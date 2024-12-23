Членство Украины в НАТО может следовать после прекращения боевых действий, - Карпентер
Вступление Украины в Североатлантический Альянс может произойти после прекращения боевых действий.
Об этом заявил советник по вопросам Европы в Совете по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майкл Карпентер в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
Американский чиновник убежден, что наивысшей гарантией безопасности для Украины стало бы члентство в НАТО.
"Я думаю, что наивысшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. 5 статья - самая надежная, самая безопасная форма гарантий, которую государства могут иметь. Ее получить - жизненно важно для Украины", - сказал Карпентер.
В то же время он заявил, что сейчас достичь этого очень трудно, поскольку продолжается горячая фаза войны РФ против Украины. Также решение о вступлении Украины в НАТО потребует политической воли от всех членов Альянса.
"Итак, как я это вижу. Когда прекратятся боевые действия, если эта цель будет достигнута, то дальше за этим может следовать членство в НАТО. И это даст гарантию безопасности для Украины",- говорит чиновник США.
Сейчас, по его словам, нужно думать, какие временные гарантии можно было бы предложить Украине уже сейчас. В частности, Карпентер поддержал идею европейской миротворческой миссии, которая бы гарантировала Украине, что Россия не пойдет дальше, если будет подписано мирное соглашение.
"Мне кажется, что наличие наличие нескольких стран ЕС, которые бы вложились в успех Украины и помогли стабилизировать ситуацию, имело бы смысл", - подытожил Карпентер.
Пожалуйста, подождите...
Кстати. Вы знаете, что можете умереть в следующие 10 лет?
Не буде ніякого НАТО, поки зебанда при владі. Отак і будуть махати морквиною при необхідності.
І тут читаю "в ефірі телемарафону".
Тоді питань нема...
Самая большая пушка "Царь пушка" никогда не стреляла.
Самая лучшая ракета, немецкй "Таурас" никогда не использовалась.
Самый большой колокол "Царь колокол" никогда не звонил.
Самая надежная форма безопасности никогда не проверялась
Тобто, проблема в нас.
Бо більшість вважає, що достатньо вдягти вишиванку і почепити прапорець на авто (тим більше, що вишиванку можна зняти, а прапорець поміняти коли завгодно).
А, коли це не робе, ображаються на весь Світ.
Члму з Фінляндією це було не так? Що такого могла дати Фінляндія?
2. Однородность населения и как следствие политическую стабильность. Вы конечно удивитесь, но аналитики в НАТО тоже есть, и они прекрасно понимают шанс вспыхивания гражданских противостояний (учитывая два майдана) и вероятность западного оружия оказаться в НИИ РФ;
3. Географическое положение. В Черном Море их присутствие обеспечивают три страны, южная из которых заодно перекрывает южную часть континента, на востоке уже есть Польше, а до Москвы с Латвии ненамного ближе. Зато второй по значимости город в 140 км теперь;
4. Отсутствие коррупции, а это прямые расходы на аудит, а они немаленькие;
5. У них есть политическая воля, и в отличие от нас, хотелки партнеров они исполняют неохотно.
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Все эти сказки про злых украинских солдат, борьбу за демократию и свободу - не более чем сказки, которые хороши как морковка для осла, но США, которая по сути и есть НАТО - отлично умеют взвешивать все за и против, как и считать бабло. Они прекрасно понимают что на них никто не нападет, ради захвата территорий уж точно - а если и нападут, то они отобьются практически от любой державы. Я больше чем уверен, что и вписываться по 5-й статье они не станут, если только агрессором не окажется какая-нибудь банановая Ливия.
Без преувеличения, мы на данный момент - сильнейшая армия на планете, и вломить можем любому равному по силе противнику, а то и нескольким.
Но все таки НАТО это больше про бабло.
Тобто, спасіння потопельгика - діло ркк самого потопельника.
Польща у ЄС та НАТО 15 років йшла наполегливо роблячи реформи. А Україна раз на 5 років то обирає "крєпкого хозяйственніка", то "устайот ат вайньі".
Мало хотіти. Треба робити. Про що нам постійно і кажуть.
вони разучились воювати, а чи й воювали коли?
Передвиборна обіцянка обраного президента США Дональда Трампа швидко домогтися припинення російської війни проти України виглядає дедалі недосяжною, оскільки ситуація продовжує погіршуватися. Однак нова американська адміністрація має можливість порушити статус-кво і схилити Кремль до припинення агресії: вона може використовувати Арктику в переговорах з РФ.
Арктика - геоекономічний бонус, який Кремль цінує нарівні із самою Україною.
https://responsiblestatecraft.org/justin-trudeau-resign/
НАТО розпочне консультації як не роздувати ескалацію ?
А потім почне рахувати снаряди, яких мало.
Бо йому не потрібні пута на ногах, коли треба дати негайного копняка.
Так с чего бы наши самолеты и ракеты поменяли ситуацию со страной в несколько раз больше нашей ?)
Ми не проти розмістити американську ядерну зброю на своїй землі.
Ядерний статус роздутий мильний пузир. В нас нема нічого щоб його утримувати і обслуговувати.
Генштаб.. да.. винен бути.. глобально.. Скільки комбатів писали, казали.. 27 рокув(генерал лейтенант).. В очі не бачив.. вибуху.. по навчалкам скакав.. (от тих сивовласих преподів генералів).. Да навчили наших хлопців..
Іде..5шт. 2 бобра.. (периметр).. заход.. 2 черга).. ***.. ком.. наказ.. відступити.. позиції.. і тут кац орта.. де розум..
Відвоюєм.. але я проти майдану.. буде анархія (Махновщина).. а це розєднані бойові одиниці.
Підари проти нас воюють, як діди.. добре. Поки не ******** головнокомандувачі.. їба***шим.
Дякую можете банити..
Наболіло.. Не слово мовити, а діло робить.
Робимо своє.
реклама, сер
хіба що зброї нема...
Нужно честно себе сказать - глядя на то, как НАТО реагирует на дешёвый шантаж и угрозы со стороны кремлёвского урода, возникают большие сомнения в необходимости вступления Украины в этот блок.