Трамп: Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее, мы должны завершить войну
Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, диктатор Владимир Путин ждет встречи с ним для того, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Трампа во время его выступления на AmericaFest в штате Аризона.
"Включая внешнюю политику, безумные войны, которые были одной из вещей, которые я хочу сделать и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее, поэтому мы должны подождать этого, мы должны положить конец этой войне", - заявил Трамп.
Также политик еще раз заявил, что если бы он был президентом, то полномасштабная война РФ против Украины не началась бы:
"Эта война ужасна. Никто никогда не видел ничего подобного. Мы видим цифры, которые просто сумасшедшие. Мы должны это остановить. Это глупо. Этого бы никогда не произошло, будь я президентом. Этой войны никогда бы не было"
Ранее издание The Washington Post писало, что избранный президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу уже в 2025 году.
Пожалуйста, подождите...
Я вас люблю, - хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, - я зеваю;
При вас мне грустно, - я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
...
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
(Путен - АС)))
Вони зустрінуться, як родичі, котрі давно не бачилися.
этот мудак-шоумен понятия не имеет об истории Украины, Польши, балтийских стран. Вообще даже не знает, где находится Армения или Молдова.
Какой из него на хрен "мировый лидер" ? Старый бабник, покупающий за деньги красивых женщин родом из бедных стран...
Американцам крупно не повезло на этих выборах, когда надо было выбирать между старым бабником, мудаком Трампом и левацкой дегенераткой Камалой.
третійдругий прихід.
https://www.youtube.com/watch?v=LakHbQ4-roo
що хочуть миру
Обещать жениться не значит женится.
Ты обещай толпе то, что она хочет, а когда станешь
тем, кем хочешь , делай что тебе надо.
адназначна
і трампон вже готовий на півсогнутих бігти облізувати