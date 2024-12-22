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путин (30476) Трамп (3977)

Трамп: Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее, мы должны завершить войну

Трамп

Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, диктатор Владимир Путин ждет встречи с ним для того, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Трампа во время его выступления на AmericaFest в штате Аризона.

"Включая внешнюю политику, безумные войны, которые были одной из вещей, которые я хочу сделать и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее, поэтому мы должны подождать этого, мы должны положить конец этой войне", - заявил Трамп.

Также политик еще раз заявил, что если бы он был президентом, то полномасштабная война РФ против Украины не началась бы:

"Эта война ужасна. Никто никогда не видел ничего подобного. Мы видим цифры, которые просто сумасшедшие. Мы должны это остановить. Это глупо. Этого бы никогда не произошло, будь я президентом. Этой войны никогда бы не было"

Ранее издание The Washington Post писало, что избранный президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу уже в 2025 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп направил Зеленскому "сообщение" о прекращении огня и отказе от оккупированных территорий, - El Pais
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Топ комментарии
+47
1. Просто перестать стрелять.
2. Встретиться посередине.
План надійний, як швейцарські часи.
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22.12.2024 20:47
+41
ну да, завершить війну. Як тільки поверне США Панамський канал.
Ще один ******** політичний фрік. Одна надія на Сенат і Конгрес, бо психіатричної лікарні при Білому домі не передбачено.
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22.12.2024 20:49
+39
Якщо США будуть вимагати Україну відмовитися від своїх територій та прийняти умови х@йла, то вони остаточно втратять репутацію світового лідера. Буде ще одна кульгава качка. Тоді вже Трампу пряма дорога на парад на день победобісся к х@йлу.
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22.12.2024 20:48
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він забув сказати, шо "разговор состоится по инициативе *****"
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22.12.2024 21:41 Ответить

Я вас люблю, - хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, - я зеваю;
При вас мне грустно, - я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
...
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
(Путен - АС)))
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22.12.2024 21:42 Ответить
чого не вигадаеш або присунути дамі
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23.12.2024 03:02 Ответить
трамп нагадує мені зеленського до війни-так само до путіна бігав заглядати йому в очі-і ще говорив що такі очі як у путіна не можуть брехати--памятаєте?
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22.12.2024 21:46 Ответить
Любим чином, треба не дати їм зустрітися, треба їх зробити ворогами
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22.12.2024 21:46 Ответить
Dalbaiobi u vlasti , eta takaia tendencia 21. veka ? 🤔
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22.12.2024 21:52 Ответить
"Божевільні війни", "безглуздо". Ну так і спитай сам себе: "Якщо ця війна божевільна та безглузда, то як назвати того, хто її розпочав?"
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22.12.2024 21:56 Ответить
З точки зору Трампа - винувата Україна,бо вона почала оборонятися...тра було як планував Зе- просто здатися...і сидіти дома...
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22.12.2024 22:03 Ответить
Потрібно Трампу з Ригами у Зе-владі спасати Пуйла. Бо у Кацапії на наступний повний швах по всім критеріям.
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22.12.2024 21:57 Ответить
манаФорта потрібно для такого діла..
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22.12.2024 22:11 Ответить
Якщо піде так як він каже- нам капець...України дійсно залишиться від Дніпра та до Карпат...все інше - можна лише здогадуватися ...
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22.12.2024 22:01 Ответить
Цікаво де Трамп збирається зустрічатись з путіним, адже цивілізовані країни повинні заарештувати путіна, невже поїде в москву, чи може в Омані
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22.12.2024 22:01 Ответить
Ну, з приходом трампона до влади Штати перестають бути цивілізованою країною.
Вони зустрінуться, як родичі, котрі давно не бачилися.
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22.12.2024 22:50 Ответить
Трамп в вопросах европейской истории, в политической географии - это фактически малограмотный недоумок:

этот мудак-шоумен понятия не имеет об истории Украины, Польши, балтийских стран. Вообще даже не знает, где находится Армения или Молдова.
Какой из него на хрен "мировый лидер" ? Старый бабник, покупающий за деньги красивых женщин родом из бедных стран...

Американцам крупно не повезло на этих выборах, когда надо было выбирать между старым бабником, мудаком Трампом и левацкой дегенераткой Камалой.
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23.12.2024 11:30 Ответить
Trump is an emergency exit, or rather the emergency exit, for both sides.
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22.12.2024 22:05 Ответить
Ага, а ще месія, скоро третій другий прихід.
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22.12.2024 22:43 Ответить
Який там другий третій, такі наркомани як зелідор та трампон вже давно перестали рахувати ті приходи.
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23.12.2024 00:15 Ответить
😂
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23.12.2024 01:37 Ответить
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23.12.2024 02:06 Ответить
try to use it during flight
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23.12.2024 03:03 Ответить
Третя світова війна? Так, українці її зупинили.
https://www.youtube.com/watch?v=LakHbQ4-roo
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22.12.2024 22:07 Ответить
Чудовий план закінчення війни - зустрітись з путлером і він розповість рижему блазню, як він бачить мир без України. Ганьба, сором, приниження, локшина на вухах - гарантовано Трампу на цей зустрічі. Вперед до провалля, містер Трамп.
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22.12.2024 22:07 Ответить
Путін хоче залишити собі награбоване, Трампа бере посібником, а нам будуть впарювати,
що хочуть миру
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22.12.2024 22:12 Ответить
Обещание королей ни чего им не стоит.
Обещать жениться не значит женится.
Ты обещай толпе то, что она хочет, а когда станешь
тем, кем хочешь , делай что тебе надо.
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22.12.2024 22:15 Ответить
трампон
адназначна
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22.12.2024 22:24 Ответить
Хвуйло сказав
і трампон вже готовий на півсогнутих бігти облізувати
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22.12.2024 22:26 Ответить
КГБіст иого надурить - на шо він надіється?
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22.12.2024 22:36 Ответить
Ждать можно до тех пор пока "топориками" по бестолковщине не настучат.
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22.12.2024 22:55 Ответить
Він ще все зрозуміє, коли подорослішає. Йому ще немає і 80.
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22.12.2024 22:58 Ответить
У сучки потекло прям
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22.12.2024 22:59 Ответить
Що ж все таки роблять кацапські гроші,воші та наші гниди!
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22.12.2024 23:12 Ответить
Трамп: Путін сказав, що хоче зустрітись зі мною якнайшвидше, маємо завершити війну .Кому потрібна брехня цього американського прорашистського ставленика...???Путін дав команду .скомпроментованому американському "трамбону " який висить в куйла на гачку,що дурний карась в часі нересту на березовій гілці...про зустріч і завершення війни згідно його умов.тобто із здачею українських територій.Кому 314здить "рудий американський "трамбон" ???
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22.12.2024 23:16 Ответить
звичайно. але щоб завершити війну в ній потрібно брати участь для початку.
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22.12.2024 23:17 Ответить
Ню, ню побачим який ти скорий.
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22.12.2024 23:18 Ответить
Какое уважительное, даже подобострастное отношение к ... ***** - мировому преступнику, убийце.
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22.12.2024 23:37 Ответить
щас трампісти скажуть, шо це у Трампа тактика така - ублажитєльно заболтать ху йла, чтоби тот потом сдєлал фсьо что захочєт Трамп. і тут варто було би розсміятись.. от тільки україннцям від такого нікуя не буде смішно...
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23.12.2024 00:35 Ответить
Так, так, зустрінься з путіним. Потім ще переспи з ним. Але потім не жалійся, що відчуваєш себе використаною шмарою, як після Гельсінкі.
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22.12.2024 23:41 Ответить
Справедливості немає. Окупанту всі козирі. І після так званого завершення війни продовжиться винищення і катування українців на окупованих територіях та підготовка до подальшої окупації України.
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23.12.2024 00:50 Ответить
Та віддай йому Аляску, хай собі вже вдавиться
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23.12.2024 00:54 Ответить
те що і так було ясно - ТРАМП ПУТІНСЬКА ШЛЮХА
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23.12.2024 01:36 Ответить
**** хоче зустрітися з тобою, щоб послати тебе нахій.
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23.12.2024 01:39 Ответить
Встретитесь конечно, два уголовника 😁


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23.12.2024 01:45 Ответить
неадекват, оба цвай
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23.12.2024 03:25 Ответить
Прямо чекає? Та годі вже брехати, вибори завершились...
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23.12.2024 07:17 Ответить
Еще один юный желающий позаглядывать в моргала пыни.
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23.12.2024 08:15 Ответить
...а пыня, тем временем, покажет мультикм , мол, как когда-то в нарабсее отжигал Трамп.
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23.12.2024 08:17 Ответить
Фігляр,шо *****,шоТрамп.
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23.12.2024 09:45 Ответить
Та зустріньтесь вже скоріш! Може тоді ти побачиш, хто такий *****.
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23.12.2024 09:58 Ответить
То ти зараз капіталістів назвав тупими? Те бабло шо вони вбухали в Україну на вітер? Ти шось попутав. Далі ще буде. Рудий не такий простий.
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23.12.2024 11:38 Ответить
Рашка обісралась,хоче передишку. Тут Трампушка стане в нагоді.Буде тиснути на здачу територій. Без компенсації Україні за рахунок Техасу або Кентукі? Чи без Краснодарського ,Ставроподьського країв,Ростовської області? Україна ж вписала їх до своєї Конституції. Це"исконно украинские "землі.
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23.12.2024 10:36 Ответить
Боневтіку треба повторно (можна й кратно) оголосити ***** долбойожиком, щоб тому впадлу було сідати з ним за стіл переговорів. Якщо ж це не допоможе, то покласти перед ним Статут ООН, Заключний акт Хельсінки-1975, і всі договори між Україною і немитою, щоб вести перемовини на цій основі.
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23.12.2024 11:14 Ответить
А піськов каже шо імпульсу для перемовин з трампом небуло! Хтось *******
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23.12.2024 11:35 Ответить
да вам давно пора встретиться и обсудить точку G и как её удовлетворять, бо у вас там свербит чешеться у обоих не хило.
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23.12.2024 12:33 Ответить
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23.12.2024 12:42 Ответить
Если трамп пожмёт ***** руку, то с этим ******, Украине, больше, для иметь, конечно, нельзя.
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23.12.2024 14:18 Ответить
А кацапня пише шо Трамп хоче з ****** зустрітись
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23.12.2024 16:45 Ответить
Хвіст керує собакою! А що ще сказав пуйло? Куди далі бігти? Трамп на низькому старті?
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23.12.2024 19:57 Ответить
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