взвешивать все за и против, как и считать бабло. Они прекрасно понимают что на них никто не нападет, ради захвата территорий уж точно - а если и нападут, то они отобьются практически от любой державы. Я больше чем уверен, что и вписываться по 5-й статье они не станут, если только агрессором не окажется какая-нибудь банановая Ливия.

Без преувеличения, мы на данный момент - сильнейшая армия на планете, и вломить можем любому равному по силе противнику, а то и нескольким.

Но все таки НАТО это больше про бабло.
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23.12.2024 03:07 Ответить
Все вірно. Але 4 з 5 факторів - це об'єктивно наш пройоб.

Тобто, спасіння потопельгика - діло ркк самого потопельника.
Польща у ЄС та НАТО 15 років йшла наполегливо роблячи реформи. А Україна раз на 5 років то обирає "крєпкого хозяйственніка", то "устайот ат вайньі".

Мало хотіти. Треба робити. Про що нам постійно і кажуть.
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23.12.2024 09:18 Ответить
нам зброя потрібна, а не ната
вони разучились воювати, а чи й воювали коли?
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23.12.2024 03:34 Ответить
Морква для дурного віслюка.
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23.12.2024 00:46 Ответить
Трамп може закрити для РФ Північний морський шлях:

Передвиборна обіцянка обраного президента США Дональда Трампа швидко домогтися припинення російської війни проти України виглядає дедалі недосяжною, оскільки ситуація продовжує погіршуватися. Однак нова американська адміністрація має можливість порушити статус-кво і схилити Кремль до припинення агресії: вона може використовувати Арктику в переговорах з РФ.

Арктика - геоекономічний бонус, який Кремль цінує нарівні із самою Україною.

https://responsiblestatecraft.org/justin-trudeau-resign/
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23.12.2024 00:52 Ответить
Навіщо Україні НАТО, де Угорщина і Словаччина блокуватимуть кожний крок ?
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23.12.2024 00:58 Ответить
Навіщо НАТО країнам Балтії, якщо після удару по них
НАТО розпочне консультації як не роздувати ескалацію ?
А потім почне рахувати снаряди, яких мало.
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23.12.2024 01:02 Ответить
Чомусь Ізраіль в НАТО вступати не хоче.
Бо йому не потрібні пута на ногах, коли треба дати негайного копняка.
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23.12.2024 01:04 Ответить
достатньо здійснювати транскордонні обстріли теріторії України, і це буде розцінюватись як військові дії. Тому вступ до НАТО буде можливий тоді, коли у рф стануться глобальні зміни, або станеться значна дезінтеграція імперії. Тобто до того історичного моменту Майкл Карпентер може і не дожити.
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23.12.2024 01:12 Ответить
Якщо б Захід не хворів на куколдізм, то почали б процедуру прийняття України в НАТО негайно. А ×уйла попередили б, що коли процедура завершиться, балалайня зникне з мапи планети, якщо до того часу хоч одна зайва хромосома ще сратиме на територіх України. Тоді ×уйла швидко його ж друзі втопили б у валізці.
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23.12.2024 01:22 Ответить
Якби Захід був підлітком-максималістом, то так і було би. І світ би горів. Тому що ідеалісти і максималісти думати головою не вміють.
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23.12.2024 02:20 Ответить
Якби Америкою не керував Хабад, то Україна мала б і літаки, і Томагавки.
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23.12.2024 02:45 Ответить
Ну РФ мае и самолеты и ракеты. Более того, где-то 10000 ракет уже в нас. И че-то как-то не победили пока еще.

Так с чего бы наши самолеты и ракеты поменяли ситуацию со страной в несколько раз больше нашей ?)
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23.12.2024 03:10 Ответить
Америкою керують американці. І Україні вони нічого не винні.
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23.12.2024 04:58 Ответить
Нічого, крім гарантій безпеки, або ж повернення ядерного статусу.
Ми не проти розмістити американську ядерну зброю на своїй землі.
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23.12.2024 06:15 Ответить
В гарантіях безпеки нічого не сказано що США мають за нас воювати.
Ядерний статус роздутий мильний пузир. В нас нема нічого щоб його утримувати і обслуговувати.
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23.12.2024 10:35 Ответить
Єдиний позитив в куколдах - що вони пишаються своєю тупістю і балакучістю, тому їх помітно здалеку. ))
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23.12.2024 17:18 Ответить
Цей пан вже майже екс-радник. Тож...
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23.12.2024 01:30 Ответить
Да нах ви нам потрібні тпомідори під снайпера.. потім полякам да іншим доказуй.. що уїба*ли їхні.. ще гроші тратить на пакети.. Ідіть.. в бельбеку.. Не заважайте воювати.. радники, порадники.. і остальне.. Геть політику.. або, ми.. або нас.

Генштаб.. да.. винен бути.. глобально.. Скільки комбатів писали, казали.. 27 рокув(генерал лейтенант).. В очі не бачив.. вибуху.. по навчалкам скакав.. (от тих сивовласих преподів генералів).. Да навчили наших хлопців..

Іде..5шт. 2 бобра.. (периметр).. заход.. 2 черга).. ***.. ком.. наказ.. відступити.. позиції.. і тут кац орта.. де розум..

Відвоюєм.. але я проти майдану.. буде анархія (Махновщина).. а це розєднані бойові одиниці.

Підари проти нас воюють, як діди.. добре. Поки не ******** головнокомандувачі.. їба***шим.

Дякую можете банити..

Наболіло.. Не слово мовити, а діло робить.
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23.12.2024 02:32 Ответить
Згоден.. Не панікуємо.. Нам своє жито сіяти.. А то скоро будуть голодні набіги з кацапії і Європи.. Історія.
Робимо своє.
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23.12.2024 03:22 Ответить
сама боєздатна сьогодні це наша армія, а ната така ж магучая, як втарая армия...
реклама, сер
хіба що зброї нема...
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23.12.2024 03:30 Ответить
думаю шо Україна прийме НАТО в себе
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23.12.2024 04:03 Ответить
Мрже???? то ідіть на куй...може....Правда схоже??? Херсон та Запоріжжя хкуйло бажаєза це....та ще й багато чого
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23.12.2024 05:05 Ответить
Знову вічний всту-морковка для дурака. Вони на це ніколи не підуть, і Трамп згодиться як на головну умову припинення вогню. 20-те наближається.....
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23.12.2024 05:34 Ответить
Ця пісня про нато буде вічною.
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23.12.2024 08:02 Ответить
Чем больше глупых заявлений, исходящих от западных чиновников, тем больше уверенность, что они не собираются устанавливать справедливый для Украины мир, а это значит, что никакого членства не будет.

Нужно честно себе сказать - глядя на то, как НАТО реагирует на дешёвый шантаж и угрозы со стороны кремлёвского урода, возникают большие сомнения в необходимости вступления Украины в этот блок.
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23.12.2024 08:28 Ответить
Чекати недовго. Напад на прибалтійські країни? НАТО: ні ,не чули. Та це й не напад зовсім. Перечекаємо у Ліссабоні.
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23.12.2024 10:50 Ответить
 
 