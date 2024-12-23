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депортация (663) США (24813) Трамп (3977)

Трамп планирует осуществить самую большую депортацию в истории США, - New York Post

Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп обещает провести крупнейшую операцию депортации в истории страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Post.

"В свой первый день в Овальном кабинете я подпишу исторический ряд указов, чтобы закрыть нашу границу для нелегальных мигрантов и остановить нашествие в нашу страну. И в тот же день мы начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории, большую, чем во времена президента Дуайта Эйзенхауэра", - заявил Трамп.

Отмечается, что в течение всей своей предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал провести кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов, проживающих на территории США.

Также читайте: Трамп: Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно быстрее, должны завершить войну
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Топ комментарии
+44
Неужели и етого пидоора в обратно домой в ЮАР депортируешь?
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23.12.2024 01:59
+30
Потрібно депортувати етнічних кацапів із США та країн ЄС для початку.
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23.12.2024 01:52
+17
І що американські громадяни підуть працювати там де працювали ті, кого виженуть? Популізм солодко ллється у вуха лохів пересічних громадян, а наслідки популізму можуть бути не такими солодкими.
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23.12.2024 01:54
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Ну розумний нарід молодого вибрав
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23.12.2024 08:43 Ответить
He's been saying that all along. It was one of the pillars of his campaign. Hardly any news there.
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23.12.2024 04:15 Ответить
Bullshit... Or rather, the wind in the ears.

Everyone has their own job. Ukraine is obliged to do its own. Have a nice day
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23.12.2024 04:27 Ответить
Slaves don't live here. People live here.
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23.12.2024 04:32 Ответить
Вот тут привет..Кацап.. Ты в каком штате живешь.. 76%.. если не этничные начинают разговор.. с этой фразы hov tu match.

Поэтому.. отправляй училку на пенсию. Les li bwar diven.

Дальше.. народ твой русский.. всё..идет в зад.. пошел кавказ.. забойкалье, курск..

Бухай дальше и думай о величии.. Вы никто.. алкаши.. женщин своих имеете в **** чтоб не платить алиментов.. И вы претендуете.. управлять.. Ждите голодных бунтов.. у вас капусты не урожай... щи.. тю-тю.

Вот тебе и Киев за три дня. Штирлиц.. Юстасу. Обсоси**новик.
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23.12.2024 06:12 Ответить
Цє ваші справи, любі сусіди. Мексіканс і латінос взаґалі то добрі люди, веселі і чемні.А от кацапи то ґлина.
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23.12.2024 05:04 Ответить
А Сусідам солі.. або сковорідку дать.. лізинг не просимо.. в борг.. Отдамо.. не ми так діти. Бджоли вони канешно такі.. нуна авіацію піднімать..

Заради дітей клянчимо.. І шоб Ваших батьків могили не спаплюжили(Це я вже з козирів зайшов).

Але.. якщо не дасте.. Нема України без світу.. Не я сказав... Шлёндрик з орешніком.. мовив. Чорнобиль ніхто не відміняв.

Тож думайте.. заради дітей, гроші туди не візьмеш.

А захищать потрібно.
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23.12.2024 05:27 Ответить
"Сковорiдка" це пательня
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23.12.2024 15:11 Ответить
мені здається
що до інавгураціі не доживе
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23.12.2024 05:08 Ответить
Вибачте.. доживе.. Бідон зробив.. Але ё велике але. Рудий(Я не керманич всесвітом). Таки ує**бе по московії як казав.. за розмову.. з шлёндриком..

Ба більше.. Файно взаємодіє зараз з адміністрацією.. бидона (Байдена).. Ці до нас розїздились.

За просто так круасани не їдять
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23.12.2024 05:57 Ответить
Куніцина, сім'ю Умерова .....
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23.12.2024 05:11 Ответить
Доньку Лаврова нарешті депортують - санкції !
А от мексиканців чіпати не можна - хто підніматиме економіку США, гаруючи за половину грошей?
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23.12.2024 06:12 Ответить
У грудні 1919-го, Генеральний прокурор США Палмер заарештував 249 червоних активістів-комуністів, посадив їх на пароплав "Buford" і усіх цих американських ґольдманів і беркманів відправив до Росії. Зараз цю акцію називають антисемітською і стараються про неї не згадувати.
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23.12.2024 07:01 Ответить
А коли ті комуняки дісталися до РОсії - пощезали... Кого вбили, хтось згнив у ГуЛагу... Щасливчики змогли звідти втекти...
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23.12.2024 08:57 Ответить
Кацапи почали мочити "безродних космополітів" починаючи з 47-го року. А до цього, амєріканскіє бєжєнци були в шоколаді.
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23.12.2024 11:49 Ответить
Дивуюсь я... Часом - пишеш розумні речі... А часом щось як "зморозиш"... "Хоч стій, хоч падай..." "Безродні космополіти у 1947-му" - це радянські громадяни єврейської національності... До чого тут "американські біженці"? Тих "біженців", ще в 30-ті, почали "пресувать", звинувачуючи у "шпіонажі на користь "світових імперіалістів" ...
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23.12.2024 11:58 Ответить
Я не винна, що майже всі американські ліваки були євреями. Як і в московії.
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23.12.2024 16:34 Ответить
Я теж не винен, що тобі слабко знайома історія...
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23.12.2024 16:54 Ответить
В Брукліні на Брайтон-біч напружились.
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23.12.2024 07:15 Ответить
Насправді масові депортації та видворення є давньою традицією. В статті за посиланням є доволі ілюстративний графік. https://en.wikipedia.org/wiki/Deportation_and_removal_from_the_United_States
З 60х і до 2000х в основному ловили і видворювали (returns), в середньому 0.25% населення кожного року, на піках до 0.6%. За Обами в основному депортували у судовому порядку (deportation), а за Трампа - просто не пускали через кордор (expulsion)
Трамп просто обіцяє відновити стару добру практику що діяла півсторіччя. Це цілком реально і цілком легально.
Я ще пам'ятаю як INS робили облави на індусів-програмістів (!) на Н1В і викидали на мороз за те що працювали не в тому штаті де було зазначено у документах.
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23.12.2024 07:34 Ответить
Війну в Україні,ще до інавгурації закінчив брехнею,можна переходити до чергової брехливої трамплінової куйні...
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23.12.2024 07:58 Ответить
Планов у Трампа громадьё и всё это он собирается сделать за 24 часа?

Единственное, что он может сделать за 24 часа - это совершить массу глупостей, своими заявлениями и заявлениями своих ,мягко говоря, неадекватных помощников, типа илона всемогущего.
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23.12.2024 08:16 Ответить
Один дід за 3 дні, другий за 24 години, прикольно
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23.12.2024 08:46 Ответить
так зрозумів залишиться коріне населення індіанці тому як вся ******* америка це мігранти завойовники як кацапи
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23.12.2024 08:23 Ответить
Індіанці теж.
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23.12.2024 08:46 Ответить
Десь в бункері радо потирає руки *****.
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23.12.2024 10:28 Ответить
То будет пар в свисток. Сначала конечно наловят купу невезучих и депортируют, Потом быстро все вернется к обычному состоянию - депортации никогда не прекращались даже и при Обаме, но массовыми они не были и не станут..
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23.12.2024 15:17 Ответить
это будет имитация бурной деятельности
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23.12.2024 18:50 Ответить
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