Трамп: Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее, мы должны завершить войну

Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, диктатор Владимир Путин ждет встречи с ним для того, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Трампа во время его выступления на AmericaFest в штате Аризона.

"Включая внешнюю политику, безумные войны, которые были одной из вещей, которые я хочу сделать и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее, поэтому мы должны подождать этого, мы должны положить конец этой войне", - заявил Трамп.

Также политик еще раз заявил, что если бы он был президентом, то полномасштабная война РФ против Украины не началась бы:

"Эта война ужасна. Никто никогда не видел ничего подобного. Мы видим цифры, которые просто сумасшедшие. Мы должны это остановить. Это глупо. Этого бы никогда не произошло, будь я президентом. Этой войны никогда бы не было"

Ранее издание The Washington Post писало, что избранный президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу уже в 2025 году.

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