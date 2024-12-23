Трамп планирует осуществить самую большую депортацию в истории США, - New York Post
Избранный президент США Дональд Трамп обещает провести крупнейшую операцию депортации в истории страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Post.
"В свой первый день в Овальном кабинете я подпишу исторический ряд указов, чтобы закрыть нашу границу для нелегальных мигрантов и остановить нашествие в нашу страну. И в тот же день мы начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории, большую, чем во времена президента Дуайта Эйзенхауэра", - заявил Трамп.
Отмечается, что в течение всей своей предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал провести кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов, проживающих на территории США.
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Everyone has their own job. Ukraine is obliged to do its own. Have a nice day
Поэтому.. отправляй училку на пенсию. Les li bwar diven.
Дальше.. народ твой русский.. всё..идет в зад.. пошел кавказ.. забойкалье, курск..
Бухай дальше и думай о величии.. Вы никто.. алкаши.. женщин своих имеете в **** чтоб не платить алиментов.. И вы претендуете.. управлять.. Ждите голодных бунтов.. у вас капусты не урожай... щи.. тю-тю.
Вот тебе и Киев за три дня. Штирлиц.. Юстасу. Обсоси**новик.
Заради дітей клянчимо.. І шоб Ваших батьків могили не спаплюжили(Це я вже з козирів зайшов).
Але.. якщо не дасте.. Нема України без світу.. Не я сказав... Шлёндрик з орешніком.. мовив. Чорнобиль ніхто не відміняв.
Тож думайте.. заради дітей, гроші туди не візьмеш.
А захищать потрібно.
що до інавгураціі не доживе
Ба більше.. Файно взаємодіє зараз з адміністрацією.. бидона (Байдена).. Ці до нас розїздились.
За просто так круасани не їдять
А от мексиканців чіпати не можна - хто підніматиме економіку США, гаруючи за половину грошей?
З 60х і до 2000х в основному ловили і видворювали (returns), в середньому 0.25% населення кожного року, на піках до 0.6%. За Обами в основному депортували у судовому порядку (deportation), а за Трампа - просто не пускали через кордор (expulsion)
Трамп просто обіцяє відновити стару добру практику що діяла півсторіччя. Це цілком реально і цілком легально.
Я ще пам'ятаю як INS робили облави на індусів-програмістів (!) на Н1В і викидали на мороз за те що працювали не в тому штаті де було зазначено у документах.
Единственное, что он может сделать за 24 часа - это совершить массу глупостей, своими заявлениями и заявлениями своих ,мягко говоря, неадекватных помощников, типа илона всемогущего.